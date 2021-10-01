Ох уж эти полтергейсты

Летяга Просмотров: 161 Комментарии: 0 +4 Вчера, 12:33 by

― Алло, Дон Корнишон, установка теплиц, ― произнес сквозь сон Влад, когда зазвонил телефон.― Алло… Это экст… сенс Владислав? Сро… но… Нужна помощь… Приз…ки в кварт…е! ― слышалось в динамике телефона.― Да, это Владислав! Экстрасенс! У вас что-то срочное? ― ожил мужчина, услышав, что кому-то нужна помощь мистика. Экстрасенсорика была самой выгодной из его профессий. Но последнее время спрос на потустороннее резко упал, и новые заказы бывали редкой удачей. Телевидение перестало доить корову мистицизма и переключилось на передачи про садоводство — близился дачный сезон. Влад переобувался в новое амплуа быстрее, чем джип в шиномонтажке в сезон.― У нас тут… приз… аки, ― создавалось впечатление, что в трубке два голоса перебивают друг друга, ― Приезжайте… прямо сей… с… лю… бые… деньги…С трудом, но адрес был записан и Влад, натянув свой сценический ритуальный свитер и башмаки с закрученными носами, начал собирать рабочий инвентарь.Через двадцать минут он уже стоял на пороге клиента и проверял через фронтальную камеру телефона макияж.Звонок не работал, пришлось стучать. Через минуту на пороге появился пожилой мужчина в растянутой тельняшке со свежим испугом на лице.― Андрей, ― представился мужчина.― Дон Кор… То есть Владислав, экстрасенс. Вызывали? ― томным голосом произнес мистик.― Да! Проходите скорее! ― мужчина шире раскрыл дверь.― Вы знаете, у меня тут призраки завелись! ― возбужденно тараторил хозяин.― Они сейчас в доме?― Были! Клянусь, были буквально десять минут назад, а вы приехали, и они уже ушли! ― уверял мужчина и при этом нервно размахивал руками, словно оправдываясь.― Стандартная ситуация, ― с легкой иронией произнес Влад, ― поверьте, я десять лет в деле, призрака увижу и узнаю на раз-два.Он медленно осматривал квартиру на предмет «потустороннего»: осматривал дверные петли, которые могут скрипеть от старости, нажимал посильнее носком на застеленный линолеумом пол. Иногда скрип старого линолеума создавал эффект шагов, пугая особо мнительных людей. Он также обратил внимание на то, в каком состоянии проводка. Все свои проверки он профессионально маскировал различными бутафорскими уловками: напускал ароматный дым, стучал в бубен, зажигал свечи, отвлекая внимание клиента от сути. После того как причина была установлена, Влад просил человека покинуть паранормальную зону, начиная проводить тайный ритуал изгнания: смазывал петли, прикручивал посильнее половицы, устранял электрические недочеты.― Так как вы поняли, что у вас призраки? Слышались скрипы? Шаги? Может быть, чей-то шепот? ― спросил он, разглядывая старые оконные рамы, через которые мог просачиваться сквозняк.― Хуже. Намного хуже. Они постоянно тут ошиваются: ходят, болтают, включают электрические приборы, словно хозяева какие.Влад задумчиво кивал головой, заодно прикидывая, насколько адекватен сам хозяин.― А недавно вообще случилось немыслимое!«Наверное, сейчас расскажет про то, что холодильник размораживается. Так бывает, когда старики забывают его сами закрыть».― Представляете, меня не было всего сутки…― Так.― Прихожу…― Ага.― А в зале обои переклеены!― Обои?! ― такого на практике экстрасенса еще не бывало.― Да! Я как увидел, чуть с ума не сошел! Обои, главное, поклеили, а плинтуса в углу оставили. Так они там неделю потом пылились. Я не выдержал и прикрутил, а то чувство какое-то незавершенности ― жутко бесит.― И правда, удивительно, ― потер подбородок мистик. Он достал из кармана амулет, сделанный из пластиковой кроличьей лапы и ниток, и начал водить им по воздуху, что-то бормоча себе под нос.― Что-то еще, может? ― спросил он наконец-то.