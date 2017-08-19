Воскресший

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:21

Капитан-командор Просмотров: 21 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 20:21 by

Время мое уходит, но я не прощаюсь с вами,Боже мой, как же трудно путь свой вершить меж волнами...Камень и кость истлеют, оставив лишь прах могильный,И закружатся вьюгой мороков эскадрильи.И средь холодной метели я появлюсь, белея,Мертвый, как камень и кости, но всех живых живее.А надо мною, как песня, будут кружится закаты,Вой или хохот ветра, звёздный полёт крылатый.Вы меня вспомните, может, хоть память бывает неловкой,Пусть же смеются черти, скалясь глухой издевкой,Ведь им не понять, горемычным, как и к чему все приходит,Как в этом мире холодном кружится снег в хороводе...Время мое вернётся, солнца лучом яркоглазым,Льдистым полетом мутной, лунной, как будто, фазы.И в окруженьи капели, встану я вновь, сильнее,Мертвый, как камень и кости, но всех живых живее...

Ключевые слова: Время память черти полёт авторский стих

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