Проклятая квартира

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:13

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 56 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:13 by

Очень люблю читать и слушать мистические истории на реальных событиях, но в этот раз решила поделиться своей, думаю, она заслуживает внимания.В 3-х комнатной квартире мы жили впятером - мама, папа, я и 2 младших брата, места мало было всем. Поэтому, как только мне исполнилось 18, я решила, что пора съезжать. Нашла работу, потом и квартиру, причем очень хорошую, но через 2 месяца хозяйка решила ее продавать, и мне пришлось в срочном порядке искать новое жилье. Случайно в интернете наткнулась на хорошее предложение квартиры с идеальным ремонтом, да еще и аренда дешевле прежней квартиры, в общем, я снова переехала!Квартира мне очень нравилась, но не нравилась ночная жизнь в ней. Каждую ночь, как только время переваливало за час ночи, стукала входная дверь, и по комнатам кто-то ходил. Я четко видела тень гуляющей женщины, первые дни было очень страшно. А через дней так 10, даже вошло в привычку, я знала, что ровно в 1:00 ко мне придет «гость», тем более, мне он никак не мешал.Однажды я решила, что встану встречать гостя, и ровно в час я стояла у двери, услышала хлопок двери, и, видимо, это «нечто» не ожидало меня увидеть, так как обычно шаги сразу шли в зал, а тут ступор, только тень вижу на стене, стоит… и я стою… Сложно было заговорить, но я это сделала:- Пошлите пить чай, столько ходите, а мы еще не знакомы!После этих слов я пошла в сторону кухни, шаги за мной, я налила 2 кружки чая, просто стала рассказывать о себе, и вдруг упала ложка, я поняла, что это знак, меня слушали. Я допила чай, попрощалась со своей гостьей и пошла спать. На этот раз в квартире она была недолго, после моего ухода буквально 10 минут, и ушла.В эту же ночь мне приснился сон, будто я сижу в кафе сразу около кладбища, ко мне подсаживается женщина, представляется и начинает рассказывать о себе, о своей жизни, так и прошла ночь. Утром я пошла на кухню и обнаружила на столе медицинскую карточку на имя Валентины Ивановны, той самой женщины из сна, ее имя я четко запомнила!Вот так и она мне о себе рассказала.Я потом у соседки спрашивала про эту Валентину, хорошо отзывалась о ней, только с детьми ей не повезло, бросили ее, можно сказать, приехали уже на похороны, и то - квартиру делить, вот она, видимо, и злилась. А как квартиранты там начали жить, так она им жизни не давала, вот так ходила по ночам, все и сбегали оттуда, поэтому и цена на аренду такая низкая.Видимо, нам суждено подружиться с Валентиной Ивановной. Хотя сейчас она уже приходит редко, 2-3 раза в неделю. Вот такая со мной приключилась мистическая история на реальных событиях.Автор - ADMIN.

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