― Да! Много всего… Свет, например. У нас очень дорогое электричество. Я стараюсь экономить. Вышел из ванной ― выключил. А эти полтергейсты проклятые постоянно оставляют. Иногда целая война из-за этого света. Я выключу в коридоре, они включат и оставят. Я опять выключу, а через час снова горит. И так во всем доме. Круглые сутки у нас тут ясный день! Пришлось энергосберегающие лампочки поставить. Я им квитки за квартплату на видное место кладу, чтобы знали, что это не бесплатно! Но они их вечно куда-то прячут!Влад слушал все это с нескрываемым удивлением. Такого на его практике еще не было. Простой смазкой петель тут не обойтись.― Вы все время говорите: «Они»…― Да. Парень с девчонкой ― молодые, оба бледные, словно побелка, вечно ходят из угла в угол как неприкаянные, будто связь с потусторонним миром ищут.― Хм, что ж, мне все понятно, ― неуверенно произнес экстрасенс, ― будем изгонять.С этими словами Влад достал из внутреннего кармана вейп и начал пускать в воздух густой ароматный дым. Затем вытащил из портфеля бубен и ритуальный стеклянный шар, купленный в Fix Price.― Ну, слава богу! А то я уже устал. Сил нет, как надоели! ― обрадовался Андрей. ― Особенно волосы их в сливе ванны, постоянно пробивать приходится.― В каком смысле — волосы? ― остановился Влад и повернулся в сторону мужчины. В этот момент замочный механизм щелкнул, и в квартиру зашли парень и девушка с сумками в руках.― Вы кто?! ― спросил бледный парень, глядя на размалеванного экстрасенса с бубном в руках и вейпом в зубах.― В-в-в-лад, э-э-э-кстрасенс,― нервно произнес мистик, глядя округлившимися глазами на нежданных гостей.― А что вы делаете в нашей квартире?!― Духов изгоняю…― Ой! Не надо! ― бросила девушка сумки.Влад смотрел на молодых людей, явно живых, испуганным взглядом. Он повертел головой в поисках Андрея, но тот как сквозь землю провалился.― А где он?! ― спросил он у парня, который, кажется, собирался вызывать полицию.― Кто?― Андрей. Хозяин квартиры. Он вызвал меня, чтобы я разобрался с полтергейстами.― Говорила же, что его Андрей зовут, а ты все — Нафаня, Нафаня, домовой! ― запричитала девушка.― Ничего не понимаю, ― Влад уселся на пол и схватился за голову.― Мы эту квартиру купили месяц назад, приехали с севера, ― начала рассказывать девушка. ― Как заехали, сразу заметили, что тут происходит что-то странное.― Началось все со света. Я только с кухни уйду, а он выключается. Не успею из ванной выйти и к выключателю потянуться, как он сам щелкает. Поначалу страшно было, а через неделю привыкли, как будто автоматическое выключение ― удобно. А потом и вовсе лампочки сами поменялись, ― вступил в разговор парень. ― Начали ремонт делать, поклеили обои, а плинтуса не прикрутили ― дрели не было. Так что вы думаете, приходим как-то, а они уже на месте ― чудеса!Влад уже начал думать, что сходит с ума или его разыгрывают. Мистик постоянно искал глазами того, кто встретил его в дверях — мужик обязан был выскочить из шкафа и сказать, что все это ― часть дурацкого шоу.А молодые продолжали:— На днях ванна засорилась, вызвали сантехника. Тот пришел, вода стоит. Только инструмент доставать начал, как засор сам рассосался. Сантехник пожал плечами и ушел, но деньги за работу все равно взял. С тех пор мы никого не вызываем. Муж говорит, что у нас домовой, а я от соседки слышала, что здесь раньше мужчина жил ― на все руки мастер, жутко дотошный был. Думаю, это он нам в благодарность за то, что мы такие хорошие, помогает. Так что спасибо, но изгонять никого не нужно. Глядишь, скоро и wi-fi нам настроит, а то тут ни в одном углу не ловит сеть, кому ни позвонишь, связь прерывается.Влад встал с пола, собрал все свои манатки и поспешил удалиться из этого сумасшедшего дома. «Уж лучше теплицы ставить, там хотя бы огурцы не разговаривают».Вечером раздался звонок.― Алло! Владислав? Алло! Это Андрей! Они здесь ― призраки! Помогите! Они ламинат кладут, нарушают технологию, жутко бесят!Автор - AlexandrRayn.

Ключевые слова: Экстрасенс домовой призраки хозяйство экономия теплицы

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