Ночной шиномонтаж

Ночной шиномонтажЗа окном стояла лунная ночь. Боря сидел за накрытым газетами столом и чистил вяленую рыбу, когда с улицы донесся стук копыт, который затих прямо возле шиномонтажа, где Боря и вел свое существование. Затем раздалось мощное ржание и несколько глухих ударов хлыстом.
Мужчина даже не привстал. По телевизору, который стоял на шкафу под потолком, шел какой-то ситком начала двухтысячных и, по мнению Бориса, это было куда интереснее того, что творилось за стенами.
В металлическую дверь постучали, но мастер лишь поерзал пятой точкой на стуле, разминая затекший зад.
Стук становился настойчивее, и так как пульта от телевизора не было, а слов героев сериала из-за шума было не разобрать, мастеру пришлось встать и дойти до двери.
Отперев замок и толкнув дверь, Боря увидел на пороге высокого мужчину в черном плаще до земли. Тонкая кожа, белая, словно свежая дорожная разметка, обтягивала череп. В темных глазах подергивался бледный огонек.
― У вас написано: «Круглосуточный режим работы»! ― немного раздраженно произнес человек в дверях.
Боря пожал плечами, затем зевнул и лениво произнес:
― Что там у вас?
― Колесо замято, и спица вылетела. Я очень спешу, не могли бы вы быть немного расторопнее?
Боря еще раз зевнул, но на этот раз так сладко, что человек не выдержал и зевнул в ответ.
Мастер щелкнул выключателем, и на улице загорелся желтый фонарь, осветив улицу.
Прямо перед шиномонтажом была припаркована накренившаяся на один бок колесница, запряженная двойкой вороных лошадей. Из ноздрей животных вырывался горячий пар. Совершенно невозмутимый Боря зевнул в третий раз. Даже лошади не смогли устоять перед этим и повторили за ним.
Подойдя к колеснице, мужчина неуклюже пнул замятое колесо и присвистнул.
― Тридцатый радиус. В копеечку встанет, ― причмокнув губами, констатировал он, глядя на ночного клиента.
― Да плевать мне, сколько это будет стоить! Вы сможете починить?! ― тип явно был не в духе.
― Ну-с-с-с. Вообще, мы таких работ не делаем. По-хорошему, вам к сварщикам или кузницам.
― Ночью работаете только вы, ― злобно прожевал эти слова мужчина в черном, явно понимая свою безвыходность.
― Могу отстучать молотком и приварить спицу, но гарантии на сварку не даю, не моя специальность, ― развел руками Боря.
― Делайте! Только быстрее, умоляю!
― Окей, босс, ― с этими словами Боря вразвалочку пошел за домкратом.
Колесо снялось не с первого раза. На пневмопистолет не было нужной насадки, гайку пришлось откручивать газовым ключом. Каждую дополнительную операцию Боря педантично записывал в тетрадку.
Ремонтируемая деталь была небрежно брошена на стол к рыбьим очисткам.
― Можно аккуратнее?! Этому колесу почти пять тысяч лет, его сделали из вавилонской стали! ― все больше выходил из себя посетитель, но Боря в очередной раз смерил его простодушным взглядом. Мастер навернул около тридцати кругов вокруг стола, с профессорским видом прикидывая план будущих работ.
Клиент то и дело поглядывал на настенные часы, цокал языком и уже досконально изучил все выцветшие плакаты с голыми женщинами, которыми было обклеено помещение. Где-то вдалеке слышались звуки сирены.
Наконец Боря взял в руки молоток и начал стучать. Стучал он долго, с разной силой, периодически проверяя глазом ровность и округлость. Затем та же операция была проделана с отвалившейся спицей, которая была согнута в вопросительный знак. Когда колесо снова обрело форму обруча, Боря ушел в соседнюю комнату, из которой стали доноситься звуки передвигаемых вещей и легкий профессиональный мат, не адресованный никому лично, но обязанный быть услышанным всеми присутствующими, чтобы те поняли, как сильно напрягают мастера. Сирена приближалась.
Когда Борис вернулся, одна его рука тянулась к полу под весом сварочного аппарата, а вторая держала пачку каких-то древних электродов времен перестройки.
Сварочной маски у Бори не было, он просто отворачивался от вспышек и щурился, стараясь попасть электродом в места соединения. Когда все было сделано, колесо потеряло всю свою элегантность и внутренней стороной напоминало скорее хулахуп, но вполне могло еще послужить.
― С вас семьсот рублев, ― зевнул в очередной раз Боря, а затем добавил: ― Балансировка нужна?
― Не надо, ничего мне не надо, просто прикрутите и я поеду!
Сирена была уже близко. Буквально в паре километров.
Боря пожал плечами и, поставив колесо на место, начал прикручивать гайку. В какой-то момент гайка перестала крутиться.
― Резьба замялась, нужно плашкой пройтись, ― лениво произнес мастер.
― Не нужно! Держится?
― Шататься будет.
― Плевать. Вот ваши деньги! ― мужчина достал из кармана золотую монету и кинул Борису.
― Это что?
― Шумерское золото.
― И что мне с ним делать? Рублей нет?
Мужчина вскинул руки к небу, попросив у него терпения, затем достал другой кошелек и отсчитал Борису ровно семьсот рублей. Он залез в колесницу, в одной его руке возник из воздуха кнут, в другой — огромная коса, лезвие которой блеснуло лунным светом. Мужчина занес кнут, но не успел ударить. Рядом с ними по дороге промчалась машина скорой помощи с включенными мигалками и сиреной.
― Вот чтоб тебя! ― выругался худой тип в плаще и опустил руку с занесенным кнутом.
― Что такое? ― неохотно поинтересовался Боря.
― Не успел…
― Бывает. Поверьте, оно ведь к лучшему. Зато сейчас вам шпильку прокрутим, потом отбалансируем, сможете нормально ездить, не переживая за безопасность. Может, кофе?
― Можно, ― понуро ответил мужчина, слезая с повозки.
― Заходите, присаживайтесь, чувствуйте себя как дома.
Боря поставил чайник, достал из шкафа банку «Нескафе» и, встав на стул, сделал звук телевизора погромче.
― В нашем деле главное сервис! ― гордо заявил он и отряхнул тряпкой гостевое кресло. ― А спешка — она ни к чему. Можно ведь и на тот свет попасть, если сильно спешить.
― Да уж, с таким сервисом попадешь, ― проворчал негромко посетитель и развалился поудобнее в кресле.
Этой ночью не было зафиксировано ни одного смертельного случая.
Автор - AlexandrRayn.
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Вчера, 10:23 by ЛетягаПросмотров: 151Комментарии: 2
Ключевые слова: Шиномонтаж сервис клиент колесо