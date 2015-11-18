Призрачный ремонт. Продолжение

Призрачный ремонт. ПродолжениеГолос умолк, бетонный пол не скрипел, холодильник не стучал. Взяв в руки шпатель, спортсмен принялся разглаживать новый рулон на стене.
― Края плохо промазал, отклеятся. И вести надо ровнее, одни пузыри вон, ― снова раздался противный голос, но теперь из велотренажера.
Жора не выдержал, бросил в сердцах шпатель в ведро с клеем и, разложив на полу мешки со штукатуркой, улёгся на них спать.
― Смотрите, какие мы обидчивые!
Жора не отвечал, ему хотелось поскорее попасть в спортзал и отвести там душу. Всю ночь бабка сводила его с ума. То бубнила что-то нечленораздельное об индексации небесной пенсии, то дверцей холодильника стукала.
Отрубился гигант только под утро и спал как убитый, изредка потрясывая стены своим богатырским храпом.
С первыми лучами солнца Жора, как обычно, ушёл на тренировку, а вернулся уже ближе к вечеру. Под мышкой он держал пакет новых обоев, беруши, пару мешков штукатурки и холодильник с самой тихой дверцей, какую смог найти.
― Явился-таки! Я думала, что выжила тебя!
― Не дождешься, ― проскрежетал сквозь зубы Георгий и, разложив покупки, принялся разводить клей.
Привидение уже готовило новую порцию издевательств, как вдруг в дверь позвонили.
Привыкший делать ремонт в одних трусах, Жора совсем не ждал гостей. В приоткрытую дверь без какого-либо приглашения нахально зашла женщина «в летах» и ядовито-красном вечернем платье. На голове дамы пружинили ещё не остывшие кудри, прямо на Жору смотрело беспардонно глубокое декольте, а сама женщина пахла новым тренажером. У Жоры аж помутнело в глазах.
― Я смотрю, у нас новый житель, ― томным голосом произнесла нежданная особа.
― Жора, ― протянул качок мускулистую руку, и женщина тут же оценила размер пальцев, пожав своей пятернёй один указательный.
― Вы знаете, я так рада, что у нас в доме, наконец, свежая кровь, ― словно кошка мурчала женщина, которая годилась Жоре в матери.
― Какая кровь?! Да что за дом ужасов?! ― воскликнул спортсмен и, взмахнув руками от недоумения, проложил в стенах две новые штрабы под будущую проводку.
― Да я про вас, ― успокоила женщина богатыря. ― Вы ― наша свежая кровь! А то тут одни пердуны старые живут, истерички да инвалиды! Взять хотя бы Зойку, бывшую хозяйку этой квартиры, та вообще во всех номинациях за раз могла победить! Слава богу, ушла на покой, ― последнюю фразу женщина кинула с шутливой улыбкой, а затем представилась: ― Клара Андреевна. Новый управдом!
― Вот ведь стерва! Нет, ну вы слыхали?! Управдом она новый! Это кто ж тебя, змеюка, избрал?! ― раздался голос из стиральной машины.
― Вы слышали?! ― с надеждой в голосе спросил Жора у Клары.
― Что именно? ― непонимающе вскинула женщина бровь.
― Голос! Бывшей хозяйки! Она только что говорила! ― качок чувствовал себя инвалидом умственного труда, говоря вслух подобное, но ему очень не хотелось признавать своё сумасшествие.
― Нет, не слышала, а что, у вас здесь призраки?
― Не слышала она, как же! Зато я каждый раз слышала, как к ней то сантехник, то участковый, то Галькин муж захаживали, все пять этажей слышали!
Клара Андреевна «случайно» задела горшок с диффенбахией, что остался от Зойки и стоял на тумбочке в коридоре. Тот моментально раскололся, слетев на пол.
― Ой! Я такая неуклюжая, позвольте, я соберу землю! ― залепетала женщина, схватила веник и, нагнувшись максимально артистично, принялась за уборку.
― Дрянь! *******! Сволочь! ― кричал утюг. ― Нарочно ведь уронила!
― Знаете, Георгий, я вам новый цветок принесу! Любите папоротники?
Из цветов Жора любил только подсолнухи, потому что они давали его любимые семечки. Он хотел было открыть рот, но его опередили.
― У меня аллергия на папоротник! ― кричала покойная Зойка, но управдом не обращала на неё никакого внимания.
― Вы, кстати, такой сильный! Не могли бы мне помочь перенести диван?
Спортсмен покраснел от смущения.
― Куда вам его перенести?
― Да вы знаете, у меня дома сейчас так места мало, хочется больше простора, можно, я пока его к вам перенесу? У вас-то, смотрю, и спать даже не на чем, и по ночам, наверное, мёрзнете, ― взглянула она на помятые мешки из-под штукатурки и масляный радиатор.
― Не вздумай! Нечего сюда своё барахло тащить, клопов мне тут озабоченных не хватало! ― никак не мог угомониться голос.
― Да запросто! ― согласился Жора, чувствуя, как бывшая хозяйка рвёт на себе невидимые волосы.
― Тяжело вам тут без женской руки! Уюта не хватает, а я, знаете, как уют создаю?
― Знаем, наслышаны! От уюта твоего весь подъезд маргарином провонял!
Жора и новый управдом проигнорировали привидение.
― В общем, заходите в любое время, а лучше минут через десять, займемся диваном, а потом блинчиками вас угощу домашними, ― проворковала Клара Андреевна и вышла за дверь.
― Кстати, можете приходить прям так, у меня-то дома как на Гавайях, я за отопление всегда вовремя платила, ― улыбнулась она.
Жора вдруг вспомнил, что стоит в одних трусах и неловко прикрылся холодильником.
Управдом ушла, напоследок обведя спортсмена пошлым взглядом.
Жора поставил холодильник на место и уже принялся натягивать штаны.
― Жорочка, солнышко, атлетик мой ненаглядный, ― залепетал вдруг электрический чайник.
Но Жора не обращал внимания.
― Ну прости ты меня, дуру, олимпиец широкоплечий! Не разглядела я в тебе душу праведную!
― Так, значит, теперь я олимпиец, не комбикорм? ― обидно буркнул Жора.
― Да что ты слушаешь меня, бабка от старости совсем головой плохая стала, не ведаю, что несу порой! Не ходи ты к ней! Ведьма она и притворщица! От тебя ей только одно надо!
― Да не хочу я её! Не в моём вкусе!
― Да и она тебя не хочет! Вернее, сегодня хочет, а завтра уже дядю Борю-электрика хочет. Квартира ей моя нужна! Сразу начала тут уютом своим угрожать!
Жора не слушал, он уже шел к двери.
― Так и быть! Тебе квартиру завещаю! Всё что хочешь сделаю, только пообещай, что не пойдешь к этой марамойке!
― Всё, что хочу?!
― Всё!!!
― Борщ хочу!
― Борщ?!
― И котлеты! ― решил пойти Жора ва-банк.
― И всё?! Да я тебе такой борщ сделаю, на всю жизнь запомнишь!
― И доставать меня больше не будете?
― Тебя больше никто и никогда доставать не будет. Слово члена партии ЛДПР!
Обрадованный Жора снова переоделся в рабочее и счастливый бросился делать ремонт.
А Зоя начала греметь кастрюлями да кашеварить. Этот борщ Жора запомнит надолго. Члены Люцеферо-Демонологической Партии Раздора всегда держат слово.
Автор: Александр Райн.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:25
Вчера, 20:25 by КрокозяблаПросмотров: 56Комментарии: 1
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