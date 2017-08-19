Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Воскресший

Время мое уходит, но я не прощаюсь с вами,
Боже мой, как же трудно путь свой вершить меж волнами...
Камень и кость истлеют, оставив лишь прах могильный,
И закружатся вьюгой мороков эскадрильи.

И средь холодной метели я появлюсь, белея,
Мертвый, как камень и кости, но всех живых живее.
А надо мною, как песня, будут кружится закаты,
Вой или хохот ветра, звёздный полёт крылатый.

Вы меня вспомните, может, хоть память бывает неловкой,
Пусть же смеются черти, скалясь глухой издевкой,
Ведь им не понять, горемычным, как и к чему все приходит,
Как в этом мире холодном кружится снег в хороводе...

Время мое вернётся, солнца лучом яркоглазым,
Льдистым полетом мутной, лунной, как будто, фазы.
И в окруженьи капели, встану я вновь, сильнее,
Мертвый, как камень и кости, но всех живых живее...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:21
Сегодня, 20:21 by Капитан-командорПросмотров: 21Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Время память черти полёт авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:09
+1
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1 144
Комментариев: 8 421
Тихий бред графомана удался))) Поставлю +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#2 написал: Капитан-командор
Сегодня, 21:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 131
Цитата: Сделано_в_СССР
Тихий бред графомана удался))) Поставлю +++

Спасибки) графоманить это призвание...
Зарегистрирован: 14.07.2018
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.