Что-то схватило за ногу⁠⁠

Летяга Просмотров: 373 Комментарии: 3 +9 Вчера, 12:56 by

Было это в 1980-е в Магнитогорске, в районе улицы Московской, что рядом с Железнодорожной больницей и поселком Крылова. В ту пору там еще был большой холм, по которому были проложены рельсы. По ним ездил паровоз, а потом трамваи, но в конце 1980-х все убрали, только немного рельс осталось, остался только холм с дырой -туннелем. В 90-е и сам холм срыли, проложили прямую улицу и сейчас даже не найти архивных фото с тем холмом.Суть в чем. Для нас, детей, это был не холм с туннелем, это была огромная ГОРКА, зимой кататься с нее приходил весь район. А горка, на минутку, была на самом верху высотой с пятиэтажку, не меньше, и крутая была довольно таки, и в районе дыры-туннеля ничем по краям не ограничена, то есть был риск просто съехать с края и упасть с высоты 3-4-этажного дома.Так как фото нет, я зарисовал как помню.Постепенно холм сверху раскапывали и однажды на самом верху туннеля остались только большие стальные полосы-перекрытия, шириной сантиметров 50. Расстояние между ними было несколько метров и в длину они были метров 20. И вот среди нас пацанов появилась "удаль", залезть на самый верх и пройти по балке сверху над туннелем. От одного края до другого и обратно.Это казалось несложным и не особо опасным, все-таки не по канату идешь, а по толстой стальной пластине. И если не замечать, что под тобой пропасть в пятиэтажку и держаться не за что, то вроде все норм. Дураки мы были,бестолочь бесстрашная. Мы не просто ходили туда-сюда, мы бегали и кичились, кто быстрее пробежит.Однажды мы, как обычно, снова туда прибежали и я пошел по балке. Туда прошел нормально, а когда шел обратно, на самой середине нога соскользнула по ледышке и я почти упал. Точнее, я бы точно упал и расшибся бы в лепешку, но тут нечто невидимое придавило мою ногу в районе бедра с такой тяжестью, что удержало от сползания с балки и падения. И вот я лежу на балке, половина тела в воздухе, дышать боюсь, заорать не могу, вообще голос пропал. Даже сейчас как вспомню, так мурашки. Страшно было очень.Сколько я так лежал там, не помню, друганы все давно ушли кататься на горке, мое отсутствие даже и не заметили, поганцы, а я лежу, подо мной бездонная пропасть и непонятно каким чудом я вообще не падаю. На ноге все так же странная невидимая тяжесть давит, сильно, почти до боли, как будто штангу на ногу скинули.Тут понемногу я начал в себя приходить, заплакал, ощутил холод, понял, что я хочу жить. И тут же тяжесть с ноги стала уходить и я понял, что сейчас я вот вот упаду вниз. Откуда-то взялись силы, я ухватился руками за края балки и начал понемногу выползать на балку всем телом. Потом я вылез весь, лег на балку плашмя и лежал еще наверное с час, не мог придти в себя, не верил, что я не упал. Потом кое-как на корточках я дополз до твердой земли. К друзьям не пошел, сразу домой. Меня бил озноб.С тех пор я боюсь высоты. До одури боюсь. И все еще не понимаю, что тогда произошло там над туннелем, на балке. Вот такая история.Автор - dinkaiarbuz.

Ключевые слова: Балка туннель горка тяжесть высота

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