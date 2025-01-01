Про встречу с карельским лешим

Приехали мы, значит, на раскопки. Ну, ребята копают, а я взял рацию и пошёл обоз искать. Там, по копательским легендам, обоз стоит с 40-го года. Телеги гнилые, но на них — подковы. Это ж сколько «чермета»! Бензин окупим!Ну вот, пошёл я обоз этот искать. А ребята у машины ковыряются...Километров пять по лесной дороге, и в лес надо сворачивать, там ещё километра три, по рассказам...Иду, значит, а первый снег, болото хлюпает, хорошо я сапоги надел непромокаемые. Иду. Гляжу, впереди меня мужик какой-то бредёт. Ну ясно, местный житель, там деревня недалеко. Думаю, надо «языка» брать, местные они тут все стёжки-дорожки знают, на то они и местные...Припустил за мужиком. А он петляет по лесу: то тут мелькнёт, то там... Забрёл я в чащу, хода нет, в голенища вода ледяная наливается — так себе удовольствие... Надо обратно к дороге выбираться. Оглянулся, а куда идти? Следов нет, рация эфирный шум выдаёт... В общем, заблудился. И тут я говорю:— Привет тебе, дедушка Леший! Мы с добром пришли в твой лес! Мы железо злое из земли достаём! Мы не желаем зла твоим зверюшкам, не охотники мы, хоть и в камуфляж одеты. Выведи меня отсюда, пожалуйста!И тут мне комок снега за воротник — р-раз!Оглянулся я снова: так вот она, лесная дорога, прям сквозь деревья видно. И рация заголосила вдруг: «Макс, ты где? Мы уже покопали, едем к тебе...»Вот я и думаю, точно леший это был...Автор неизвестен.

