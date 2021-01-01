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Творческие истории

Та ещё хиромантия или новые приключения слесаря-колдуна

― Здравствуйте, мне сказали, что здесь можно найти хЕроманта, это вы?

Дядя Толя протачивал личину старого замка, когда в его дверях возникла двухметровая проблема по имени Серёжа.

― Херомант ― это мой начальник, который, вместо того, чтобы покупать новые замки, заставляет их снимать с тех дверей, что люди на помойку выбрасывают, а я ― хиромант. Вам чего? Погадать? ― не поворачиваясь к гостю, произнёс чародей, продолжая точить.

― Если вас не затруднит, никак не пойму намёков своей возлюбленной, ― парень был явным интеллигентом, а интеллигентов дядя Толя любил, потому сразу переложил своё занятие на плечи юного ученика Стёпку, что вернулся с очередной дверью.

― Ну, давайте руку, ― нетерпеливо произнёс слесарь-колдун, глядя на высокую фигуру клиента, который переминался с ноги на ногу в тёмном тамбуре.

― Руки нет, ― неловко ответил воспитанный великан всё еще стесняясь выйти из сумрака.

― По другим частям тела гадаю только у женщин.

― Есть отпечаток, ― сделал мужчина шаг вперёд и уперся в потолочное усиление.

Раздался звонкий удар, и на пол упал металлический уголок.

― Ёшкин кот, ― выругался негромко посетитель, потирая лоб.

Дядя Толя был более красноречив и почему-то вспомнил мать Стёпки.

― Тоже мне — сварщик четвёртого разряда! ― дал он подзатыльник своему подмастерью, что пытался разобраться где у напильника верх, а где низ.

Отпечаток руки гость принёс на своём лице. Пощечина была такой качественной, что все линии просматривались невооруженным глазом.

― Прошу прощения, а какой намёк Вам не ясен? ― удивился дядя Толя, с восторгом оценивая удар.

― Ой, да это она не со зла, я сам виноват, сказал, что у неё прекрасные глаза, как у коровы из нашей деревни, ― оправдывал клиент свою избранницу. — Гляньте, возможно, Вам откроется что-то важное.

― Ну, судя по линии жизни, что тянется от брови до подбородка, она нас всех переживёт, ― хихикнул колдун, заставив клиента сильно покраснеть.

― Мне нужно знать, какое место я занимаю в её жизни, ― ломающимся от волнения голосом ответил здоровяк.

Дядя Толя прищурился, паутина линий открывала ему пугающие факты, заставляющие тело выделять холодный пот. Он, словно в трансе, составлял портрет девушки: возраст ― от восемнадцати до тридцати семи, цвет волос ― пергидрольный блонд, рост ― метр пятьдесят.

― Это она, она! ― восторженно пищал гигант.

― А как, простите, она Вам пощёчину влепила?! ― дядя Толя был обязан знать, иначе рисковал остаться без сна в ближайший месяц.

― Ой, у неё такие руки талантливые, Вы бы знали, ― мечтательно произнёс мужчина, ― я как-то вышел на улицу и вспомнил, что кошелёк дома забыл, так она его через форточку достала, а живу я на втором этаже.

― Действительно, талантливо, ― почесал бороду маг.

― Что ещё видите? ― нетерпеливо произнёс Серёжа.

― Вижу, что ничего у вас не выйдет, она тобой пользуется.

― Вы уверены?! ― высокий клиент выглядел печально и от волнения грыз потолочные доски.

― Сомнений нет, ― бесстрастно ответил дядя Толя.

― Какая линия вам об этом сказала?

― Та, что осталась от обручального кольца. Я так понимаю, Вы не женаты?

― Кольца?! Быть не может! Я бы увидел!

― С такой высоты, боюсь ― нет, ― не в силах сдержаться, отшутился Стёпка, за что получил телекинетический щелбан.

― Так, что, получается, я ей не нужен?! — клиент достал из кармана платок и звучно высморкался.

― А кем Вы работаете? ― дядя Толя искренне хотел помочь этому нелепо влюбленному простофиле.

― На стройке.

― Подъёмным краном? ― снова вступил в разговор Стёпка, за что был снова наказан телесно.

Ремень дяди Толи выскочил из штанов и настиг задницу студента в считанные секунды, и всё это без помощи рук.

― Нет, я проектировщик на государственных объектах.

― Значит не из-за денег она с вами, ― задумчиво произнёс чародей. — А квартира у вас своя?

― Через двадцать лет ― да.

― Хм…

Дядя Толя ещё раз взглянул на пугающие размеры человека: его длинные ноги, длинные пальцы рук, шею. Вывод напрашивался сам:

― А как у вас с… ну… ну с этим…?

― Я вас не понимаю…

Дядя Толя боялся смутить бедного великана и, взяв в руки пару фитингов, начал показывать на примере.

― Ах, вы про это… ― грустно вздохнул интеллигент и опустил голову.

― Я так и подумал, ― ответил дядя Толя.

Линия отношений явно вела в тупик, что-то не сходилось, и это ужасно бесило дядю Толю — ведь он привык, что во всём на свете должна быть логика, даже в бортовом компьютере на «жигулях» она проклёвывалась.

― Скажите, а она вообще в курсе, что Вы её любите?

― Вы знаете, я всё никак не решался ей об этом сказать, думал, что чувства взаимны и не требуют слов, а ещё эти её намёки…

― Да, что за намёки в самом деле?!

― Она только меня постоянно просит подвезти её на работу. Даже такси не вызывает.

― А вам в одну сторону?

― Да. Вернее, было в одну сторону два года назад, потом мы сдали объект. Теперь я вообще работаю в области.

― А она в курсе?

― Нет, а это имеет значение?

Дядя Толя прикрыл глаза рукой, а затем подошел к своему столу, что-то негромко бормоча себе под нос.

― Чего это он? ― спросил гость у Стёпки, который отдыхал на стекловате.

― Заклинание произносит. Сейчас решит твою проблему, ― буркнул студент, всё ещё ощущая последствия магического ремня.

Из нижнего ящика дядя Толя достал горсть каких-то гвоздей и саморезов. Их он вручил гостю и сказал, что нужно рассыпать на том месте, где он паркует свою машину через три часа после полуночи, когда силы волшебства особенно активны. А потом припарковаться. Если на утро колёса не спустит ― значит, это судьба. А если спустит, значит нужно отпустить и жить дальше.

Клиент принял помощь с тяжёлым сердцем, но уверенной рукой. Горячо поблагодарив колдуна, он откланялся и ушёл.

― Дядя Толя, а если колёса не спустит? Она же его не любит ― дураку понятно!

― Поэтому, Стёпа, ты сегодня заступаешь в ночь. Саморезы в нижнем ящике, шуруповерт на полке. И это... смотри, не сломай, из зарплаты твоей вычту.



Автор - Александр Райн.
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Сегодня, 07:12 by КрокозяблаПросмотров: 27Комментарии: 0
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Ключевые слова: Слесарь колдун хиромантия колесо саморезы

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