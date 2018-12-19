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Истории из жизни

Белобородый старец из гобелена

Дело было в 1955 году в одном из поселков. Была моя бабушка беременна моей матерью. Все ждали сына. Определить пол будущего ребенка не могли, УЗИ тогда еще не было.
Муж бабки (мой дед) был в командировке в Муроме, на курсах повышения квалификации железнодорожников. Бабушка осталась одна, наедине с невесёлыми мыслями, что вот ребёнок скоро родится, а никакой одежды для него нет. В магазинах этого посёлка никакой детской одежды не продавалось.

А над кроватью бабушки висел на стене немецкий гобелен. На самом гобелене был изображен хвойный лес.

Так вот, однажды днём лежит бабушка на кровати. А до этого момента шли непрерывные дожди и вдруг выглянуло солнце и солнечный свет ярко озарил гобелен на стене. Бабушка заметила какое-то движение на гобелене. Присмотрелась к гобелену, и видит, как в трёхмерном пространстве, как между ёлок появляется и идёт к ней старец белобородый с посохом. Одет старец был в тёмную монашескую одежду, с пояском. А лес на гобелене выглядел как настоящий. Белобородый старец, обходя ели, приблизился к ней, встал, опершись руками и подбородком на посох. Старец был очень благообразным и степенным. Самое удивительное, говорит бабушка, у него борода развевалась, как от ветерка в лесу. Старец внимательно и по-доброму смотрел на бабушку и потом сказал: «Доченька, ты ждёшь сына, а родится дочка. Она будет счастливой. И не переживай, всё будет хорошо». Сказал, повернулся и, обходя ёлочки, не спеша стал уходить обратно вглубь леса. Его белая борода и поясок колыхались на ветру, пока старец не скрылся в чащобе. Причем, говорит бабушка, я видела, что в глубине гобелена – настоящий тёмный густой лес.

И действительно, вскоре у бабушки родилась дочка, моя мама. А дед, вернувшись из Мурома, привёз домой целую кучу красивых детских вещей, целое «детское приданое», как говорила бабушка.

Эту историю моя бабушка рассказала моей матери и впоследствии очень уважительно говорила о том белобородом старце из гобелена.

Автор - Чеширский Кот.
Источник.
Вчера, 17:28 by Сделано_в_СССРПросмотров: 575Комментарии: 3
+8

Ключевые слова: Бабушка 1955 год Муром гобелен видение старец

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Комментарии

#1 написал: Nlo
Вчера, 18:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 365
Класс! Не понаслышке знакома с персонажами из гобеленов и ковров на стене. Кстати: во взрослом возрасте их намного труднее увидеть. А если и заметишь, то без волшебства и оживания.
Кстати, гобелены (ГДР) раньше были действительно очень качественно прорисованны, и лес как живой.
Плюсище! ++++
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:23
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 465
Какой красивый сон! Лежала, лежала и закимарила бабуля. Ну, тогда ещё не бабуля relaxed
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Дезмонд Майлс
Вчера, 23:49
-1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (141|0)
Публикаций: 870
Комментариев: 6 142
у меня один вопрос что она курила?

я тоже хочу!!! хотя если бы старец сказал мне что я рожу девочку я бы оху""" ogo
Зарегистрирован: 21.12.2010
                           
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