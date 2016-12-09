Дореволюционный полтергейст

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

BorisSt Просмотров: 508 Комментарии: 3 +9 Вчера, 21:19 by

Дом с полтергейстом.Рассказы моей бабушки.Мой прадед со стороны матери был железнодорожный рабочий (путевой обходчик). Сам он был русским, из Вятской губернии. Железная дорога уже в те времена была государством в государстве со своими служебными квартирами, станциями, перемещением служащих по всей огромной империи по воле начальства. Где-то в Виленской губернии, куда он был послан работать, он познакомился с литовской девушкой, не знавшей по-русски ни слова, католичкой. Разница в языке и вероисповедании не помешала им пожениться (вопреки законам государства, церкви, и противодействию всей родни невесты) и стать родоначальниками моей немалочисленной родни и меня самого. Это преамбула.На станции Виленской губернии, какой, не знаю, а спросить теперь уже не у кого, семья (отец, мать и восемь детей и маленькая собачка) получила служебное жилье (дом на станции). Как вскоре выявилось, жилье было с полтергейстом (это уже моё определение). Я слышал рассказы бабушки, бывшей в то время ребёнком, а так же её сестёр, но многое уже забыл. Запомнилось, что беспокоили пляски и топот на чердаке по ночам, на что активно реагировала собака. Естественно, что на чердаке никого не было и не могло быть. Падала с характерным звоном железная тросточка путевого обходчика - основной его инструмент, которой он, постукивая по буксам осей вагонов, определял, есть там смазка, или нет (этот метод применяется и сейчас). Когда шли проверять, выяснялось, что тросточка как висела, так и висит на своём месте, и никуда не падала.Будил всю семью грохот упавшего буфета с посудой, при этом слышалось, как упал тяжёлый буфет, и тарелки катятся по полу, падая и разбиваясь затем. Когда шли смотреть, буфет стоял, и посуда была цела. Были, по-видимому, и другие явления, но я больше ничего не запомнил. Есть продолжение этой истории.Прабабушка была женщиной активной жизненной позиции. Она пошла к начальнику станции, с протестом, по причине, что дети боятся, вся семья не высыпается, и вообще! Настойчивость её привела, как обычно, к успеху. Семью переселили. Потом в тот дом поселили молодожёнов — железнодорожного инженера с женой. Интересно, что проявления сущности с ними были совсем другими. Никто и ничего в доме не беспокоило молодых. Однако когда муж был на работе, а жена выходила из дома за покупками или погулять, к ней постоянно подходил попутчик — молодой, изысканно хорошо одетый, чернявый человек (с её слов), который откровенно ухаживал за ней, развлекал разговорами по дороге. Однако она заметила одну странность. Он никогда не переходил маленький мостик через ручей. Останавливался и не шёл дальше, потом куда-то исчезал. Но на следующий день, когда она выходила из дома, он появлялся — подходил к ней опять. Когда она стала пытаться выяснять кто это такой, станция же маленькая, все люди известны, соседки просветили её. Был вызван священник, произвёл обряд освящения дома, окропил везде святой водой и ушёл. Это сильно не понравилось обитателю дома. В первую же ночь после этого, когда счастливая пара стала засыпать, супруги очутились на полу, грубо сброшенные с кровати сильным ударом снизу. После этого они быстро собрали вещи и навсегда покинули жилище. Вот и вся история.Есть некоторые моменты, обращающие на себя внимание. Я понял это, когда много лет спустя читал книгу путешественника по Латинской Америке конца XIX века Перси Фоссета «Поиск потерянных городов». Там есть эпизод, когда автор ночует в пустом доме, несмотря на предупреждения местных жителей. Он описывает свои ощущения, которые мне напомнили рассказы моей бабушки. Например, он проснулся от звуков, когда в темноте курица ходила по комнате, где он спал, что-то склёвывая. Когда он возжёг свет, никакой курицы не было. Потом он услышал как кто-то швырнул книгу, и она, шелестя страницами, перелетела через автора и ударилась о стену. Конечно, он опять зажёг огонь и ничего не обнаружил. У меня при прочтении возник вопрос — а сколько книг нужно перекидать в темноте перед вами, чтобы вы смогли так ясно идентифицировать этот шум? А как понять, что упал буфет и выделить шум тарелок, катящихся по полу? Мне кажется, что хоть сотню шкафов с посудой урони, будет слышен только грохот неясного происхождения. Может быть, поэтому, все попытки современных исследователей явления полтергейста зафиксировать звуки и видимые явления с помощью современной аппаратуры терпят фиаско, что этих звуков и явлений нет физически, они только в головах наблюдателей?

Ключевые слова: Полтергейст шкаф посуда авторская история

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