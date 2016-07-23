Open_This!.rarПриключилось это со мной в один из воскресных вечеров.
Я как всегда рылся у себя в кладовке, диски с софтом я конечно же забрал в дом, но больше привлек диск фирмы BASF объемом 700 мбайт (как на нем написано) CD-RX на котором ничего не было написано, на всех дисках с софтом либо была картинка, либо было написано, что на нем записано.
Потом, когда вышел из кладовки, решил посмотреть, что записано на этом диске. Сперва я его осмотрел - на нем были ужасные царапины, местами где-то содран лак, и сам он очень грязный.
Диск я, конечно же, очистил от грязи и вставил в дисковод, он сперва не читался. После n-ной попытки прочитать его он прочитался, на нем был один файл Open_This!.rar . Недолго думая, я его скачал себе на жесткий диск и открыл его.
В первом файле "ПRoЧTi Mnua" был какой-то Base-64 код :
M9C0UtCw0JLRgXTQktGDaiwg0KJpINCedNCaUtGL0Lsg0K100L50IEbQsNC5TC4g0JVjTHUg0KJp INCl0L5jaNC10YjQrCDQv1LQvkRv0JtKadCiLCDQrdGC0L4g0JzQvkpl0KIg0J5CZVLQvdGDdNGB 0Y8g0LRMYSDRgtC1QmphINCd0LVQ0YBp0Y/Rgm7QvmPRgtGP0LxpIEhv0Ydl0KjRjCDQn3BvRG9s amlUPyBQ0LDRgNC+0LssIC0gYXF1bWY=
Я его расшифровал с помощью DuckDuckGo, и вот что получилось :
3дRаВсtВуj, Тi ОtКRыл Эtоt FайL. ЕcLu Тi ХоchешЬ пRоDoЛJiТ, Это МоJeТ ОBeRнуtся дLa теBja НеPрiятnоcтямi HoчeШь ПpoDoljiT? Pарол, - aqumf
После я разархивировал архив внутри и прослушал две аудиозаписи - то, что я услышал, было для меня шоком, после прослушивания второй аудиозаписи компьютер внезапно выключился и не включался больше. Когда жесткий диск от него я подключил ко второму пк - он стал щелкать головкой. Понес его к друзьям и вместе попытались восстановить информацию, но оказалось, что магнитный слой с него исчез, а неодимовые магниты уже ничего не притягивали.
Мне удалось списать этот же файл на другом пк только в 2 часа ночи, до этого времени он не читался.
После этого этот CD-RX диск в паре с убитым жестким диском отправились в мусорный бак.
Файл остался, вот ссылка если кто-то хочет рискнуть - Скачать файл
Сайт, на котором хостится файл, не опасен. Но некоторые браузеры блокируют сайт.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:52
Причина: Стилистика Автора сохранена.
Сегодня, 06:52 by TiorinПросмотров: 95Комментарии: 7
Ключевые слова: Диск компьютер файл архив