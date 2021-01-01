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Творческие истории

Призрак из квартиры номер 13

Дядя Толя был известным на весь город слесарем-колдуном. Он предсказывал судьбу по квиткам за коммунальные услуги, при помощи сложных заклинаний и стального троса прекращал ссоры и прочищал сантехнические засоры, выводил из запоя магическим подзатыльником, снимал венец безбрачия медным припоем.

Дядя Толя вёл приём у себя по месту работы — на складе в гаражном кооперативе, где управляющая компания хранила весь инвентарь: мётлы, лопаты, электроды, газовые баллоны, старые трубы, что срезались в подвалах, и прочие предметы колдовского промысла, при помощи которых мистик творил свою магию.

К нему за советом ходили все, даже участковый и глава районного управления не стеснялись прикоснуться к потустороннему, если другие средства не помогали.

Обычно проблемы у людей были невинными и, чаще всего, связаны с нежеланием людей приложить немного собственных усилий. Одни просили о прибавке к зарплате на работе, другие приходили за чудесным зельем от глупости, третьи хотели легкой славы, но находились и те, кто обращался за порчей или за приворотом на чужую жену или мужа. Последних дядя Толя гнал метлой или вместо специального крема выдавал солидол и наказывал втирать три раза в день в щёки, нос и лоб до получения эффекта.

Но вот как-то раз, когда колдун ремонтировал лестничное ограждение, к нему подошла незнакомая женщина.

― Вы тот знаменитый чародей? ― спросила дама в чёрном костюме и в бахилах.

― А кто спрашивает? ― без любопытства поинтересовался слесарь, приваривая поручень.

― Меня зовут Оксана, я риелтор. Мне очень нужна ваша помощь, ― женщина говорила с деловой интонацией, но отчаяние и неуверенность в речи не смогли ускользнуть от чуткого слуха мага.

― Выкладывайте, я пока швы подкрашу, ― с этими словами дядя Толя взял кисточку и макнул её в банку с зеленой краской.

― Дело в том, что я никак не могу продать квартиру в этом подъезде.

― Угу, — дядя Толя небрежно размазал краску по сварочному шву.

― У меня уже три клиента отказались от неё, несмотря на низкую стоимость и благополучный район. Я думаю, что на квартире лежат злые чары — другого объяснения у меня нет.

― Что за квартира?

― Тринадцатая, ― тяжело выдохнула женщина и облокотилась на отремонтированные перила.

― А-а-а, квартира Андрея Павловича, знаем такую. Он лет пять назад помер, если не ошибаюсь.

― Да, его дети живут за границей, они обратились к нам, чтобы мы выгодно продали пустующую жилплощадь. Но после осмотра покупатели всегда уходят какие-то расстроенные и злые. Говорят, что им там всякие гадкие слова мерещатся и угрозы слышатся.

― Неудивительно, Палыч вредный мужик был — я как-то ему радиатор менял, так он меня всю неделю вызывал на переделки. То слишком низко висит, то не греет, то шипит что-то, в итоге пришлось ему деньги за работу вернуть. Очень, очень сложный случай…

― Так вы не возьметесь? ― печально изрекла риелтор и совсем загрустила.

― Отчего же, возьмусь, теперь-то ему некуда жаловаться — он на моей территории. Сейчас, только за инструментом схожу и пойдём прогонять Вашего злого духа.

― Сейчас? ― расторопность мага поразила Оксану, она думала о месяце подготовок.

― А чего тянуть, ― он замочил кисточку в банке с растворителем и вытер руки о штаны, ― я сейчас.

С этими словами дядя Толя покинул подъезд и вернулся через пятнадцать минут, держа в руках увесистую кожаную сумку, которая звонко побрякивала.
Подойдя к двери со злосчастным номером, женщина вставила ключ в замок и повернула. Издав неприятный щелчок, ключ сломался у основания. Из квартиры раздался странный звук, похожий на хриплый смех.

― Там балкон не закрыт, проветриваем помещение, ― объяснила риэлтор.

― Угу, ― дядя Толя расстегнул сумку и извлёк оттуда плоскогубцы и проволоку. Произнеся несколько магических слов на древнем диалекте, он за пять секунд вытащил обломок ключа и вскрыл замок.

