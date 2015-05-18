FluffyCounters.com - как сайт из сна приследовал меня на протяжении 6 лет.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:54

Причина: Стилистика автора сохранена

khabarov Просмотров: 483 Комментарии: 2 +2 Вчера, 13:54 by

История, которую я вам расскажу, основывается лишь на моих воспоминаниях, которые, к сожалению, частично уже утеряны, так как в тот момент я даже не записывал свои сновидения и некоторые факты из жизни, как это делаю сейчас, — в блокнот и на компьютер, даже в свой телеграм-канал, но все-таки по воспоминаниям я ее восстановил.Это была жаркая ночь то ли 14, то ли 15 июля 2020 года, в то время у меня был старенький по тем меркам ноутбук Fujitsu-Siemens (фото того ноутбука я оставил ниже) и стационарный компьютер, с которых я постоянно бродил по разным сайтам, в том числе качал всякое с Jodi.org (на тот момент я насобирал целую коллекцию файлов — изображений, видео, а также exe-шников, датированных началом 2000-х годов), superbad.com и тому подобных сайтов, а также читал крипипасты на Фосторе и Мракопедии. В ту ночь, а именно перед событиями, о которых я рассказываю, я смотрел файл «eternallife.3g2», чтобы его протестировать на себе, как говорилось, «его положительную составляющую», выключил ноутбук и лег спать.Во сне я являюсь девушкой, довольно молодой, с темно-рыжими волосами, карими глазами и венком из подсолнухов на голове, но сути дела это не меняет – в этом сне я сидел(-а) за компьютером, довольно старым, примерно 90-х годов, но, как ни странно, монитор был довольно новым – жидкокристаллическим, и на нем отображалось окно веб-обозревателя Internet Explorer тех лет с открытым в нем сайтом «fluffycounters.com» с довольно цветастым и красивым дизайном, и при мне лежали какая-то банковская карта неизвестного происхождения, ручка, блокнот и портмоне с ноутбуком, так скажем, «творческий беспорядок на столе».Ну так вот — перейдем к содержимому сайта, которое мне удалось запомнить.Там были статьи, датированные 2005–2009 годами, если высчитывать по нашему времяисчислению, и полностью все на языке, который, скорее всего, будет непонятен абсолютно всем, кто читает, но там что-то было про какие-то аппараты, заглушки межгалактические и всеподобная штука, а чтобы открыть одну из них, необходимо было зарегистрироваться, ну то я бы и смог сделать, если бы не проснулся, но после этого я заметил одну деталь — ноутбук, который стоял на прикроватном столике, неожиданно был включен, хотя я его выключал перед сном, и на его экране отображалось окно браузера с тем же адресом, что во сне, но наяву браузер рапортовал, что «подключение разорвано», и требовал обновить страницу, что я и сделал для того, чтобы понять — а что, собственно, произошло, но не тут-то было — сайт не загрузился, а браузер меня в прямом смысле послал ошибкой ERR_Connection_aborted, но я б не писал эту историю, если всё было так просто, данный сайт еще преследовал меня несколько лет, о чем, собственно, сейчас я расскажу.11 мая 2024 года я пробуждаюсь в холодном поту, сжимая свой смартфон, который перед сном я ложил на прикроватный столик. После того как я успокаиваюсь, я разблокирую телефон, и передо мной открывается журнал вызовов с неизвестным номером, начинающимся на +374, и именем «FluffyCounters.com Jördam» (поддержка FluffyCounters), хотя такого контакта у меня не было, тогда я сразу пишу другу и подруге, о сновидениях в этот день можно прочитать в скриншотах переписки.После этого, конечно, я попытался позвонить на этот номер, но автоинформатор оператора сообщал: «Такого номера не существует».Впрочем, этим дело, к сожалению, не закончилось, и были моменты странные, связанные со сновидениями, когда просто наяву случались какие-то странные стечения обстоятельств, но то мелочи по сравнению с последним и финальным объявлением этого сайта.В то время я спал, в сновидении ничего тривиального не было — только какой-то концерт неизвестной мне рок-группы «Sorlene Acior», после пробуждения я заметил, что мой компьютер качает какие-то 2 файла, и источник их был вышеназванный сайт «Fluffycounters», ну и я не стал отменять закачку, подумал: «Да ну его, пусть хоть посмотрим, что там».Скачались 2 запароленных архива oss.zip и q.zip, каждый весом по 1–2 Гб, и, как ни странно, пароль к ним был название того сайта, я пытался открыть вложенные файлы, но этого мне не удавалось, так как всегда Windows меня уведомлял сообщением «Файл или папка повреждены, чтение невозможно», ну я и забил, забросил файлы в далекую папку на жесткий диск и жил своей жизнью, пока не захотелось расследовать, а что же все-таки это было?Ну, к тому времени я уже давно стал пользоваться ПК, собранным из комплектующих, которые нашел на улице, притом случайно, а позже отремонтировал свою плату и поставил ее, но вот диск, который остался у меня с тех лет, к сожалению, на этот момент уже не работал, и те файлы, к сожалению, уже безвозвратно утеряны, и назревает вопрос: а что все-таки все это значит? Что я видел такое? Возможно, я просто сунул свой нос туда, куда не следует?

Ключевые слова: Странный сайт fluffycounters аномалия непознанное авторская история

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