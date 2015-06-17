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Истории из жизни

Рация

Хочу рассказать вам одну мистическую историю, которая случилась со мной несколько лет назад. Дело в том, что я уже давно состою в одном поисковом отряде. Для тех, кто не в курсе, поясню, что поисковый отряд – это отряд, который занимается розыском и захоронением павших бойцов на местах боев ВОВ. Сразу хочу сказать, что никакого отношения к чернокопателям мы не имеем и все поиски ведем официально.

Как вы понимаете, бывать нам приходится в самых разных местах, где были кровопролитные бои и, понятное дело, что порой приходится встречаться с вещами непонятными и даже мистическими.
В то время, к которому относится наша история, я был молодым сотрудником поискового отряда и с такими вещами еще не встречался, поэтому, когда мы поехали на Невский пятачок проводить очередные (для опытных поисковиков и вторые для меня) раскопки, я ничего не ожидал увидеть там, кроме костей да ржавых касок со штыками.
Ехать пришлось долго, поскольку я живу на Украине, а ехать нужно было в Питер (тогда мы еще с Россией дружили и ничего удивительного в этом не было), ну, короче, политика к делу не относится.
Ехали мы долго и, понятное дело, стали говорить о предстоящей работе. Опытные поисковики стали травить разные истории, и тема разговора как-то сама собой скатилась к теме разных страшилок, ну и стали «старики» рассказывать разные истории с непонятными и мистическими вещами. Я слушал, но, конечно, не верил. Думал, что все это пустая болтовня и треп.

Приехав в Питер, мы встретились с нашими коллегами из РФ и стали готовиться к предстоящей экспедиции. Собрали вещи, провизию и отправились на место раскопок. Работать мы предполагали несколько дней, поэтому вещами затарились под завязку.
Первый день прошел без приключений, рутина поисковиков, искали места, сигналы, щупали землю и так далее. Нужно отметить, что даже спустя 70 лет после тех страшных событий земля на Невском пятачке буквально нашпигована железом и костями тех, кто тут почти век назад уходил в землю. Короче, работы было много, и в конце дня мы уселись возле костра и снова начались разговоры, споры об истории и, конечно же, мистика. Бывалые поисковики стали рассказывать, что в этих местах порой случаются странные вещи, вроде как даже можно увидеть картины тех страшных событий. Я снова не поверил во все эти россказни и вскоре решил отправиться спать.

На следующий день работы продолжились, а вечером на место, где стоял наш лагерь, опустился густой туман и вот тут… хотите - верьте, а хотите - нет, но я стал свидетелем тех самых странных происшествий, о которых говорили «старики».
Мы, как и в прошлый раз, сидели возле костра и говорили о том, о сем, и вдруг мы услышали треск рации. У нас таких примочек не было, да и зачем они нам, если у каждого в кармане был телефон, по функциям не уступающий компьютеру, а тут треск помех, далекий такой. Кажется, что рация работала где-то далеко, но слышно ее было отчетливо, знаете, как в старых фильмах про войну.
Треск помех на некоторое время утих, а потом снова послышался. Но самое страшное, что через эти помехи мы вдруг услышали голос: «Сосна… сосна… я береза… сосна… ответьте». Так этот неизвестный голос вызывал кого-то несколько минут и потом пропал так же внезапно, как и появился. Мы еще долго сидели и вслушивались в темноту, но передачи из прошлого больше не было.

Самое интересное, что на следующий день я щупом наткнулся на что-то твердое под землей, осторожно раскопав место находки, я нашел остатки старой рации и наушников. Не этот ли радист 70 лет назад вызывал кого-то по этой рации? Что случилось с радистом - мы до сих пор не знаем.
В ту вахту мы выкопали и с почестями похоронили 18 бойцов РККА. С тех пор я часто вспоминаю ту вылазку, к историям о разных странностях на местах боев уже отношусь серьезно, да и с тех пор таких вот странностей у меня накопилось ни на одну историю.
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Сегодня, 03:52 by LynxПросмотров: 829Комментарии: 8
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Ключевые слова: Великая Отечественная война белые копатели вахта раскопки рация помехи

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Комментарии

#1 написал: BlueCat
Сегодня, 06:10
+1
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Комментариев: 473
История как раз для Дня Победы. Плюс.
Всех поздравляю с праздником!
Зарегистрирован: 17.06.2015
 
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:57
0
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 350
Тоже плюсанул.
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#3 написал: Black Bagira
Сегодня, 09:00
0
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Репутация: (287|0)
Публикаций: 2
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Плюс. С праздником Победы, дорогие! Мирного неба!
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#4 написал: Pel.play
Сегодня, 11:15
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Плюс, с днём победы!
Зарегистрирован: 16.12.2016
#5 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 11:51
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Публикаций: 6
Комментариев: 117
Интересно! Хочется узреть и другие истории, о которых упомянул автор.
Зарегистрирован: 4.08.2015
#6 написал: Маргана
Сегодня, 12:06
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Я бы еще прочитала подобную историю.
Зарегистрирован: 1.04.2017
#7 написал: kas11
Сегодня, 12:28
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 174
плюс... раны той страшной войны и по ныне не заживают... душа погибшего радиста хотела ,чтобы похоронили наверно... история актуальная и интересная к празднику. спасибо всем поисковикам,которые ищут и хоронят погибших....
Зарегистрирован: 16.03.2013
#8 написал: Вареньевна
Сегодня, 12:57
0
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Комментариев: 244
Плюс. Всех с Днем Великой Победы!
Зарегистрирован: 4.02.2017
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