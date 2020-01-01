Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:04

Сделано_в_СССР Просмотров: 42 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:04 by

Вам когда-нибудь доводилось слышать от детей что-нибудь такое, из-за чего кровь стынет в жилах? Пользовательница Твиттера под ником Karnythia попросила пользователей соцсети поделиться самыми жуткими фразами, которые они слышали от детей, и результат получился довольно неожиданным. И весьма, весьма пугающим.Автор - Karnythia.

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