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Истории из жизни

В память о Маше

Хочу рассказать вам историю, которая случилась со мной в детстве, когда мне было всего 3 года. Сама я эту историю помню смутно, но хорошо ее помнит моя семья. Моя бабушка всегда говорила, что дети до 7 лет могут видеть потусторонний мир, сущностей, которые в нем обитают.

Когда мне было 3 года, я очень любила играть с соседской девочкой Машей. Наши семьи дружили. Я обожала Машу, хорошо ее помню.

Однажды мы семьей поехали в деревню, которая находится за 450 км от нашего города. Я попрощалась с Машей, обещала скоро вернуться. Погостив в деревне несколько дней, родители решили вернуться. По дороге в город машина сломалась. Пока мой папа и дядя занялись ее починкой, я, мама и тетя решили прогуляться вдоль трассы. Я немного отстала от них, а потом, со слов мамы, быстро подбежала и грустно так сказала: «Мама, а Маши нет… ее в ямку закопали». Обе женщины посмотрели на меня недоуменно. Мама сказала: «Ты чего, Ира, она во дворе, наверное, играет! » Но я настаивала на своем: «Нет! Маши нет, она умерла».

Когда вечером мы приехали в город, то у дома нас встретила соседка, которая спросила: «Когда у Забелиных похороны?» Родители, конечно, удивились и спросили, о чем она. «А вы разве не знаете?! У них Маша умерла! Не знают точно от чего, говорят, что отравилась чем-то».

Мобильных тогда не было, номера бабушки Забелины не знали и не могли сообщить моей семье об этом. Семья была в шоке от произошедшего и моих слов. Сама я все это плохо помню, как будто кто-то мне из памяти это стер. Машу я жалею до сих пор, ей тогда было всего 7 лет, а в 2017 г. ей бы было 34.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17 by xlarafitumПросмотров: 471Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Память трасса поломка машина яма похороны подруга авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 18:20
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (821|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 278
У меня пара вопросов: Вы, как я поняла, в 3 года поехали в другой город, за 450 км? Тогда кто Вас отпустил-то по трассе гулять одной в 3 года?

Сама я все это плохо помню, как будто кто-то мне из памяти это стер.

В таком случае большинству людей стёрли память, так как мало кто помнит свои 3 года.

В общем, считаю, что некоторые моменты притянуты за уши и приукрашены. Либо же вообще - выдумка. Без оценки оставлю.
Зарегистрирован: 28.02.2015
 
#2 написал: Шарлотта Корде
Сегодня, 18:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 23
Цитата: YuliaS
У меня пара вопросов: Вы, как я поняла, в 3 года поехали в другой город, за 450 км? Тогда кто Вас отпустил-то по трассе гулять одной в 3 года?

Сама я все это плохо помню, как будто кто-то мне из памяти это стер.

В таком случае большинству людей стёрли память, так как мало кто помнит свои 3 года.

В общем, считаю, что некоторые моменты притянуты за уши и приукрашены. Либо же вообще - выдумка. Без оценки оставлю.

Ну, если это какая-нибудь не особо оживленная трасса, то почему бы и нет? У нас есть такие, где раз в час машину и то не увидишь.
Я лично отлично помню свои три года.
Зарегистрирован: 23.04.2014
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 18:52
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Группа: Посетители
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Публикаций: 1
Комментариев: 1 234
А мне непонятен момент со словами:
«Мама, а Маши нет… ее в ямку закопали».

но получилось, что на момент Вашего приезда:
"нас встретила соседка, которая спросила: «Когда у Забелиных похороны?»

т.е. ее выходит еще не похоронили (то бишь по вашему-закопали) с чего же тогда вы это взяли? Увидели через расстояние и еще и через время?
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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