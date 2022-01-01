DEADEADEADEADEADEADEAD

kreykerandrey Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:46 by

Я разбирал DVD диски своей умершей бабули, которая умерла по неизвестной причине, и наткнулся на много мультиков, которые я смотрел в детстве. Я сел на диван, но один диск упал.Я его хотел его поднять, но он закатился под диван.Я достал диск, но там были не мультики, это был совсем другой диск.Я опять посмотрел под диван, и там увидел тот диск, который упал, и там были мультики.Я посмотрел на 2й диск, он назывался DEADEADEADEADEADEADEAD.Привез его домой, посмотрел, но там был черный фон.Решил понизить контраст с гаммой в VEGAS и вот что получилось.Мне кажется, что этот файл убил моего любимого человека.

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