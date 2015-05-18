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Истории из жизни / Сны

FluffyCounters.com - как сайт из сна приследовал меня на протяжении 6 лет.

История, которую я вам расскажу, основывается лишь на моих воспоминаниях, которые, к сожалению, частично уже утеряны, так как в тот момент я даже не записывал свои сновидения и некоторые факты из жизни, как это делаю сейчас, — в блокнот и на компьютер, даже в свой телеграм-канал, но все-таки по воспоминаниям я ее восстановил.
Это была жаркая ночь то ли 14, то ли 15 июля 2020 года, в то время у меня был старенький по тем меркам ноутбук Fujitsu-Siemens (фото того ноутбука я оставил ниже) и стационарный компьютер, с которых я постоянно бродил по разным сайтам, в том числе качал всякое с Jodi.org (на тот момент я насобирал целую коллекцию файлов — изображений, видео, а также exe-шников, датированных началом 2000-х годов), superbad.com и тому подобных сайтов, а также читал крипипасты на Фосторе и Мракопедии. В ту ночь, а именно перед событиями, о которых я рассказываю, я смотрел файл «eternallife.3g2», чтобы его протестировать на себе, как говорилось, «его положительную составляющую», выключил ноутбук и лег спать.

Мой ноутбук времен 2019 - 2020 годов (простите за такое качество, фото старов)


Во сне я являюсь девушкой, довольно молодой, с темно-рыжими волосами, карими глазами и венком из подсолнухов на голове, но сути дела это не меняет – в этом сне я сидел(-а) за компьютером, довольно старым, примерно 90-х годов, но, как ни странно, монитор был довольно новым – жидкокристаллическим, и на нем отображалось окно веб-обозревателя Internet Explorer тех лет с открытым в нем сайтом «fluffycounters.com» с довольно цветастым и красивым дизайном, и при мне лежали какая-то банковская карта неизвестного происхождения, ручка, блокнот и портмоне с ноутбуком, так скажем, «творческий беспорядок на столе».
Ну так вот — перейдем к содержимому сайта, которое мне удалось запомнить.
Там были статьи, датированные 2005–2009 годами, если высчитывать по нашему времяисчислению, и полностью все на языке, который, скорее всего, будет непонятен абсолютно всем, кто читает, но там что-то было про какие-то аппараты, заглушки межгалактические и всеподобная штука, а чтобы открыть одну из них, необходимо было зарегистрироваться, ну то я бы и смог сделать, если бы не проснулся, но после этого я заметил одну деталь — ноутбук, который стоял на прикроватном столике, неожиданно был включен, хотя я его выключал перед сном, и на его экране отображалось окно браузера с тем же адресом, что во сне, но наяву браузер рапортовал, что «подключение разорвано», и требовал обновить страницу, что я и сделал для того, чтобы понять — а что, собственно, произошло, но не тут-то было — сайт не загрузился, а браузер меня в прямом смысле послал ошибкой ERR_Connection_aborted, но я б не писал эту историю, если всё было так просто, данный сайт еще преследовал меня несколько лет, о чем, собственно, сейчас я расскажу.
11 мая 2024 года я пробуждаюсь в холодном поту, сжимая свой смартфон, который перед сном я ложил на прикроватный столик. После того как я успокаиваюсь, я разблокирую телефон, и передо мной открывается журнал вызовов с неизвестным номером, начинающимся на +374, и именем «FluffyCounters.com Jördam» (поддержка FluffyCounters), хотя такого контакта у меня не было, тогда я сразу пишу другу и подруге, о сновидениях в этот день можно прочитать в скриншотах переписки.

Та самая переписка от 11 мая 2024 г.


После этого, конечно, я попытался позвонить на этот номер, но автоинформатор оператора сообщал: «Такого номера не существует».
Впрочем, этим дело, к сожалению, не закончилось, и были моменты странные, связанные со сновидениями, когда просто наяву случались какие-то странные стечения обстоятельств, но то мелочи по сравнению с последним и финальным объявлением этого сайта.
В то время я спал, в сновидении ничего тривиального не было — только какой-то концерт неизвестной мне рок-группы «Sorlene Acior», после пробуждения я заметил, что мой компьютер качает какие-то 2 файла, и источник их был вышеназванный сайт «Fluffycounters», ну и я не стал отменять закачку, подумал: «Да ну его, пусть хоть посмотрим, что там».
Скачались 2 запароленных архива oss.zip и q.zip, каждый весом по 1–2 Гб, и, как ни странно, пароль к ним был название того сайта, я пытался открыть вложенные файлы, но этого мне не удавалось, так как всегда Windows меня уведомлял сообщением «Файл или папка повреждены, чтение невозможно», ну я и забил, забросил файлы в далекую папку на жесткий диск и жил своей жизнью, пока не захотелось расследовать, а что же все-таки это было?
Ну, к тому времени я уже давно стал пользоваться ПК, собранным из комплектующих, которые нашел на улице, притом случайно, а позже отремонтировал свою плату и поставил ее, но вот диск, который остался у меня с тех лет, к сожалению, на этот момент уже не работал, и те файлы, к сожалению, уже безвозвратно утеряны, и назревает вопрос: а что все-таки все это значит? Что я видел такое? Возможно, я просто сунул свой нос туда, куда не следует?


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:54
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 13:54 by khabarovПросмотров: 483Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Странный сайт fluffycounters аномалия непознанное авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 23:51
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Комментариев: 5 514
Либо активировал память прошлой жизни, либо лунатит во сне за своим компом, получая доступ в какие-то области даркнета, например. Либо наложение реальностей происходит, параллельных. К сожалению не объясняется, что за файл этот «eternallife.3g2», в чем его суть?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:04
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Вы знаете, всё повторяется в поколениях, упаковка только меняется, а вкус конфетки один и тот же. Мне на работе сказал один знакомый, младше меня лет на 15-20: "Да в ваше время курили только беломор, сигарет с фильтром не было...". Или внук мне сказал: "Дед, да в ваше время не было, ни компьютеров, ни смартфонов. Вам нечем было заняться...".
Ребята, ничего не меняется, суть человека остаётся одной и той же. Мы ни на грамм не продвинулись в своём развитии с этими интернетами, да гаджетами. Мы торчим на одном уровне чёрти знает сколько времени, все сразу.
Автор, а вы пробовали всю эту дребедень, что написали, подчинить себе? Как-то держаться в аналитической теме, не допуская возвышающего удивления на пустом месте. Ведь тратите свои жизненные силы на пустое, совершенно не желая заняться собственным развитием, как существа, которому доступно многое, чем только удивление. Подумайте, пожалуйста, шесть лет выброшены на удивление... . Что дальше-то? А дальше зрелость, потом так далее и всё это с умопомрачительным удивлением. 363
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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