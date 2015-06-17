Рация

Lynx Просмотров: 829 Комментарии: 8 +24 Сегодня, 03:52 by

Хочу рассказать вам одну мистическую историю, которая случилась со мной несколько лет назад. Дело в том, что я уже давно состою в одном поисковом отряде. Для тех, кто не в курсе, поясню, что поисковый отряд – это отряд, который занимается розыском и захоронением павших бойцов на местах боев ВОВ. Сразу хочу сказать, что никакого отношения к чернокопателям мы не имеем и все поиски ведем официально.Как вы понимаете, бывать нам приходится в самых разных местах, где были кровопролитные бои и, понятное дело, что порой приходится встречаться с вещами непонятными и даже мистическими.В то время, к которому относится наша история, я был молодым сотрудником поискового отряда и с такими вещами еще не встречался, поэтому, когда мы поехали на Невский пятачок проводить очередные (для опытных поисковиков и вторые для меня) раскопки, я ничего не ожидал увидеть там, кроме костей да ржавых касок со штыками.Ехать пришлось долго, поскольку я живу на Украине, а ехать нужно было в Питер (тогда мы еще с Россией дружили и ничего удивительного в этом не было), ну, короче, политика к делу не относится.Ехали мы долго и, понятное дело, стали говорить о предстоящей работе. Опытные поисковики стали травить разные истории, и тема разговора как-то сама собой скатилась к теме разных страшилок, ну и стали «старики» рассказывать разные истории с непонятными и мистическими вещами. Я слушал, но, конечно, не верил. Думал, что все это пустая болтовня и треп.Приехав в Питер, мы встретились с нашими коллегами из РФ и стали готовиться к предстоящей экспедиции. Собрали вещи, провизию и отправились на место раскопок. Работать мы предполагали несколько дней, поэтому вещами затарились под завязку.Первый день прошел без приключений, рутина поисковиков, искали места, сигналы, щупали землю и так далее. Нужно отметить, что даже спустя 70 лет после тех страшных событий земля на Невском пятачке буквально нашпигована железом и костями тех, кто тут почти век назад уходил в землю. Короче, работы было много, и в конце дня мы уселись возле костра и снова начались разговоры, споры об истории и, конечно же, мистика. Бывалые поисковики стали рассказывать, что в этих местах порой случаются странные вещи, вроде как даже можно увидеть картины тех страшных событий. Я снова не поверил во все эти россказни и вскоре решил отправиться спать.На следующий день работы продолжились, а вечером на место, где стоял наш лагерь, опустился густой туман и вот тут… хотите - верьте, а хотите - нет, но я стал свидетелем тех самых странных происшествий, о которых говорили «старики».Мы, как и в прошлый раз, сидели возле костра и говорили о том, о сем, и вдруг мы услышали треск рации. У нас таких примочек не было, да и зачем они нам, если у каждого в кармане был телефон, по функциям не уступающий компьютеру, а тут треск помех, далекий такой. Кажется, что рация работала где-то далеко, но слышно ее было отчетливо, знаете, как в старых фильмах про войну.Треск помех на некоторое время утих, а потом снова послышался. Но самое страшное, что через эти помехи мы вдруг услышали голос: «Сосна… сосна… я береза… сосна… ответьте». Так этот неизвестный голос вызывал кого-то несколько минут и потом пропал так же внезапно, как и появился. Мы еще долго сидели и вслушивались в темноту, но передачи из прошлого больше не было.Самое интересное, что на следующий день я щупом наткнулся на что-то твердое под землей, осторожно раскопав место находки, я нашел остатки старой рации и наушников. Не этот ли радист 70 лет назад вызывал кого-то по этой рации? Что случилось с радистом - мы до сих пор не знаем.В ту вахту мы выкопали и с почестями похоронили 18 бойцов РККА. С тех пор я часто вспоминаю ту вылазку, к историям о разных странностях на местах боев уже отношусь серьезно, да и с тех пор таких вот странностей у меня накопилось ни на одну историю.

Ключевые слова: Великая Отечественная война белые копатели вахта раскопки рация помехи

Другие, подобные истории: