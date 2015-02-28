В память о Маше

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:17

xlarafitum Просмотров: 471 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 18:17 by

Хочу рассказать вам историю, которая случилась со мной в детстве, когда мне было всего 3 года. Сама я эту историю помню смутно, но хорошо ее помнит моя семья. Моя бабушка всегда говорила, что дети до 7 лет могут видеть потусторонний мир, сущностей, которые в нем обитают.Когда мне было 3 года, я очень любила играть с соседской девочкой Машей. Наши семьи дружили. Я обожала Машу, хорошо ее помню.Однажды мы семьей поехали в деревню, которая находится за 450 км от нашего города. Я попрощалась с Машей, обещала скоро вернуться. Погостив в деревне несколько дней, родители решили вернуться. По дороге в город машина сломалась. Пока мой папа и дядя занялись ее починкой, я, мама и тетя решили прогуляться вдоль трассы. Я немного отстала от них, а потом, со слов мамы, быстро подбежала и грустно так сказала: «Мама, а Маши нет… ее в ямку закопали». Обе женщины посмотрели на меня недоуменно. Мама сказала: «Ты чего, Ира, она во дворе, наверное, играет! » Но я настаивала на своем: «Нет! Маши нет, она умерла».Когда вечером мы приехали в город, то у дома нас встретила соседка, которая спросила: «Когда у Забелиных похороны?» Родители, конечно, удивились и спросили, о чем она. «А вы разве не знаете?! У них Маша умерла! Не знают точно от чего, говорят, что отравилась чем-то».Мобильных тогда не было, номера бабушки Забелины не знали и не могли сообщить моей семье об этом. Семья была в шоке от произошедшего и моих слов. Сама я все это плохо помню, как будто кто-то мне из памяти это стер. Машу я жалею до сих пор, ей тогда было всего 7 лет, а в 2017 г. ей бы было 34.

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