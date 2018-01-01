Безделье

Летяга Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:22 by

Илья Муромец снял сапог, прицелился и метким броском сбил Соловья Разбойника с ветки дерева.- Мэйдэй! - только и успел крикнуть Соловей.- Что ж ты, вражина, опять людей изводишь? - вопрошал Илья, надевая сапог.- Как это низко, - с грустью в голосе проворчал Соловей, лежа в пыли, - Бить исподтишка, да ещё и в спину. Я был о тебе лучшего мнения.Илья Муромец погрозил ему кулаком.- На вопрос отвечай, свистелка, - сурово сказал он, - Зачем обоз ограбил?- Никого я не грабил, - возразил Соловей, поднимаясь и отряхиваясь, - Они сами пришли и монеты мне в руки…Илья вздохнул и легонько ударил Соловья по темечку. Тот осуждающе посмотрел на Богатыря и ушёл по колено в землю.- Вот пристал, как банный лист, - сплюнул Соловей, - Сидел бы дальше на своей печи. Никакого житья с тобой.- А ты живи по-людски, - спокойно ответил Илья, - Других не обижай. Зачем обоз ограбил?- Я никого не граблю, Илюша! Я мзду требую за проход по дороге. Это, знаешь ли, совсем другое...Илья недобро хмыкнул и ещё раз ударил по темечку.- Но тоже, конечно, плохо, - закончил Соловей, потирая голову, - Я раскаиваюсь и больше не буду.- Врёшь небось, окаянный, - прищурился Илья Муромец.Соловей освободил ноги из земли и помотал головой.- Да лишиться мне всех зубов, Илюша! - торжественно сказал он, - Работать пойду. На мельницу свистеть буду.И не обманул Соловей Разбойник: стал с тех пор честно работать. Знай, сидит себе на лавке, да на мельницу посвистывает. Прошёл месяц, другой, а за ними и год. Приходит Илья Муромец проведать Соловья, как тому живётся, спросить.- А у меня всё замечательно, - отвечает Соловей, посвистывая, - Работа плёвая, платят хорошо. Иногда и халтурки случаются, тучи разогнать. Не жалуюсь, в общем. А ты как? Всех разогнал?- Всех, - гордо кивнул Илья Муромец, - Всех одолел. Уже полгода как без происшествий. Все по своим норам сидят.- Ну и отлично, - согласился Соловей, - Ну ладно, мне работать надо. У тебя всё?Помялся Богатырь, травку ногой помял.- Не совсем, - выдохнул он, - Там это... Обоз богатый в город идёт. К вечеру у нас будет.- И что? - удивился Соловей, - Мне это совсем не интересно. Ничего с ним не случится.- Пожалуй. А жаль.- Чего?! Ты не заболел ли часом?- Здоров я, - отмахнулся Илья Муромец, - Скучно мне, понимаешь? Как всех Злодеев разогнал, сначала хорошо было. И тут я понял, что заняться мне теперь нечем. Пробовал в кузнецы пойти сначала, да как ни ударю, так наковальня под землю уходит.- На полях всегда рабочие руки нужны, - напомнил Соловей.- Пробовал, - Илья горько вздохнул, - Та же беда. Не умею я силу рассчитывать. Только вред от меня один. Одно я хорошо умею - со Злодеями сражаться. А и тех уже не осталось. Ты здесь не заскучал, часом?- На меня не рассчитывай, - замотал головой Соловей, - У меня до сих пор ещё спина от сапога болит.- Может, подумаешь? На месяцок всего, а? Посражаемся, как в былые времена. А там опять на полгодика в спокойствии. Обещаю сапогами не бросаться и со спины не бить.- Не врёшь?- Честное Богатырское! - радостно воскликнул Илья, - Так что, согласен?- На месяцок, - кивнул Соловей, - Выручу, что уж. А то пропадёшь от безделья. Когда, говоришь, обоз будет?Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Илья Соловей богатырь обоз мельница скука не такая сказка

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