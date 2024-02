Паранормальное обучение⁠⁠

Летяга Просмотров: 208 Комментарии: 0 +1 13-02-2024, 13:16 by

― Средняя Общеобра Шк, ― сидевший в кустах Славка прочитал еле различимые буквы на закоптившейся табличке, закрепленной на стене сгоревшей несколько лет назад школы номер 12.Когда сторож в очередной раз прошёл мимо и исчез за углом, двое ребят осторожно вылезли из своего укрытия и, преодолев хиленькое заграждение из поддонов у входа, проникли внутрь. За долгие годы запах гари не выветрился, несмотря на выбитые стекла.― И куда пойдем? ― спросил Славка, когда глаза привыкли к полумраку.Зрелище вокруг было не самое приятное: чёрные стены, обугленные учебники, валяющиеся прямо в коридоре среди кучи другого бесполезного мусора, бездарные граффити на всех поверхностях и прочие отходы человеческой жизнедеятельности.― Будем искать что-нибудь уцелевшее, ― предложил Димка и начал заходить во все классы подряд.Картина разрушений везде была примерно одинаковая и навевала лишь скуку. В отличие от Димы, Слава был напуган до чёртиков. Он всё время ждал, что вот-вот из тёмного угла выскочит что-то страшное и утащит прямиком в ад.― Слушай, может, ну его? Не зря же комиссия признала школу непригодной для восстановления… ― отговаривал Славка друга.― Ты что, в штаны навалил?― Не навалил я! Просто у меня предчувствие плохое.― Да не бойся ты! Здесь никого, кроме нас! Смотри! ― Димка посветил перед собой фонариком. ― Дверь целая.― Может, не пойдём? ― жалобно простонал Славка.― Сдурел? Пойдём, конечно.Дверь оказалась незапертой и, толкнув её, ребята очутились в практически уцелевшем классе, куда огонь не добрался. Парты, учительский стол, занавески на окнах и даже доска с кусками мела сохранились так, словно школа ещё функционировала. На стенах висели плакаты с английским алфавитом и изображения достопримечательностей далекой страны: Биг Бен, Тауэрский мост, красные двухэтажные автобусы, гвардейцы в медвежьих шапках.― Вот это да… ― возбужденно произнёс Димка, гуляя по классу.Ребята уже практически дошли до преподавательской комнаты, когда внезапно раздалось:― Who's here? (Кто здесь?)Оба мальчугана подпрыгнули на месте от неожиданности. Из-за учительского стола появилась чья-то лохматая белая голова.― А-а-а-а! ― закричал Славка.Он хотел броситься к выходу, но страх парализовал его с головы до пят. Димку тоже прошиб холодный пот, но он смог среагировать и, подняв с пола чей-то брошенный пенал, запустил его в голову.― Mother, father, sister, brother! ― выругалась голова, еле увернувшись от «снаряда». ― Ты чего, гад, кидаешься!Следом за головой из-под стола показалось тело, облачённое в потрепанный, весь перепачканный сажей, костюм.― Ни с места! ― дрожащим голосом крикнул Димка и снова начал рыскать глазами по полу в поисках каких-либо предметов.― Вы что тут забыли, мелюзга? Пошли вон! Или я вам устрою London is the capital по самый Great Britain!Полуживой от страха Славка хотел последовать приказу и уже намеревался бежать без оглядки. Но Димка, завидев настрой друга, схватил его за руку и крепко её сжал.― Стой! Мы не уйдём!― В смысле ― не уйдёте?! ― опешил странный тип в костюме. Он явно не ожидал отпора. ― Да вы знаете, who I am?!Последнюю фразу мужчина произнёс так быстро, что было непонятно, говорит он по-английски или ругается.― П-п-п-призрак? ― спросил полушепотом Славка, прячась за спину друга.― Вот именно! ― обрадовался тип, и голос его вдруг стал более зловещим. ― Я призрак!― Пф-ф, мы не верим в призраков! ― надменно заявил Димка. ― Если это правда, то почему вы ещё здесь, в этом мире?Призрак посмотрел в окно, за которым виднелись улицы города и тяжело вздохнул.― Да покоя мне нет там. Understand? По-ко-я! ― сказав это, он рухнул на преподавательский стул.― Я понял! ― вышел из-за спины друга Слава. ― Вы учитель английского языка, погибший во время пожара!