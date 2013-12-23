Голод

Морозными вечерами, подле огня, за кружками горячего эля, памятливые старики вдыхают жизнь в трупы древних преданий. Одну из таких "воскресший" историй давеча услышал и я. Мне поведал её Якоб Перссон, хозяин деревенского трактира, в котором непроглядная вьюга вынудила меня спешно искать ночлега. С виду угрюмый, белобородый старец, Перссон оказался самым радушным человеком из всех, у кого я когда-либо привечался. Увидев на пороге, продрогшего до костей странника, он тут же усадил меня к огню и приказал принести еды и питья, и позаботится о моей лошади. Народу в трактире было не много. Вскоре все разбрелись по своим постелям, а Перссон, опустился в кресло подле меня.



– Куда держите путь? - спросил он, кутаясь в потертую овчину.

– В Хальмстад.

– И верно, думали ехать через лес?

Я кивнул.

– Это самая короткая дорога, но боюсь после такой метели в одиночку, мне там несдобровать.

– Наш лес дурное место, - задумчиво протянул Перссон, - и дело тут не только в холоде, хотя и он погубил немало путников, однако же, - он задумался, точно подбирая слова, - там есть вещи по страшнее даже самой морозной зимы.

– Вы говорите о волках?

Трактирщик усмехнулся.

– В сравнении с тем, о чём я намереваюсь рассказать, вы едва ли испугаетесь волков, к тому же, у вас на поясе длинный нож.



– Так что же за нечисть там поселилась? – не доверчиво полюбопытствовал я.

Перссон неуклюже шевельнулся, устраиваясь поудобней и начал свой странный рассказ.

– Сотню лет назад эти места постигло страшное несчастье – голод. Из-за непрерывных дождей поля стояли невспаханными, а запасы зерна быстро истощились и с приближением холодов люди начали закалывать скот. Наступившая зима стала проклятьем и все были равны перед этой напастью. В полдень, тишина над обезлюдившими хижинами была особенно тягостной, точно её никогда не нарушал ни собачий лай, ни праздная болтовня, ни детский смех, словом – ничего живого. Каждый день смерть забирала себе самых слабых, а те, кто еще держался на ногах, бродили бледные, как призраки, ища чем наполнить распухшее брюхо. Среди оставшихся в ту пору, жил человек по имени Хильд. Питаясь мёрзлыми кореньями, рослый дровосек, по-прежнему без труда, в одиночку, управлялся с необхватными соснами. Каждый день, он собирал хворост и, взвалив на плечи несколько охапок, нёс горстке обессиленных жителей.



Его приход всегда сулил спасительное тепло, хотя бы на время, задерживающее страшную кончину. К сожалению, кроме огня, он мало что мог предложить крестьянам. "Если повезёт, в расставленные накануне силки попадётся какая-нибудь дичь", – говорил он, стараясь утешить голодных. Отец Хильда был тяжело болен и каждый раз, возвращаясь домой, он боялся не застать старика живым. В день, когда дровосек исчез, мороз был особенно жестоким, но послать в лес ему было некого. Оставшиеся были слишком слабы, и сил доставало лишь растопить очаг и надеется, что Хильд не пустит смерть в их жилища. До наступления сумерек он просидел у постели отца, точно прощаясь со своим стариком, а едва тот уснул, попросил соседей присмотреть за ним. Бросив последний взгляд на покосившиеся хижины, дровосек спешно зашагал в сторону леса. Хоть сердце его и было не спокойно, он надеялся вскоре вернуться с добычей, и прибавил шаг, едва впереди показалась чёрная громада сосен.



Разорванные силки всего то и были наградой за позднюю вылазку. Дальше, в стороне от извилистой тропы, Хильд нашёл остальные. Снова никого. Дровосека взяла отчаянная злоба. Руки рванули с плеч пустую суму и, выхватив нож, он принялся кромсать её пока не превратил в лохмотья. Тяжело дыша, Хильд представил, как вернётся в селенье ни с чем. Что на этот раз скажет он им, что предложит? В карманах у него самого давно было пусто и голод, уже несколько дней, хищным зверем пробирался в его нутро. На мгновенье дровосек решил, что погибни он здесь, никто из крестьян не станет его искать. У него даже не будет могилы, и кто знает, как обойдутся они с его отцом. "А ведь я немало сделал для них», – горько усмехнулся Хильд и вдруг откуда-то со стороны донёсся запах костра. "Всё равно кто ночует здесь в такую пору, нужно уходить", - отогнал он от себя всякое любопытство, и уже было думал свернуть на тропу, но её больше не было. Со всех сторон обступали могучие сосны; над головой тёмное, остывшее небо, под ногами глубокий, рыхлый снег. Дорогу сюда и обратно, он знал, как свои пять пальцев, а сейчас, стоял посреди леса, точно заблудившийся путник.



