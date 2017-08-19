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Творческие истории

Война Девяти Лун. Часть 10

XV

Индиорра ничуть не изменилась с того дня, как я был здесь в последний раз. Всё те же лужи грязи и пропитые лица. Огромное количество нищих на главной улице города; продажные мужчины и женщины на Интересной улице - всё осталось неизменным. Время здесь словно замерло.

Мы пришли в город, как я и рассчитывал, через одну неделю. Время было довольно поздним, но здесь это было незаметно - жизнь кипела тут круглосуточно.

- Я найду вас позже, - Аррейя устало потянулась, - Мне нужно навестить кое-кого. Задать вопросы.

- Надеюсь, это поможет нам в поисках Ксаана? - спросил я, - Не хочу находиться здесь дольше, чем необходимо.

- Поможет, - заверила меня Аррейя и скрылась в толпе людей.

Или магов. Отбросы есть с каждой стороны.

- Туссео, - подал голос Оин, - Если ты не против, я навещу своего знакомого. Узнаю, не было ли ответа.

- Хорошо. Мне пойти с тобой?

- Если хочешь. Но это необязательно, опасности нет.

- В таком случае, я пропущу парочку кружек свекольного пива, - попробовал улыбнуться я.

Оин кивнул и зашагал вверх по улице.

Ближайшим ко мне трактиром оказался “Огни ночей”. Уверен, что название было лучшим, чем могло похвастаться это заведение. Я рассудил, что качество напитка здесь мало чем будет отличаться от остальных заведений и уверенно зашёл внутрь.

В трактире было людно, шумно и невероятно душно. Я отыскал глазами столик в углу и прошёл к нему. Такие столы никогда не бывают заняты всяким отребьем: их берегут для случайно забредших в город людей, которые ещё имеют при себе каплю уважения.

И, разумеется, андиан. Или золото, на худой конец.

Я устало опустился на скамью и подле меня, как по волшебству, оказался трактирщик: высокий, с чёрно-белыми волосами по бокам лысого черепа. Откашлявшись, он прохрипел:

- Чего желаешь?

- Для начала, пусть в зале станет менее шумно, - я постучал андиановой монетой о край стола.

Глаза трактирщика жадно заблестели. Он повернулся и закричал:

- А ну, заткнитесь живо, жабьи выродки!

Посетители резко замолчали и повернули головы. Потом вновь принялись заниматься своими делами и разговорами, но заметно тише.

Видать, не впервой.

- Благодарю, - я подал монету трактирщику и вынул вторую, - Принеси мне лучшее свекольное пиво. Кувшин. И прошу один раз: не разбавляй его.

- Как можно! - на лице трактирщика появилась маска искреннего возмущения, - Я бы не посмел! Могу я предложить тебе поесть? Признаюсь, еда у нас не особо хороша. Чёртова кухарка куда-то запропастилась, а мой сын готовит не то, что бы вкусно... Во всяком случае, ещё никто не отравился.

- Годится, - я кивнул и протянул ему монету, - Принеси самое лучшее из того, что есть. Я не хочу провести ближайшие пару дней в вашем туалете.

- Это слишком много.

Надо же. Первый раз вижу такого трактирщика.

- Бери, - сказал я, - Второй раз предлагать не стану.

Монета моментально исчезла из руки.

- Если ответишь на мой вопрос, получишь третью, точно такую же.

- Что угодно, - трактирщик улыбался, - Спрашивай.

- Ксаан, - я вертел монету в руке, - Слышал о таком?

Трактирщик захохотал, но поймав мой серьёзный взгляд развёл руками:

- Все слышали эти россказни. Но правды в них столько же, сколько честных людей в этом зале.

Я ухмыльнулся.

- Но тем не менее, сегодня один честный человек в твоём заведении есть.




Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 05:44 by ЛетягаПросмотров: 14Комментарии: 1
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Ключевые слова: Город трактирщик монета не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:13
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Шумно однако на "Интересной улице", но есть прекрасное свёкольное пиво в трактире “Огни ночей” blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                      
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