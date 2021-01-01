Та ещё хиромантия или новые приключения слесаря-колдуна

Крокозябла Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:12 by

― Здравствуйте, мне сказали, что здесь можно найти хЕроманта, это вы?Дядя Толя протачивал личину старого замка, когда в его дверях возникла двухметровая проблема по имени Серёжа.― Херомант ― это мой начальник, который, вместо того, чтобы покупать новые замки, заставляет их снимать с тех дверей, что люди на помойку выбрасывают, а я ― хиромант. Вам чего? Погадать? ― не поворачиваясь к гостю, произнёс чародей, продолжая точить.― Если вас не затруднит, никак не пойму намёков своей возлюбленной, ― парень был явным интеллигентом, а интеллигентов дядя Толя любил, потому сразу переложил своё занятие на плечи юного ученика Стёпку, что вернулся с очередной дверью.― Ну, давайте руку, ― нетерпеливо произнёс слесарь-колдун, глядя на высокую фигуру клиента, который переминался с ноги на ногу в тёмном тамбуре.― Руки нет, ― неловко ответил воспитанный великан всё еще стесняясь выйти из сумрака.― По другим частям тела гадаю только у женщин.― Есть отпечаток, ― сделал мужчина шаг вперёд и уперся в потолочное усиление.Раздался звонкий удар, и на пол упал металлический уголок.― Ёшкин кот, ― выругался негромко посетитель, потирая лоб.Дядя Толя был более красноречив и почему-то вспомнил мать Стёпки.― Тоже мне — сварщик четвёртого разряда! ― дал он подзатыльник своему подмастерью, что пытался разобраться где у напильника верх, а где низ.Отпечаток руки гость принёс на своём лице. Пощечина была такой качественной, что все линии просматривались невооруженным глазом.― Прошу прощения, а какой намёк Вам не ясен? ― удивился дядя Толя, с восторгом оценивая удар.― Ой, да это она не со зла, я сам виноват, сказал, что у неё прекрасные глаза, как у коровы из нашей деревни, ― оправдывал клиент свою избранницу. — Гляньте, возможно, Вам откроется что-то важное.― Ну, судя по линии жизни, что тянется от брови до подбородка, она нас всех переживёт, ― хихикнул колдун, заставив клиента сильно покраснеть.― Мне нужно знать, какое место я занимаю в её жизни, ― ломающимся от волнения голосом ответил здоровяк.Дядя Толя прищурился, паутина линий открывала ему пугающие факты, заставляющие тело выделять холодный пот. Он, словно в трансе, составлял портрет девушки: возраст ― от восемнадцати до тридцати семи, цвет волос ― пергидрольный блонд, рост ― метр пятьдесят.― Это она, она! ― восторженно пищал гигант.― А как, простите, она Вам пощёчину влепила?! ― дядя Толя был обязан знать, иначе рисковал остаться без сна в ближайший месяц.― Ой, у неё такие руки талантливые, Вы бы знали, ― мечтательно произнёс мужчина, ― я как-то вышел на улицу и вспомнил, что кошелёк дома забыл, так она его через форточку достала, а живу я на втором этаже.― Действительно, талантливо, ― почесал бороду маг.― Что ещё видите? ― нетерпеливо произнёс Серёжа.― Вижу, что ничего у вас не выйдет, она тобой пользуется.― Вы уверены?! ― высокий клиент выглядел печально и от волнения грыз потолочные доски.― Сомнений нет, ― бесстрастно ответил дядя Толя.― Какая линия вам об этом сказала?― Та, что осталась от обручального кольца. Я так понимаю, Вы не женаты?― Кольца?! Быть не может! Я бы увидел!― С такой высоты, боюсь ― нет, ― не в силах сдержаться, отшутился Стёпка, за что получил телекинетический щелбан.― Так, что, получается, я ей не нужен?! — клиент достал из кармана платок и звучно высморкался.― А кем Вы работаете? ― дядя Толя искренне хотел помочь этому нелепо влюбленному простофиле.― На стройке.― Подъёмным краном? ― снова вступил в разговор Стёпка, за что был снова наказан телесно.Ремень дяди Толи выскочил из штанов и настиг задницу студента в считанные секунды, и всё это без помощи рук.― Нет, я проектировщик на государственных объектах.― Значит не из-за денег она с вами, ― задумчиво произнёс чародей. — А квартира у вас своя?― Через двадцать лет ― да.― Хм…Дядя Толя ещё раз взглянул на пугающие размеры человека: его длинные ноги, длинные пальцы рук, шею. Вывод напрашивался сам:― А как у вас с… ну… ну с этим…?― Я вас не понимаю…Дядя Толя боялся смутить бедного великана и, взяв в руки пару фитингов, начал показывать на примере.― Ах, вы про это… ― грустно вздохнул интеллигент и опустил голову.― Я так и подумал, ― ответил дядя Толя.Линия отношений явно вела в тупик, что-то не сходилось, и это ужасно бесило дядю Толю — ведь он привык, что во всём на свете должна быть логика, даже в бортовом компьютере на «жигулях» она проклёвывалась.― Скажите, а она вообще в курсе, что Вы её любите?― Вы знаете, я всё никак не решался ей об этом сказать, думал, что чувства взаимны и не требуют слов, а ещё эти её намёки…― Да, что за намёки в самом деле?!― Она только меня постоянно просит подвезти её на работу. Даже такси не вызывает.― А вам в одну сторону?― Да. Вернее, было в одну сторону два года назад, потом мы сдали объект. Теперь я вообще работаю в области.― А она в курсе?― Нет, а это имеет значение?Дядя Толя прикрыл глаза рукой, а затем подошел к своему столу, что-то негромко бормоча себе под нос.― Чего это он? ― спросил гость у Стёпки, который отдыхал на стекловате.― Заклинание произносит. Сейчас решит твою проблему, ― буркнул студент, всё ещё ощущая последствия магического ремня.Из нижнего ящика дядя Толя достал горсть каких-то гвоздей и саморезов. Их он вручил гостю и сказал, что нужно рассыпать на том месте, где он паркует свою машину через три часа после полуночи, когда силы волшебства особенно активны. А потом припарковаться. Если на утро колёса не спустит ― значит, это судьба. А если спустит, значит нужно отпустить и жить дальше.Клиент принял помощь с тяжёлым сердцем, но уверенной рукой. Горячо поблагодарив колдуна, он откланялся и ушёл.― Дядя Толя, а если колёса не спустит? Она же его не любит ― дураку понятно!― Поэтому, Стёпа, ты сегодня заступаешь в ночь. Саморезы в нижнем ящике, шуруповерт на полке. И это... смотри, не сломай, из зарплаты твоей вычту.Автор - Александр Райн.

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