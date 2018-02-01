Снегурочка

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:16

Скиталец Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:16 by

Мы никогда не узнаем правду о Снегурочке, но она не та, которой мы привыкли её видеть. Она - дочка кровожадного Старца Севера. Могучего и ужасного. Он собирает в мешок жертвы, а не раздаёт подарки, и вот, что мне рассказал дедушка перед своей смертью, дальше повествую с его слов...На то время мне было 7. Годы были военные, тяжелые. Еды не хватало, тепла тоже, а на улице стояли декабрьские трескучие морозы. И вот посылает меня мамка в лес хворосту насобирать и шишек каких-нибудь, так как я был самым старшим в семье, отец-то на фронте погиб. И вот пошёл я в лес, а уже смеркаться начало, а печь-то топить надо. Благо лес недалеко от дома был, всего в паре километров, иду я, значит, по лесу, ветки сухие собираю, палочки всякие, и тут слышу хруст веток. Залёг я в снег, глядь - а в сторону деревни немцы идут численностью чуть ли не в пол-роты. Я так и обмер. Лежу, пошевелиться боюсь, увидят - расстреляют.Не помню, сколько пролежал, но пришел в себя от того, что чья-то ледяная рука меня за плечо взяла. Я смотрю, а эта рука молодой девушки, только одежда старинная на ней надета. "Пойдём, - говорит, - мальчик, я тебя к своим выведу". Послушался я её и вслед за ней по лесу пошёл, как завороженный.Шли мы долго, у меня аж ноги болеть начали, и вот вижу: вдалеке костёр горит, она меня к костру привела, посадила рядышком, а у костра ещё помимо неё старец сидел с седою сверкающей бородой. "Кто ты, - говорю, - дедушка?" Он говорит: "Я - Великий Старец Севера, а это дочка моя, Снегурочка". Я старцу и говорю: "Отче, отведи меня к деревне. Что хочешь, проси", а он на меня ласково так посмотрел и говорит: "Отведу я тебя домой и ненадобно мне от тебя ничего". Рукой указал, куда идти, и через полчаса я уже дома был, а на следующий день по всей деревне весть разнеслась, что хотели нас ночью каратели пожечь всех, но уснули сном вечным. Видимо, Старец Севера собрал-таки свою кровавую жатву...

Ключевые слова: Снегурочка мистические существа язычество старец авторская история

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