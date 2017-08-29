Дача. Часть 2

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

Prochor Alexeev Просмотров: 70 Комментарии: 1 +1 Вчера, 18:16 by

Раздел второй:Начальник полиции Сергей Михалков― Так, пошли в дом! ― приказал я. ― Все сразу пошли в дом.― Начальник, в чём дело? ― спросил полицейский по имени Александр Смышленко.― Я так и не понял с чем мы имеем дело, ― я выдохнул, открыв калитку, и стоя рядом с гортензией. ― он рассказал мне историю, которая может стать прекрасным фильмом ужасом, героями которого являемся мы. Такая история хорошо будет выглядеть под обложкой с большой надписью: новелла Стивена Кинга.― Как это фильма ужасов, что он тебе сказал? ― Смышленко стал больше похож на приставучего журналиста. ― вы могли поверить какому-то ужастику от какого-то нервного напуганного человека. Всё же не стоит верить просты словам. Я уверен, что тут замешан только какой-нибудь серийный убийца, который разбушевался и решил со злости кого-нибудь убить. В данном случае семью этого молодого человека. Или вы просто шутите, Сергей Михалков?Я решил, что лучше просто всё рассказать.― Я займу немного времени и всё тебе подробно расскажу. Слушай. Он сказал, что когда он ехал по окружной, на него якобы напали трупы. Я понимаю и разрешаю тебе мне не поверить. Но он всё-таки так напуган… я такого никогда не слышал. Но, кто мог убить целую семью? Он сказал, что серийные убийцы или просто маньяки тут не водятся. И вообще нас в это село никогда не вызывали. Какое-то это село очень уж спокойное. А тут такое чудовищное убийство. Какое-то нечистое дело. Никому ничего не говори. Я не хочу, чтобы кто-то что-нибудь знал. Если они что-то узнают, то подумают, что я сошёл с ума. Лучше не говори, иначе ты будешь уволен, и чтобы потом больше никогда не появлялся мне на глаза. Понял. И запомни хорошо, пусть оно хорошо отчеканиться у тебя в голове. А вот теперь можешь идти.Смышленко явно был удивлён. На лице появилась интересная гримаса. Он отошёл и никак не ответил. Я его понимал. Он был ещё новичок и не привык, когда что-то очень страшное. Он был очень честный, и очень хотел, чтобы всё было спокойно.«Лучше я ничего не буду говорить своему подразделению. ― подумал я. ― Пусть думают, что перед нами неизвестный случай. Пусть думают, что просто кто-то кого-то убил. Я тоже лучше пойду с ними». Я пошёл в дом.Я шёл и предварительно включал фонарики, которые стояли вдоль дорожки. К тому моменту когда я дошёл до дома, весь дворик был полностью освещён, и как-то более безопасен.Вскоре все были в доме.Несмотря на то, что я был очень опытным полицейским, я был немножко напуган, когда увидел, что весь пол залит кровью. А ещё жутче стало, когда я увидел, что везде вырваны включатели света. «Какой преступник будет вырывать включатели», ― это был очень уж интересный вопрос для опытного полицейского.Я шёл прямо по крови, которая густо залила пол. Я заметил, что ботинки снизу стали уже красные. Мне стало жутко. Я никогда не ходил по дому, который был сверху донизу залит кровью. Я понял весь ужас происходящего.― Начальник! ― крикнул один из полицейских. ― Тут такое! Вы должны видеть.Я будто бы очнулся ото сна. Я понял, что такое количество крови сводит меня с ума. Я сразу оживился. Я добежал до конца коридора и вошёл на кухню.― Начальник, тел нет! ― сказал ему Александр Смышленко. ― Но они тут были! ― Александр рассказывал очень быстро.― Александр, рассказывай более понятно, ― строго ответил ему я.― Тела были. Их видел Сергей Семёнов. Он сказал, что по комнате были разбросаны куски человеческой плоти. Он сказал, что это всё дьявольски жутко, а потом пошёл вас искать. Стоп, а вы его видели, он вам ничего не говорил про это…― Я его не видел. ― я был в состояние глубокого потрясения: как человек мог идти прямо ко мне, а я его не увидел.Теперь я понял, что тут какая-то нечистая сила замешана. Что что-то с этим убийством не так. Какое-то оно странное. Куда пропал Сергей, куда делись тела.― Скажи мне, куда направлялся Сергей, ― я сказал это и уже представил свои дальнейшие действия. Я пойду искать товарища по работе. Вместе с Александром Смышленко.― Он шёл прямо в коридор, откуда вы пришли…― Смышленко, ― сказал я, ― побежали быстрее его искать!Смышленко без слов подчинился. Мы молниеносно выбежали из кухни. Мы выбежали в залитый кровью коридор. Я и Александр увидел мёртвое тело Сергея. Я увидел, что за приоткрытой дверью в коридор мелькнуло какое-то гуманоидное существо. Это был явно не человек. Я и Александр впали в дрожь. Какое-то существо не человек. Это уже правда какой-то фильм ужасов.