Внутри квартиры было холодно и пахло дешёвыми сигаретами.

― Сколько не проветривай, запах никак не хочет уходить, ― ворчала Оксана, прикрывая нос.
― Это потому, что здесь по-прежнему курят, ― задумчиво произнёс слесарь-чародей и направился на кухню.

Женщина осторожно засеменила за ним.

Дядя Толя водрузил сумку с магическим инвентарём на стол и принялся извлекать из неё необходимые атрибуты.
Первым на столе появилась бутылка пшеничной водки. Дядя Толя откупорил пробку и налил водку в стакан, который тоже извлёк из сумки. Произнеся несколько слов на неизвестном языке, он ударил ладонью по столу.

Женщина наблюдала за всем этим с нескрываемым любопытством и скепсисом.

― Зачем это? ― спросила она.

― Нам нужно его разговорить, ― профессионально ответил маг.

Жидкость запузырилась, загорелась и… исчезла.

Риелтор ахнула, а дядя Толя довольно улыбнулся — дело пошло.

― Андрей Павлович, ты здесь, родной? ― произнёс нараспев колдун.

Из крана внезапно пошла вода.

― Что он говорит? ― прошептала Оксана.

― Говорит, чтобы мы убирались, а ещё — что у вас штаны все в краске.

Женщина глянула на зелёное пятно и тихонько застонала.

― Палыч, завязывай со своей клоунадой, тебе пора на покой, квартиру твои дети хотят продать, зачем мешаешь?!

Чародей затряс в воздухе газовым ключом.

Что-то брякнуло, свистнуло, в газовой колонке загорелось пламя.

― А сейчас что? ― не унималась женщина.

― Говорит, что цена бессовестно занижена.

― Что значит занижена?! ― закричала женщина¸― да в этой части города все квартиры так стоят.

Полы затряслись, обои от стены начали отходить, в воздухе проплыло облако сигаретного дыма.

― Что он сказал?!

― Сказал, что Вы врёте и что у вас комиссия большая, а детей его дурите, хотите продать поскорее, вот цену и снизили до плинтуса. Это правда? ― дядя Толя посмотрел на риэлтора, нахмурив брови.

― Нет!

Входная дверь захлопнулась, и замок защёлкнулся. Женщина побежала к выходу и начала дергать за ручку, но та не поддавалась.

― Скажите, чтобы он немедленно меня выпустил!!! ― верещала риелтор и барабанила в дверь.

― Он говорит, что выпустит Вас только после того, как вы позвоните его сыну и разорвёте контракт.

― Я этого не сделаю!

― Простите, но мне придётся помочь Вам это сделать, потому, что Вы — нечестный человек и попытались меня привлечь к своим грязным делам.

Дядя Толя вернулся на кухню и достал из сумки новые магические инструменты.
Женщина тем временем пыталась позвонить в полицию, но сеть на телефоне резко пропала. Она звала на помощь и выламывала дверь плечом, но все попытки были тщетными.

Дядя Толя вернулся, держа в руках свинцовый отвес. Риэлтор было набросилась на него, но он покачал перед её лицом приспособлением, и Оксана замерла на месте как вкопанная.

Колдун приказал ей немедленно набрать номер продавца и во всём сознаться. Загипнотизированная риелтор тут же исполнила приказ. После этого дядя Толя вручил ей банку с солидолом и приказал втирать по три раза на дню, пока не проснётся чувство совести. Щёлкнув пальцами, он вывел женщину из транса и выпустил её наружу.

Огонь в колонке погас, вода в кране перестала течь, а обои тут же снова приклеились. Слесарь-колдун собрал инструмент назад в сумку, затем снова наполнил стакан и, распив его напополам с призраком, извинился за вторжение. Они немного покурили в тишине и, попрощавшись, дядя Толя уже было собрался на выход, как вдруг огонь в колонке снова зажёгся, а вода в кране потекла с ещё большим напором.

― Да отстань ты со своим радиатором! ― гаркнул колдун и, открыв дверь, вышел прочь. Через неделю квартиру номер тринадцать всё же продали, у дяди Толи появились новые клиенты.



Автор - Александр Райн.
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Сегодня, 06:05 by КрокозяблаПросмотров: 34Комментарии: 0
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Ключевые слова: Колдун квартира слесарь риэлтор

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