Жуткий сон

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 15:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Острая прищепка Просмотров: 23 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:48 by

Мой папа вырос в многодетной семье. Их было семеро: одна сестра и шесть братьев. Жили очень бедно, но зато все были очень дружные и любили друг друга. И эта привязанность не только сохранилась с годами, но передалась и нашему поколению.Я тоже безумно люблю своих тетю и всех дядь и двоюродных братьев и сестер. В общем, семья у нас большая и дружная.Это небольшая предыстория.Перейдем к самой истории.Дело было в августе 2017. Мои бабушка и дедушка (папины родители ) к тому времени уже давно умерли, а двое из папиных братьев переехали на ПМЖ на далёкую северную землю.Снится мне сон. Как будто нахожусь я на кладбище, умогил папиных родителей, они похоронены рядом. И вдруг я вижу покойную папину маму. Она стоит с грустными глазами и показывает пальцем на землю. Я смотрю - а рядом яма выкопана, как будто могилу кому-то вырыли. И в этот момент я проснулась.Сон свой всерьез не восприняла, постаралась поскорей его забыть, но неприятный осадок на душе остался.А буквально через пару недель позвонил папин брат с севера и сказал, что у него обнаружили рак. Это был настоящий шок. Рак запущенный, 4 стадия с метастазами. Вскоре его не сталоА я до сих пор вспоминаю этот сон. Думаю, что бабушка предупредила о том, что скоро будет большая потеря в нашей дружной семье.

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