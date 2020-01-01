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Страшно интересно

Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах

Вам когда-нибудь доводилось слышать от детей что-нибудь такое, из-за чего кровь стынет в жилах? Пользовательница Твиттера под ником Karnythia попросила пользователей соцсети поделиться самыми жуткими фразами, которые они слышали от детей, и результат получился довольно неожиданным. И весьма, весьма пугающим.

Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах
Пользователи Твиттера поделились детскими высказываниями, от которых кровь стынет в жилах

Автор - Karnythia.
Источник.


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:04
Сегодня, 08:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 42Комментарии: 0
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Ключевые слова: Соцсети пользователи дети жуткие фразы

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