Хильд почувствовал, как в тело пробирается невыносимая усталость. Веки слипаются, и от холода клонит в сон. Сделав несколько шагов, он бессильно рухнул в снег. Бог весть, сколько он так пролежал, но, едва очнувшись, увидел перед собой два янтарных глаза. Хильда обнюхивали лисицы. Посреди заснеженной поляны горел костёр, а в котле над огнём высокий человек помешивал ароматное варево. Лица своего спасителя Хильд не видел. Закутанный в необъятную шкуру, незнакомец оставил своё занятие и опустился на поваленное дерево. "Долго же ты спал, дровосек, небось проголодался?" Хильд, не раздумывая, мотнул головой. В такое время только безумец откажется от еды, а он, хоть и был слаб, ещё помнил себя и радостно принял из бледной руки глубокую миску.



Не доводилось ещё дровосеку пробовать такой вкусной похлёбки, вот только с каждым новым глотком есть ему хотелось всё больше. Он и думать забыл о несчастных в деревне, в который раз зачерпнув из горячего котла. "Ешь, ешь", – приговаривал щедрый незнакомец, и его шустрые лисицы метались у ног голодного. Снова, не глядя, опустил Хильд миску в котёл, но на сей раз посудина только с глухим стуком ударилась о дно. Со злобы дровосек опрокинул котёл и тут же в ужасе отшатнулся. На землю выкатился череп. Незнакомец молчал. Хильд рванулся к нему, схватил, но вместо живого человека в руках белели кости. Объятый страхом, дровосек бежал прочь от проклятого костра и перевёл дух, только когда впереди показались знакомые хижины. Голод, нестерпимый, мучительный всё нарастал. Осатанелый, бросился Хильд на порог первого же дома и вцепился в глотку открывшему дверь мальчишке. Впервые за долгое время не мучительная тишина, а крик, стоял над осиротевшими крышами. Только хилому старику повезло уцелеть той ночь, но с рассветом и он испустил дух. Никто и никогда больше не слышал про дровосека Хильда, хоть люди в окрестных лесах и пропадали.



Перссон мрачно умолк и выжидающе глянул на меня. Слушая его рассказ, я понимал, разум дровосека помутился от голода, в том и вся нехитрая отгадка, но видя, как старик верит в свои слова, решил притвориться, что и мне они внушили страх.

– Так кто же потчевал Хильда, у костра?

– То был чернозубый Асмунд, – сурово ответил Перссон. – Сейчас уже и не вспомнить, когда сгинул он в том лесу. Зимней ночью потерял он дорогу домой, долго блуждал в чаще, там и умер. Лисы обглодали его до костей, а по весне, едва сошёл снег, кто-то нашёл его череп, с чёрными зубами. "Может, он грыз кору, чтобы не погибнуть от голода?" – гадали одни. - Или они почернели от мороза?" Всё одно, этого уже никому не узнать, только поговаривали с тех пор, как Асмунд исчез, в родном селенье его никто не искал, быть может, он был дурным человеком и, видимо, от того то и озлобиться после смерти на весь людской род.



Было уже далеко за полночь, и меня, точно дровосека Хильда, принялось клонить в сон. К счастью, вокруг были крепкие стены, а не тёмный лес и опасность угодить к злому духу была лишь в ночных кошмарах. Ещё раз поблагодарив Перссона за гостеприимство и интересную историю, я поспешил ко сну.

Утром, перед отъездом, трактирщик вышел меня проводить. Он пожелал мне лёгкого пути и, глядя на верхушки тёмных сосен вдалеке, добавил:

– Помните, Он появляется в окружении лисиц. От всей еды и вина, что он вам предложит, отказывайтесь, даже если вы слишком голодны, даже если он грозится забрать вашу жизнь. Заклинаю, не ешьте и не пейте! Глупцы, что угостятся, попадут в его власть и, обезумевшие от вечного голода, будут сеять смерть до тех пор, пока зло не пожрёт их самих.

"Легковерный", – решил я тогда и всё же, что-то в словах трактирщика остановило меня ехать через лес, хоть так было бы короче. Но вскоре мне предстоит обратный путь, и, на сей раз, стариковские сказки не вынудят меня сделать лишний круг.



Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:38

Причина: Стилистика автора сохранена.

Гальдр Просмотров: 97 Комментарии: 1 +2 Вчера, 22:38 by

Ключевые слова: Голод лес дровосек авторская история

Другие, подобные истории: