Огоньки

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:33

Prochor Alexeev Просмотров: 48 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:33 by

Дядьку Андрея, охотника, все уважали, а дети часто слушали его рассказы. После долгих знойных летних дней местная детвора, особенно после школы, часто слушала его байки. Особенно ночью, когда рядом с местной речкой пели цикады, а волны тихо гладили берег. Так летние вечера наполнялись загадочными историями.Все обычно брали в поход свежий хлеб, картошечку, клубнику с малиной, да молока. Собирались они вечером, при последних лучах, и разводили костёр, да так, что и с противоположного берега было видно. Знал охотник одно место, на котором не росли камыши, а природный песок покрывал землю. Камыши там росли в сторонке, не мешая по теплу купаться, а также рыбачить, что они тоже часто делали. Дядька рассказывал разные истории, которые произошли с ним, с его отцом, либо были услышаны от его товарищей. После того, как они с увлечением слушали эти истории, становилось страшно, и их мог напугать любой шорох.В этот вечер они сидели рядом с костром, а на веточках жарились караси. Охотник рассказывал рассказ про охоту, а дети заворожено слушали и представляли себя в его обличии. Рядом стояло две удочки, на которые шёл обильный ночной клёв, поэтому Андрей не сидел без дела, а чистил карасей от чешуи и готовился жарить их над огнём. Резко они услышали шорох на той стороне реки и замерли, когда над болотом пролетело пару огоньков. Всё затихло: цикады перестали петь, а лягушки замолчали. Костёр потух бы, если бы дядька не подкинул пару сухих полен. Детвора спросила:― Дядюшка, что это за странные огоньки?― Известно кто ― блуждающие огни, с ними лучше одному не встречаться, не дай Господь.Никто из ребят не слыхал не про какие огоньки, и по этому они все в один голос спросили охотника, и тот решил им рассказать:― Огоньки? Конечно расскажу, если не будете потом бояться.Детвора, любившая слушать его рассказы, стали одним голосом просить его рассказать:― Не, не испугаемся, расскажи!― Ну, слушайте. Огоньки, души людей, которые рано умерли, и были прокляты, теперь летают тут, и пытаются убить других.― Как это ― рано? ― спросили ребята.― Ну как, ― начал Андрей, ― те, кто умер от проклятия, в детстве. После того как их хоронят, их духи превращаются в эти огоньки. Теперь они делают только то, что завлекают людей в трясину, пытаясь погубить. Болотник и Водяной пытаются взять их под свой контроль, но у них это не получается.Теперь живут они вечно, и вынуждены питаться душами других людей, иначе умрут. Становятся они очень злыми, и никого не щадят. Но огня настоящего они бояться, поэтому и сидим мы рядом с костром. А если они таки догонят, если ты не попал в трясину и не ранен, то с жизнью можно уверенно попрощаться, ведь эти ужасные существа ни за что никогда не пощадят.― Дядька Андрей, а вы сами встречали огоньки вблизи?― Я к большому счастью нет, а вот мой старший брат да. Слушайте. Как-то раз он возвращался с охоты из дальнего леса, там, в нескольких километрах от реки. Шёл с добычей, зайцем вдоль лесополосы. А потом свернул в сторону болота, там, на балке за рекой. А потом свернул на тропинку, чтобы скоротать путь, через лес, ну вы знаете.― Знаем, знаем, ― закивали ребята.― Идёт он, идёт, а тут видит, что дорога идёт через болото. Но прошёл уже много, сворачивать некуда, тем более за лесом видны огни посёлка. И пошёл он через трясину. До леса было немного, метров 100, но шёл он аккуратно, чтобы не упасть в воду. И вот смотрит, и обернувшись, видит летящий огонёк. Он вспомнил, что они реагируют на резкие движения, поэтому шёл медленно.― А что они делают, ведь они просто призраки?― Если они догонят, то всей своей нечистой сущностью либо утопят, либо просто задушат. А если человек примет их за огни, которые переносит живой человек, то они ведут не в правильном направлении. Когда я был мал, бабушка рассказала мне, что находили тела людей, погибших в трясине. Это их огоньки так загубили.― Ну, и что же было дальше?― Ну вот идёт он тихо, а огоньки кружат, будто бы зовут его идти в сторону реки, чтобы он в темноте, и в сгущающемся тумане ненароком упал в реку. Он помнил, что стоит идти тихо, тогда огоньки будут пытаться просто сбить тебя с пути. В лесу они бессильны, там их леший прогоняет.И тут видит отец: огонёк пролетел прямо перед ним. От страха он чуть ли не упал в торф. Так они и пытаются загубить: пугая, чтобы человек мог ненароком от страха упасть. Вокруг начал сгущаться туман, и огни села пропали из виду. Даже стволы сосен виднелись еле-еле, призрачно расплываясь в воздухе. Казалось, будто бы быстрая смерть прямо сейчас настигнет его, и век свой он вечно будет жить в облике такого монстра. И тут, туман, или сами огоньки стали с ним разными голосами разговаривать, чтобы на смерть верную заманить его.Огоньки мелькали, и разными голосами манили брата к себе. Но очертание леса становились всё более ясными, но туман окончательно закрыл ему дорогу. Но он знал, что огоньки не залетят в лес, леший сильнее чем они.И когда он почти дошёл, когда молодые сосенки стал сменять сырые кочки, огонёк ударил ему в спину. Он упал, а ужасный, дрожащий смех стал безвозвратно настигать его. Он начал прощаться с жизнью, и читать отходную молитву. Он чувствовал, что туман и огоньки просто настигают его, и он не может ничего поделать. Теперь придётся ему остаток жизни быть просто огнём.И тут его озарило! Он вспомнил слова матери и бабки, ― что нечисть они молитвами отгоняют. И сразу, когда он встал и начал молитвы читать, то туман начал развеиваться, и на месте тумана показалось звёздное небо, чистое и тёмное, он со всех ног рванул в лес, а огоньки за ним. Правда, когда он заскочил в лес и пробежал два ряда сосен, они перестали за ним гнаться и так и остановились.Он стал рядом с толстой сосной, чтобы отдышаться. Потом он развернулся и не торопясь покинул рощицу. За ней шли поля, а за лесополосой виднелись дома деревни. Он пошёл, немного боясь, что огоньки всё же перелетят лес. Он увидел, что рядом идут люди после сбора пшена. Он присоединился и вплоть до посёлка шёл с ними. На самом входе в лесополосу, когда он уже расслабился, все мужчины всё же спросили своего друга, который в самом начале дрожал и еле дышал:― А чего ты напуган так был?― Огоньки болотные на меня чуть не напали. Я чудом спасся, просто повезло. ― У него не было сил слишком долго рассказывать.Пошёл он домой и после этого один ночью на болото не ходит. А главное, как ему бабушка сказала, если всё же придётся там идти, то только с факелом, огонь пугает эту нечисть. Так мне эту историю рассказал мой брат.― Дядька Андрей, а тебе не страшно самому ночью встретить Огоньков?― Боюсь, но я ночью рядом с речкой, как мы сейчас, никогда не сижу без костра. Поэтому огоньки пролетели по той стороне, страшен им огонь. И вам это будет урок, по болоту ночью без огня не ходить. Ну, а теперь можно кушать Карасиков, они как раз поджарились, налетай!Автор - Алексей Ольховский.

Ключевые слова: Огоньки болото река костер

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