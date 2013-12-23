Ночной шиномонтаж

Летяга Просмотров: 151 Комментарии: 2 +6 Вчера, 10:23 by

За окном стояла лунная ночь. Боря сидел за накрытым газетами столом и чистил вяленую рыбу, когда с улицы донесся стук копыт, который затих прямо возле шиномонтажа, где Боря и вел свое существование. Затем раздалось мощное ржание и несколько глухих ударов хлыстом.Мужчина даже не привстал. По телевизору, который стоял на шкафу под потолком, шел какой-то ситком начала двухтысячных и, по мнению Бориса, это было куда интереснее того, что творилось за стенами.В металлическую дверь постучали, но мастер лишь поерзал пятой точкой на стуле, разминая затекший зад.Стук становился настойчивее, и так как пульта от телевизора не было, а слов героев сериала из-за шума было не разобрать, мастеру пришлось встать и дойти до двери.Отперев замок и толкнув дверь, Боря увидел на пороге высокого мужчину в черном плаще до земли. Тонкая кожа, белая, словно свежая дорожная разметка, обтягивала череп. В темных глазах подергивался бледный огонек.― У вас написано: «Круглосуточный режим работы»! ― немного раздраженно произнес человек в дверях.Боря пожал плечами, затем зевнул и лениво произнес:― Что там у вас?― Колесо замято, и спица вылетела. Я очень спешу, не могли бы вы быть немного расторопнее?Боря еще раз зевнул, но на этот раз так сладко, что человек не выдержал и зевнул в ответ.Мастер щелкнул выключателем, и на улице загорелся желтый фонарь, осветив улицу.Прямо перед шиномонтажом была припаркована накренившаяся на один бок колесница, запряженная двойкой вороных лошадей. Из ноздрей животных вырывался горячий пар. Совершенно невозмутимый Боря зевнул в третий раз. Даже лошади не смогли устоять перед этим и повторили за ним.Подойдя к колеснице, мужчина неуклюже пнул замятое колесо и присвистнул.― Тридцатый радиус. В копеечку встанет, ― причмокнув губами, констатировал он, глядя на ночного клиента.― Да плевать мне, сколько это будет стоить! Вы сможете починить?! ― тип явно был не в духе.― Ну-с-с-с. Вообще, мы таких работ не делаем. По-хорошему, вам к сварщикам или кузницам.― Ночью работаете только вы, ― злобно прожевал эти слова мужчина в черном, явно понимая свою безвыходность.― Могу отстучать молотком и приварить спицу, но гарантии на сварку не даю, не моя специальность, ― развел руками Боря.― Делайте! Только быстрее, умоляю!― Окей, босс, ― с этими словами Боря вразвалочку пошел за домкратом.Колесо снялось не с первого раза. На пневмопистолет не было нужной насадки, гайку пришлось откручивать газовым ключом. Каждую дополнительную операцию Боря педантично записывал в тетрадку.Ремонтируемая деталь была небрежно брошена на стол к рыбьим очисткам.― Можно аккуратнее?! Этому колесу почти пять тысяч лет, его сделали из вавилонской стали! ― все больше выходил из себя посетитель, но Боря в очередной раз смерил его простодушным взглядом. Мастер навернул около тридцати кругов вокруг стола, с профессорским видом прикидывая план будущих работ.Клиент то и дело поглядывал на настенные часы, цокал языком и уже досконально изучил все выцветшие плакаты с голыми женщинами, которыми было обклеено помещение. Где-то вдалеке слышались звуки сирены.Наконец Боря взял в руки молоток и начал стучать. Стучал он долго, с разной силой, периодически проверяя глазом ровность и округлость. Затем та же операция была проделана с отвалившейся спицей, которая была согнута в вопросительный знак. Когда колесо снова обрело форму обруча, Боря ушел в соседнюю комнату, из которой стали доноситься звуки передвигаемых вещей и легкий профессиональный мат, не адресованный никому лично, но обязанный быть услышанным всеми присутствующими, чтобы те поняли, как сильно напрягают мастера. Сирена приближалась.Когда Борис вернулся, одна его рука тянулась к полу под весом сварочного аппарата, а вторая держала пачку каких-то древних электродов времен перестройки.Сварочной маски у Бори не было, он просто отворачивался от вспышек и щурился, стараясь попасть электродом в места соединения. Когда все было сделано, колесо потеряло всю свою элегантность и внутренней стороной напоминало скорее хулахуп, но вполне могло еще послужить.― С вас семьсот рублев, ― зевнул в очередной раз Боря, а затем добавил: ― Балансировка нужна?― Не надо, ничего мне не надо, просто прикрутите и я поеду!Сирена была уже близко. Буквально в паре километров.Боря пожал плечами и, поставив колесо на место, начал прикручивать гайку. В какой-то момент гайка перестала крутиться.― Резьба замялась, нужно плашкой пройтись, ― лениво произнес мастер.― Не нужно! Держится?― Шататься будет.― Плевать. Вот ваши деньги! ― мужчина достал из кармана золотую монету и кинул Борису.― Это что?― Шумерское золото.― И что мне с ним делать? Рублей нет?Мужчина вскинул руки к небу, попросив у него терпения, затем достал другой кошелек и отсчитал Борису ровно семьсот рублей. Он залез в колесницу, в одной его руке возник из воздуха кнут, в другой — огромная коса, лезвие которой блеснуло лунным светом. Мужчина занес кнут, но не успел ударить. Рядом с ними по дороге промчалась машина скорой помощи с включенными мигалками и сиреной.― Вот чтоб тебя! ― выругался худой тип в плаще и опустил руку с занесенным кнутом.― Что такое? ― неохотно поинтересовался Боря.― Не успел…― Бывает. Поверьте, оно ведь к лучшему. Зато сейчас вам шпильку прокрутим, потом отбалансируем, сможете нормально ездить, не переживая за безопасность. Может, кофе?― Можно, ― понуро ответил мужчина, слезая с повозки.― Заходите, присаживайтесь, чувствуйте себя как дома.Боря поставил чайник, достал из шкафа банку «Нескафе» и, встав на стул, сделал звук телевизора погромче.― В нашем деле главное сервис! ― гордо заявил он и отряхнул тряпкой гостевое кресло. ― А спешка — она ни к чему. Можно ведь и на тот свет попасть, если сильно спешить.― Да уж, с таким сервисом попадешь, ― проворчал негромко посетитель и развалился поудобнее в кресле.Этой ночью не было зафиксировано ни одного смертельного случая.Автор - AlexandrRayn.

Ключевые слова: Шиномонтаж сервис клиент колесо

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