Мужчина промолчал.― А почему вам покоя нет?― Да потому, что вся моя жизнь ― present perfect continuous…― А что это значит? ― никак не отставали надоедливые пацаны от бедного про́клятого духа.― Что значит, что значит, ― бубнил учитель, ― незавершённое действие это значит! Вот такие же оболтусы, как вы, у меня учились, ничего знать не хотели, ни одного правила запомнить не могли! Не успел я девятый «Б» выпустить! Начал и не закончил ― пожар случился. Одни двоечники и прогульщики там были, кроме матерных слов ничего внятного сказать не могли. Вот и обитаю тут ― навечно проклятый.― О! ― вскрикнул радостно Слава. ― А мы ведь тоже девятый «Б».Призрак шлёпнул сам себя по лицу.― Very nice! А теперь get out и never come back! Учите уроки, нечего по сгоревшим школам шастать. На третьем этаже демон физики обитает, если сунетесь, он вам покажет, как сила пенделя, применимая на массу тела, действует на ускорение этого са́мого тела!Ребята уже было пошли к выходу, но тут Славка обернулся. Взгляд его внезапно стал полон решимости.― А я знаю, как мы вам можем помочь обрести покой!― Ho-o-o-w? ― прозевал призрак.― Вы нас выпустите вместо своего класса.― Головой поехал? ― спросили в один голос Димка и призрак.― А что такого? У нас в этом году экзамены, а я до сих пор не выбрал, что сдавать помимо основных предметов! Да и представь, ― Славка посмотрел на друга, ― нас же будет обучать настоящее привидение!***― Good morning, children! (Доброе утро, дети!) ― обратилась к классу преподаватель английского Марина Васильевна.― Good afternoon! (Добрый день!) ― крикнул громче всех Димка, взглянув на настенные часы, которые показывали полдень.Это были первые слова школьника на английском в этом кабинете за последние четыре года ― парень являл собой пример классической необучаемости и лени.― What? (Что?) ― спросил Димка, глядя на очумевшие лица одноклассников, обращенные к нему.Учительница тоже пребывала в лёгком шоке, но, решив, что это просто недоразумение, продолжила:― Who is absent today? (Кого сегодня нет?)― Petrov is absent! (Петров отсутствует!), ― взял на этот раз слово Славка, второй с конца по успеваемости в классе. ― He said that he was ill when I call him yesterday. (Когда я позвонил ему вчера вечером, он сказал, что заболел.)У гипсовой головы Шекспира на учительском столе отвалилась челюсть.― А чего у тебя первая часть предложения в прошедшем времени, а вторая в настоящем?! ― набросился Димка на товарища.― У меня всё в прошедшем! ― настаивал Славка.― А окончание «-ed» в слове «звонить» где?! Или хочешь сказать, что это неправильный глагол и это его вторая форма?! ― нервничал Дима всё сильнее.Марина Васильевна посмотрела на двух спорящих потенциальных второгодников и, взяв в руки англо-русский словарь, словно это была Библия, начала монотонно что-то бубнить себе под нос.― Ой, подумаешь! Ты вообще «shall» от «will» отличить не можешь! ― не унимался Славка.― А нет там разницы!― А вот и есть!Спор начинал набирать обороты и грозил перейти в драку, которую чудом удалось предотвратить парой пятёрок в дневниках.Сразу после урока одноклассники окружили Димку и Славку:― Вас что, вампир-англичанин покусал? ― спросил один из ребят.― Круче! Нас настоящий призрак обучает! ― выпалил Славка.― Ты где тут дураков видишь, чтобы тебе поверили?― Да ты послушай…***― Максим Витальевич! Максим Витальевич! Вы где? Никак в мир иной отошли?! ― кричал Дима, залезая под каждую парту и заглядывая в каждое ведро.― С вами отойдёшь! ― буркнул призрак, вылезая из шкафа. ― Вы же из адского пекла достанете.― Мы, вообще-то, вам весь девятый «Б» привели! ― обиженно заметил Слава, указывая на рассевшихся за партами подростков.― О как! ― Максим Витальевич протёр призрачные зенки, разглядывая свалившееся на его голову «спасение». ― Слушайте, ребята, я вам, конечно, благодарен, но…― Да вы чё, пацаны! ― крикнул Ваня Углов, ― какой же это погибший препод?!