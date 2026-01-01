Кто я. Два тела и моя душа. Моя реальность

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:55

Причина: Стилистика автора сохранена

khabarov Просмотров: 71 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 06:55 by

И снова я возвращаюсь ненадолго на 4stor. Если ранее, когда у меня был старый аккаунт, я писал чисто арт-истории типа тех же «найденных на газоне флешек», на которых лежали непонятные файлы, или вовсе про компьютер, найденный где-то в залежах мусора (кстати, и в реале я находил когда-то компьютер разбитый в подворотне города в детстве, откуда я снял жесткий диск, и ничего интересного там не было, кроме чьих-то старых фото да кассовой программы), то уже на этом аккаунте я пишу про реальные истории, которые происходят со мной наяву (хотя была одна реальная про сны, где я спрашивал: «А как такое может быть и как это всё вяжется с реальностью?»), одна из таких моя прошлая про сайт FluffyCounters, и вот после этого случая я реально боялся что-либо о себе рассказывать — оно и понятно, всё это тяжело для понимания и просто выглядит как будто неестественно, но оно так и есть — многое в нашем мире «относительно», но на деле работает не так, как задумывалось, вот и со мной так.Ну что ж, а теперь к сути вопроса. У меня реально есть свое второе я, материальное, его можно пощупать, иногда увидеть на улице какого-то города, и я даже рассказывал в прошлом посте, какого оно пола. Девушка лет так на вид 19–20, а на самом деле ей столько же, сколько и мне лет, возможно, моложе, и вот я занялся его изучением, начал с тела, потом пришел к своим знакомым, которые, естественно, меня не узнали во втором теле, а потом и вовсе крутился перед зеркалом, запоминая свои черты лица и одежду, тело, и даже писал пост в своем канале об этом, который, увы, затерялся среди множества других (скрина в этот раз не будет, ибо мне сейчас лень искать).Ну и, соответственно, после этого всего я уже нахожусь в стадии принятия себя таким, какой я есть. Моё второе тело — это не воображение и не игра. Оно существует в том же мире, что и моё первое, дышит тем же воздухом, испытывает тот же спектр эмоций, что и я, и я уже полностью привык как к нему, так и к себе. Да, после перехода в то тело, с которого я пишу, переходит только часть памяти, но я умею делать так, чтобы перешла именно та информация, которая мне необходима. Но, вероятно, только я говорю об этом честно и не скрывая ничего, и, вероятно, единственный, кто вообще покусился на такую тему, ведь уверен, что таких, как я, единицы, и многие просто боятся об этом рассказать не потому, что боятся осуждения, а потому, что этот мир еще недостаточно изучен, и многие вещи просто-напросто замалчиваются из соображений безопасности, а может, даже потому, что найдутся те, кто будут или паразитировать на этом, или вообще высмеивать тех людей, мол, да что ты такое говоришь, милок, или вообще возьмут и пригонят какую-то бабку на ТВ, которая начнет лепить: «Да у меня то (тватата)» и так далее.Просто знайте: если это не изучено, не значит, что этого нет. Это просто значит, что мы ещё не дошли до этой страницы в учебнике. А я — просто человек, который живёт свою жизнь, и иногда эта жизнь разворачивается в двух телах. Это не делает меня безумным. Это делает меня просто тем, кто видит чуть больше, чем привыкли видеть другие, и мне жить в этой реальности, поэтому нужно приспосабливаться. Это меня не делает сиюминутным объектом какого-либо зрелища, да и не нужно поднимать из-за этого фурору, ведь мне просто хочется безопасности и просто жизни для того, чтобы просто жить, как и у всех, у меня есть та, кого я люблю, — Луня (не буду называть ее реального имени), и, как оказалось, мы с ней духовные близнецы, к слову, сами можете поискать в интернете, что это, да, сейчас я за нее переживаю, сильно волнуюсь за ее безопасность из-за всем известных событий, из-за чего у меня часто бывают срывы. Но тем не менее я думаю, это нормально.Мне тяжело в этом мире. Не потому что я слабый, а потому что я другой. Я пытаюсь быть собой — человеком, который ощущает себя в двух телах ну и видит реальность немного иначе. Но каждый раз, когда я пробую быть честным, я натыкаюсь на стену: меня считают странным, обесценивают мои чувства или просто не хотят слушать. Даже родные, которые должны быть опорой, видят во мне лишь инструмент, а не человека. В этом мире, где всё должно быть «как у всех», любое отклонение превращается в повод для насмешек или давления. И я устал оправдываться за то, что я есть. Nie varenez*. Но это моя реальность.

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