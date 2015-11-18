Призрачный ремонт. Продолжение

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:25

Крокозябла Просмотров: 56 Комментарии: 1 +1 Вчера, 20:25 by

Голос умолк, бетонный пол не скрипел, холодильник не стучал. Взяв в руки шпатель, спортсмен принялся разглаживать новый рулон на стене.― Края плохо промазал, отклеятся. И вести надо ровнее, одни пузыри вон, ― снова раздался противный голос, но теперь из велотренажера.Жора не выдержал, бросил в сердцах шпатель в ведро с клеем и, разложив на полу мешки со штукатуркой, улёгся на них спать.― Смотрите, какие мы обидчивые!Жора не отвечал, ему хотелось поскорее попасть в спортзал и отвести там душу. Всю ночь бабка сводила его с ума. То бубнила что-то нечленораздельное об индексации небесной пенсии, то дверцей холодильника стукала.Отрубился гигант только под утро и спал как убитый, изредка потрясывая стены своим богатырским храпом.С первыми лучами солнца Жора, как обычно, ушёл на тренировку, а вернулся уже ближе к вечеру. Под мышкой он держал пакет новых обоев, беруши, пару мешков штукатурки и холодильник с самой тихой дверцей, какую смог найти.― Явился-таки! Я думала, что выжила тебя!― Не дождешься, ― проскрежетал сквозь зубы Георгий и, разложив покупки, принялся разводить клей.Привидение уже готовило новую порцию издевательств, как вдруг в дверь позвонили.Привыкший делать ремонт в одних трусах, Жора совсем не ждал гостей. В приоткрытую дверь без какого-либо приглашения нахально зашла женщина «в летах» и ядовито-красном вечернем платье. На голове дамы пружинили ещё не остывшие кудри, прямо на Жору смотрело беспардонно глубокое декольте, а сама женщина пахла новым тренажером. У Жоры аж помутнело в глазах.― Я смотрю, у нас новый житель, ― томным голосом произнесла нежданная особа.― Жора, ― протянул качок мускулистую руку, и женщина тут же оценила размер пальцев, пожав своей пятернёй один указательный.― Вы знаете, я так рада, что у нас в доме, наконец, свежая кровь, ― словно кошка мурчала женщина, которая годилась Жоре в матери.― Какая кровь?! Да что за дом ужасов?! ― воскликнул спортсмен и, взмахнув руками от недоумения, проложил в стенах две новые штрабы под будущую проводку.― Да я про вас, ― успокоила женщина богатыря. ― Вы ― наша свежая кровь! А то тут одни пердуны старые живут, истерички да инвалиды! Взять хотя бы Зойку, бывшую хозяйку этой квартиры, та вообще во всех номинациях за раз могла победить! Слава богу, ушла на покой, ― последнюю фразу женщина кинула с шутливой улыбкой, а затем представилась: ― Клара Андреевна. Новый управдом!― Вот ведь стерва! Нет, ну вы слыхали?! Управдом она новый! Это кто ж тебя, змеюка, избрал?! ― раздался голос из стиральной машины.― Вы слышали?! ― с надеждой в голосе спросил Жора у Клары.― Что именно? ― непонимающе вскинула женщина бровь.― Голос! Бывшей хозяйки! Она только что говорила! ― качок чувствовал себя инвалидом умственного труда, говоря вслух подобное, но ему очень не хотелось признавать своё сумасшествие.― Нет, не слышала, а что, у вас здесь призраки?― Не слышала она, как же! Зато я каждый раз слышала, как к ней то сантехник, то участковый, то Галькин муж захаживали, все пять этажей слышали!Клара Андреевна «случайно» задела горшок с диффенбахией, что остался от Зойки и стоял на тумбочке в коридоре. Тот моментально раскололся, слетев на пол.― Ой! Я такая неуклюжая, позвольте, я соберу землю! ― залепетала женщина, схватила веник и, нагнувшись максимально артистично, принялась за уборку.― Дрянь! *******! Сволочь! ― кричал утюг. ― Нарочно ведь уронила!― Знаете, Георгий, я вам новый цветок принесу! Любите папоротники?Из цветов Жора любил только подсолнухи, потому что они давали его любимые семечки. Он хотел было открыть рот, но его опередили.― У меня аллергия на папоротник! ― кричала покойная Зойка, но управдом не обращала на неё никакого внимания.― Вы, кстати, такой сильный! Не могли бы мне помочь перенести диван?Спортсмен покраснел от смущения.― Куда вам его перенести?― Да вы знаете, у меня дома сейчас так места мало, хочется больше простора, можно, я пока его к вам перенесу? У вас-то, смотрю, и спать даже не на чем, и по ночам, наверное, мёрзнете, ― взглянула она на помятые мешки из-под штукатурки и масляный радиатор.― Не вздумай! Нечего сюда своё барахло тащить, клопов мне тут озабоченных не хватало! ― никак не мог угомониться голос.― Да запросто! ― согласился Жора, чувствуя, как бывшая хозяйка рвёт на себе невидимые волосы.― Тяжело вам тут без женской руки! Уюта не хватает, а я, знаете, как уют создаю?― Знаем, наслышаны! От уюта твоего весь подъезд маргарином провонял!Жора и новый управдом проигнорировали привидение.― В общем, заходите в любое время, а лучше минут через десять, займемся диваном, а потом блинчиками вас угощу домашними, ― проворковала Клара Андреевна и вышла за дверь.― Кстати, можете приходить прям так, у меня-то дома как на Гавайях, я за отопление всегда вовремя платила, ― улыбнулась она.Жора вдруг вспомнил, что стоит в одних трусах и неловко прикрылся холодильником.Управдом ушла, напоследок обведя спортсмена пошлым взглядом.Жора поставил холодильник на место и уже принялся натягивать штаны.― Жорочка, солнышко, атлетик мой ненаглядный, ― залепетал вдруг электрический чайник.Но Жора не обращал внимания.― Ну прости ты меня, дуру, олимпиец широкоплечий! Не разглядела я в тебе душу праведную!― Так, значит, теперь я олимпиец, не комбикорм? ― обидно буркнул Жора.― Да что ты слушаешь меня, бабка от старости совсем головой плохая стала, не ведаю, что несу порой! Не ходи ты к ней! Ведьма она и притворщица! От тебя ей только одно надо!― Да не хочу я её! Не в моём вкусе!― Да и она тебя не хочет! Вернее, сегодня хочет, а завтра уже дядю Борю-электрика хочет. Квартира ей моя нужна! Сразу начала тут уютом своим угрожать!Жора не слушал, он уже шел к двери.― Так и быть! Тебе квартиру завещаю! Всё что хочешь сделаю, только пообещай, что не пойдешь к этой марамойке!― Всё, что хочу?!― Всё!!!― Борщ хочу!― Борщ?!― И котлеты! ― решил пойти Жора ва-банк.― И всё?! Да я тебе такой борщ сделаю, на всю жизнь запомнишь!― И доставать меня больше не будете?― Тебя больше никто и никогда доставать не будет. Слово члена партии ЛДПР!Обрадованный Жора снова переоделся в рабочее и счастливый бросился делать ремонт.А Зоя начала греметь кастрюлями да кашеварить. Этот борщ Жора запомнит надолго. Члены Люцеферо-Демонологической Партии Раздора всегда держат слово.Автор: Александр Райн.

Ключевые слова: Квартира бабка голос ремонт

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