― Я как раз хотел…― начал было Максим Витальевич, но школьник перебил его:― Это не призрак, а какой-то чёрт в лохмотьях!Остальные одноклассники согласно загоготали.― Послушай ты, глагол модальный! ― Максим Витальевич выпрямился в полный рост, в классе резко запахло озоном и воцарилась тишина. ― Я тебе покажу, сопляк, как с призраками разговаривать! А ну, открой любую страницу своего учебника и назови мне любую строчку!Школьник ухмыльнулся, достал учебник и, прошуршав страницами, остановился на одной из них:― Страница сто пятьдесят пять, третья строчка!― In english please! (По-английски, пожалуйста!) ― сдвинул брови Максим Витальевич.― Page one hundred fifty-five, the third line!Все остальные ребята открыли ту же страницу и уставились на привидение.― Переведите на английский следующие предложения. Первое: «Эта книга ― настоящий шедевр, она запала мне в душу», ― призрак дословно процитировал слова из учебника и победоносно скрестил руки на груди.― Ого! ― восторженно пронеслось среди ребят.― А еще раз слабо́? ― не унимался Углов.Учитель кивнул:― Начни читать, а я продолжу.Углов назвал новую страницу и начал читать вслух.― Кого ты пытаешься обмануть? Там ни слова о погоде! ― фыркнуло приведение. ― Абзац тебе, пацан!Сказав это, призрак по памяти процитировал целый абзац, под удивлённые возгласы присутствующих. На этот раз никто из школьников не сомневался в том, что перед ними стоит настоящий учитель.― А теперь расселись по местам и достали тетради! ― скомандовал Максим Витальевич. ― Тому, кто завалит экзамены в конце года, буду во сне до самой пенсии являться и за Present Perfect Tense спрашивать, пока от зубов отскакивать не будет ― если они не выпадут к тому времени!Мотивация подействовала. Материал усваивался легко и даже с интересом: не каждый класс мог похвастаться тем, что получает знания прямиком с того света.Привидение вело уроки, а в перерывах рассказывало о загробной жизни. О том, как тяжело каждый день просыпаться мёртвым и бесцельно влачить своё жалкое призрачное существование из года в год.― Вот бы мне в вашем возрасте кто-нибудь доступно объяснил всё это, ― иногда еле слышно произносил Максим Витальевич, глядя в окно.***― Мы сдали! Мы сдали, Максим Витальевич! ― кричали Славка и Димка, вбегая в класс учителя-призрака. ― Весь класс сдал!― Поздравляю! ― улыбнулось привидение, глядя куда-то в окно.― Вы ведь теперь свободны?! ― интересовались взволнованные ребята.― Да! Теперь свободен! Благодаря вам! Спасибо, что помогли! Иначе скитаться мне тут вечно, пока от школы камня на камне не останется. Теперь я наконец могу уйти в лучшую жизнь.Они распрощались и разошлись каждый в свою сторону: ребята ― отмечать, а Максим Витальевич ― на поезд, который должен был увезти его в другую жизнь.***― Обычно мы не принимаем людей без специального образования, но я никогда не встречал человека, который бы так хорошо знал школьную программу. Как вы этого добились? ― удивлялся директор школы из соседнего города, куда Максим Витальевич пришёл на собеседование.― Много лет назад я остался без дома, влачил жалкое существование, бомжевал. Меня приютил класс английского языка в сгоревшей школе, где я целыми днями только и делал, что читал учебники.― Ого! Впервые слышу такую историю. Мне, конечно, будет непросто устроить вас, но, я думаю, вы можете заочно поступить в институт и проходить тут практику.― Пойдёт, ― улыбнулся Максим Витальевич.― И вот ещё что, а вы сможете работать с детьми? Одних знаний мало. Не каждый выдержит, тут подход надо иметь, ― на всякий случай предупредил директор.― Думаю, что смогу. У меня есть своя, особая, методика.― Что за методика?Максим Витальевич посмотрел как-то странно, отчего в кабинете стало заметно холоднее, и загадочно улыбнулся:― Вы верите в призраков?Автор - AlexandrRayn.

Ключевые слова: Школа английский урок учитель привидение

