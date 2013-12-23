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Истории из жизни

Что-то схватило за ногу⁠⁠

Было это в 1980-е в Магнитогорске, в районе улицы Московской, что рядом с Железнодорожной больницей и поселком Крылова. В ту пору там еще был большой холм, по которому были проложены рельсы. По ним ездил паровоз, а потом трамваи, но в конце 1980-х все убрали, только немного рельс осталось, остался только холм с дырой -туннелем. В 90-е и сам холм срыли, проложили прямую улицу и сейчас даже не найти архивных фото с тем холмом.

Суть в чем. Для нас, детей, это был не холм с туннелем, это была огромная ГОРКА, зимой кататься с нее приходил весь район. А горка, на минутку, была на самом верху высотой с пятиэтажку, не меньше, и крутая была довольно таки, и в районе дыры-туннеля ничем по краям не ограничена, то есть был риск просто съехать с края и упасть с высоты 3-4-этажного дома.

Так как фото нет, я зарисовал как помню.

Что-то схватило за ногу&#8288;&#8288;

Постепенно холм сверху раскапывали и однажды на самом верху туннеля остались только большие стальные полосы-перекрытия, шириной сантиметров 50. Расстояние между ними было несколько метров и в длину они были метров 20. И вот среди нас пацанов появилась "удаль", залезть на самый верх и пройти по балке сверху над туннелем. От одного края до другого и обратно.

Это казалось несложным и не особо опасным, все-таки не по канату идешь, а по толстой стальной пластине. И если не замечать, что под тобой пропасть в пятиэтажку и держаться не за что, то вроде все норм. Дураки мы были,бестолочь бесстрашная. Мы не просто ходили туда-сюда, мы бегали и кичились, кто быстрее пробежит.

Однажды мы, как обычно, снова туда прибежали и я пошел по балке. Туда прошел нормально, а когда шел обратно, на самой середине нога соскользнула по ледышке и я почти упал. Точнее, я бы точно упал и расшибся бы в лепешку, но тут нечто невидимое придавило мою ногу в районе бедра с такой тяжестью, что удержало от сползания с балки и падения. И вот я лежу на балке, половина тела в воздухе, дышать боюсь, заорать не могу, вообще голос пропал. Даже сейчас как вспомню, так мурашки. Страшно было очень.

Сколько я так лежал там, не помню, друганы все давно ушли кататься на горке, мое отсутствие даже и не заметили, поганцы, а я лежу, подо мной бездонная пропасть и непонятно каким чудом я вообще не падаю. На ноге все так же странная невидимая тяжесть давит, сильно, почти до боли, как будто штангу на ногу скинули.

Тут понемногу я начал в себя приходить, заплакал, ощутил холод, понял, что я хочу жить. И тут же тяжесть с ноги стала уходить и я понял, что сейчас я вот вот упаду вниз. Откуда-то взялись силы, я ухватился руками за края балки и начал понемногу выползать на балку всем телом. Потом я вылез весь, лег на балку плашмя и лежал еще наверное с час, не мог придти в себя, не верил, что я не упал. Потом кое-как на корточках я дополз до твердой земли. К друзьям не пошел, сразу домой. Меня бил озноб.

С тех пор я боюсь высоты. До одури боюсь. И все еще не понимаю, что тогда произошло там над туннелем, на балке. Вот такая история.


Автор - dinkaiarbuz.
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Вчера, 12:56 by ЛетягаПросмотров: 373Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Балка туннель горка тяжесть высота

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:00
+1
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Комментариев: 6 874
Не совсем представляю позу
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Летяга
Вчера, 13:27
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Комментариев: 9 696
Комментарий с источника:
starfishstar: Круто. Я так в карьере тонула в 3м классе. Октябрь, дождь моросит, наполненный водой карьер заброшенной стройки, у него скользкие глинистые края. На мне длинное пальто на вате. Я делаю шаг к краю, потому что не вижу, что плавающие у края карьера доски плавают, мне кажется, что они просто лежат на краю. И сразу ухожу под воду с головой. Следующее, что я помню - как я бегу вдоль нашего дома-крейсера и реву, реву страшно, а с меня вода льёт ручьями, из капюшона, карманов... Мама говорит, что на мне нитки сухой не было. И что они потом с отцом ходили на этот карьер посмотреть, и так и не смогли понять, как я смогла выбраться.
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Цитата: зелёное яблочко
Не совсем представляю позу


dinkaiarbuz Балки стальные, как перекрытия, между ними висели остатки рельсов. По рельсам не ходили, они тонкие же. Ходили по балкам. Раньше все это было землей присыпано и шпалы еще были, потом раскопали. Потом вообще все снесли. Висел так, что левая половина тела была в воздухе, правая с правым бедром на балке.
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Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#3 написал: Talisha
Вчера, 16:27
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2082|0)
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Комментариев: 5 307
Похоже на один из моих кошмарных снов... sweat
Жутко. Кто-то придержал. Но вряд ли прямо больше часа пролежал, зимой-то, на холодных рельсах. Замерз бы
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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