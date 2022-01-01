DEADEADEADEADEADEADEADЯ разбирал DVD диски своей умершей бабули, которая умерла по неизвестной причине, и наткнулся на много мультиков, которые я смотрел в детстве. Я сел на диван, но один диск упал.
Я его хотел его поднять, но он закатился под диван.
Я достал диск, но там были не мультики, это был совсем другой диск.
Я опять посмотрел под диван, и там увидел тот диск, который упал, и там были мультики.
Я посмотрел на 2й диск, он назывался DEADEADEADEADEADEADEAD.
Привез его домой, посмотрел, но там был черный фон.
Решил понизить контраст с гаммой в VEGAS и вот что получилось.
Мне кажется, что этот файл убил моего любимого человека.
Сегодня, 10:46 by kreykerandreyПросмотров: 18Комментарии: 0
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