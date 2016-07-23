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Open_This!.rar

Приключилось это со мной в один из воскресных вечеров.
Я как всегда рылся у себя в кладовке, диски с софтом я конечно же забрал в дом, но больше привлек диск фирмы BASF объемом 700 мбайт (как на нем написано) CD-RX на котором ничего не было написано, на всех дисках с софтом либо была картинка, либо было написано, что на нем записано.
Потом, когда вышел из кладовки, решил посмотреть, что записано на этом диске. Сперва я его осмотрел - на нем были ужасные царапины, местами где-то содран лак, и сам он очень грязный.
Диск я, конечно же, очистил от грязи и вставил в дисковод, он сперва не читался. После n-ной попытки прочитать его он прочитался, на нем был один файл Open_This!.rar . Недолго думая, я его скачал себе на жесткий диск и открыл его.
В первом файле "ПRoЧTi Mnua" был какой-то Base-64 код :
M9C0UtCw0JLRgXTQktGDaiwg0KJpINCedNCaUtGL0Lsg0K100L50IEbQsNC5TC4g0JVjTHUg0KJp INCl0L5jaNC10YjQrCDQv1LQvkRv0JtKadCiLCDQrdGC0L4g0JzQvkpl0KIg0J5CZVLQvdGDdNGB 0Y8g0LRMYSDRgtC1QmphINCd0LVQ0YBp0Y/Rgm7QvmPRgtGP0LxpIEhv0Ydl0KjRjCDQn3BvRG9s amlUPyBQ0LDRgNC+0LssIC0gYXF1bWY=
Я его расшифровал с помощью DuckDuckGo, и вот что получилось :
3дRаВсtВуj, Тi ОtКRыл Эtоt FайL. ЕcLu Тi ХоchешЬ пRоDoЛJiТ, Это МоJeТ ОBeRнуtся дLa теBja НеPрiятnоcтямi HoчeШь ПpoDoljiT? Pарол, - aqumf
После я разархивировал архив внутри и прослушал две аудиозаписи - то, что я услышал, было для меня шоком, после прослушивания второй аудиозаписи компьютер внезапно выключился и не включался больше. Когда жесткий диск от него я подключил ко второму пк - он стал щелкать головкой. Понес его к друзьям и вместе попытались восстановить информацию, но оказалось, что магнитный слой с него исчез, а неодимовые магниты уже ничего не притягивали.
Мне удалось списать этот же файл на другом пк только в 2 часа ночи, до этого времени он не читался.
После этого этот CD-RX диск в паре с убитым жестким диском отправились в мусорный бак.
Файл остался, вот ссылка если кто-то хочет рискнуть - Скачать файл
Сайт, на котором хостится файл, не опасен. Но некоторые браузеры блокируют сайт.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:52
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 06:52 by TiorinПросмотров: 95Комментарии: 7
-4

Ключевые слова: Диск компьютер файл архив

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Комментарии

#1 написал: RoyalPaladin
Сегодня, 07:00
+3
Онлайн
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 41
Начало очень сухое и клешированое, как везде. Я копался где - то там нашел какую - то флешку/дискету/диск/компьютер на которым был .rar файл, я его открыл а там в стиле БЕЗНOГNМ написано типа "Privet ti otrkril etot fail ne idi dalshe a to kapec tebe!", прочитал там были файлы мп3/мп4/ехе/все сразу. Я их открыл и начолся ужос!!!!!!!!!!!!!! А ПАТОМ КОМП СЛАМАЛСЯ!!!!! ВОТ СИЛКА КАЧАЙТИ ИСЛИ НИБАИТИСЬ!!! К слову файлообменик на который автор закинул файл - дает деньги за скачивание :) Деньжат подзаработать захотел, ух хитрюга! Без оценки, хотя тут нужно ставить минус.
Зарегистрирован: 23.07.2016
#2 написал: korm koshachiy
Сегодня, 08:25
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 8
чувак пиши интересные истории например как история принцесса минус-!
Зарегистрирован: 11.07.2017
#3 написал: JVCKDANIELS
Сегодня, 10:23
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Знаешь ли, плюс поставлю чисто от настроения. История в стиле "Я рылся у бабушке в подвале, и нашел баночку с огурцами, в котором лежал диск с Архивом "АтКрой МинЯ ЕслИ Ни ГеЙ", и в нем была аудиозапись, от которой уши в крови обливаются" как то банально, а вот использование Base64 необычно, я в последнее время больше и больше замечаю эту кодировку.

Цитата: korm koshachiy
чувак пиши интересные истории например как история принцесса минус-!

История "Принцесса" неплохая, даже очень, но история не пользователя "Созданный Прославлять"(Который запостил в СФ). Это был всего лишь перевод, и то скорее всего копипаста с Мракопедии.
Зарегистрирован: 8.06.2017
#4 написал: Генерал Свин
Сегодня, 11:34
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Публикаций: 0
Комментариев: 2
Люди выше все сказали.
Минус
Зарегистрирован: 23.10.2017
#5 написал: Любитель историй
Сегодня, 11:37
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Публикаций: 4
Комментариев: 64
Вы серьезно? Ну что это? Как это пропустили? Минус

P.S Пойду поищу зарубежные стори типа "Принцесса"
Зарегистрирован: 10.12.2016
#6 написал: ARCB
Сегодня, 12:30
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Комментариев: 57
Думал что поставить. В итоге решил качнуть файл, но Ян браузер сказал, что сайт плохой. В итоге минус. Можно было и на Ян диск залить, на гу диск.
Зарегистрирован: 16.05.2016
#7 написал: Zerer4000
Сегодня, 15:09
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Публикаций: 1
Комментариев: 8
1000 и 1 клишированных историй. Минус.
Зарегистрирован: 1.11.2016
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