― Александр, где все наши люди? ― спросил я пробираемый дрожью и ужасом. Куда делись наши люди? Где все? Мы все должны выйти пока не поздно!От страха я был невероятно зол. Зло лилось из меня и готово было литься даже на таких безобидных людей, как Смышленко. Но я был так зол на себя, за то, что не мог понять всего происходящего. Я глубоко в сердце стал понимать, что этот ужас мне не подвластен. Что здесь все пистолеты и винтовки, лишь иголочки. Они безвредны для того, с кем мы теперь вынуждены иметь дело.Я только сейчас понял, что почти вся кровь, которая покрывала пол по пятку, это кровь полицейских. Два трупа, даже порванные на части какой-то тварью, которую я даже близко видеть и слышать не хочу. Я хотел бежать. Я хотел, чтобы ВВС уничтожило этот проклятый ужасный кровавый дом.― Смышленко. ― сказал я. ― нам надо срочно убираться из этого ужасного проклятого местечка, пока мы ещё живы. Надо уезжать от сюда. Тут как-то проступила мистика, которая обычно прячется от нас. БЕЖИМ!!!Я и Александр побежали. Мы отрыли дверь, вышли в большой коридор. Мы стали открывать дверь в предбанник, но к своему ужасу обнаружили, что дверь закрыта снаружи. Я попытался выбить дверь, но безуспешно.― Александр, вылазим через окно! ― сказал я, подбегая к окну, которое было напротив двери в предбанник.Мы были шокированы до глубины души, когда увидели, что окно заколочено. Мы были в плену. Я упал на землю не зная что делать. Я решил, что теперь, когда выхода нет, я и Александр, убьём эту нечисть, пусть она сдохнет в Аду.― Смышленко, ― сказал я спокойно, пытаясь поднять уверенность товарища. ― давай пойдём, и убьём эту мразь навсегда.― Я согласен. Я хочу убить эту мразь. Потом уже как-то вылезем. Или позвоним на помощь, чтобы нам открыли дверь. Позвонить на помощь, точно! Точно, Начальник, давай просто позвоним на помощь!― Так точно! ― я сам был шокирован, что не додумался до этого раньше. Ведь мы могли просто позвонить на помощь, чтобы нам открыли дверь.Александр смотрел прямо на меня. Я достал телефон. Включил его. Правда зарядки было совсем мало.― Быстрее, быстрее, ― торопил меня Смышленко, чтобы успеть позвонить до того, как телефон разрядиться.Я быстро нажимал кнопки пальцами, поэтому часто жал не на то, что надо. Я всё не мог нажать, а когда уже добрался до телефона, то экран у телефона стал тёмным. Вместе с этим стало тёмной и моя надежда вырваться. Теперь я окончательно понял: осталось только убить эту мразь.― Александр, давай позвоним по твоему телефону. ― сказа я, когда собеседник явно был очень зол на меня, ― нам надо побыстрее отсюда выбраться. Хотя ты, наверное, уже это знаешь.Лицо Александра сразу стало как-то добрее. Он стал копаться у себя в карманах и почти сразу достал телефон. Но зрелище было шокирующее: телефон был разбитый, будто бы по нему несколько раз проехал трактор. В этот же момент все двери захлопнулись.Мы в ужасе застыли. Я схватил Александра, тихо говоря: «Что делать, что делать, что делать!».Я потерял способность держать себя в руках. Я закричала без жалости на своего приятеля.― Тварь поганая, это ты меня торопил, это ты нас тут запер, если бы ты меня не торопил, то мы бы уже были в машине и ехали обратно в город! Тварь.Александр съёжился и закрыл глаза. Я, пылающими злостью глазами, заметил, что он что-то капается в своих карманах. Но мне это было уже не интересно. Я душил его, по какой-то моральной причине виня его во всех своих бедах, которые на меня сегодня выпали. Я сошёл с ума.Когда жертва уже почти не двигалась, я почувствовал невыносимую боль в животе. Я отпустил шею Александра, и тот почти упал, но всё же удержал свое тело на ногах.Я поднёс руку к тому месту, которое болело сильнее всего, и нащупал дырочку, а когда оттянул руку, то увидел, что рука вся в крови. Я стал падать с ног от кровопотери. Только сейчас я заметил, что у моей жертвы в руке пистолет.Вот что он искал в своём кармане. Только перед смертью я очнулся от того дурмана, который источал этот дом. Я понял, что делал неправильно. Но теперь изменять было уже нечего. Я лишь сказал:― Прости. Забирай мои патроны. Иди и убей эту тварь.Александр подошёл, забрал пули и мой пистолет.― Пожалуйста, убей меня, ― сказал я тихо.Пуля влетела мне в сердце, и я умер.

Ключевые слова: Дача кровь оружие авторская история

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