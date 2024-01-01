Я схожу с ума или моя дочь связалась с чем-то странным?⁠⁠

Летяга Просмотров: 90 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:57 by

Ребята, я всегда считал себя разумным человеком. Это жена еще могла сказать что-то типа "типичный Козерог", да и то, мне кажется больше в шутку. А я прям очень рациональный, не верю во всю эту фигню, типа гадалок, экстрасенсов.Но в последние дни не знаю, что и думать, может здесь мне что подскажут дельное.У меня есть доча, пять лет. Классная, умная, добрейшая девчонка, очень любит рисовать. Поэтому постоянно весь дом в её рисунках, лучшие жена обычно на холодильник вешает, ну и сама она таскает постоянно посмотреть, как у нее замечательно получилось. И вот однажды приносит мне рисунок похвастаться, а там на краешке нарисована фигурка, заштрихованная черным.Я спрашиваю:-А это что, у тебя не получилось что-то?Она мне говорит:- Нет, это мой друг-волшебник, но он уже ушел.Ну прикольно, думаю, играет. Конечно, этому внимания не придал. Потом у нее стало в разговорах проскальзывать про друга-волшебника, и вот она ему про Васю из садика рассказала, и вот ей не скучно было, пока бабушку ждала. Но не знаю, как вы, а я часто болтовню мелкой как фон слушаю, не особо вникаю, поэтому с того времени особо подробностей не помню. Могу сказать только, что странно играть начала - я пару раз слышал, как будто на разные голоса разговаривает, своим и таким более низким шепотом что ли. Но все равно мультяшным, да и кто из нас в детстве разные роли в играх не озвучивал?Поэтому первое заметное событие для меня стало, когда она кота нашла. Она очень хотела кота, увидела в канцелярском магазине, типа, у девочки в садике он есть.Жена ей покупать игрушку отказалась, дорогая. А на следующий день мы с ней с садика идем, и он на дороге валяется. Доча сразу вцепилась, я разрешил домой притащить, отмыли в пяти водах. А вечером перед сном, когда я ее целовал, она мне и говорит:- Папа, знаешь, мне это волшебник подарил! Я его попросила!Я посмеялся, ну и все.А потом еще прям несколько раз было, то ей подруга жены ворох одежек для куклы передала, то мужик в магазине киндер купил, то в садике игрушку подруга обменяла. Много таких ситуаций, когда как будто по ее желанию все случилось. Даже не только материальные совпадения, а и ситуации. Типа, хочет к бабушке в гости - и бабушка просит приехать, помочь там что-то. Не хочет, чтоб тетка приезжала - и та звонит, что у нее вся семья с ротовирусом слегла. Мы даже с женой смеялись, что вот как смешно совпадает все, словно мир вокруг нашей малышки вертится.Но мелкая стала мне по секрету говорить, что вот это волшебник ей помогает. И показывать рисунки, где этот человечек, а рядом одежки, или там киндер в руке у него. А характер портиться стал, она так капризно противно каждый раз на этом настаивает. Я не выдержал, ей уже серьезно говорю:- Но ты же, надеюсь, понимаешь, что это все игра!Она прям со злыми слезами мне отвечает:- Нет, папа, это все по правде!И я, чтобы ее подколоть, говорю:- Ну вот попроси у него велосипед.А дело-то осенью, какие сейчас велосипеды кто ей будет покупать?Она говорит:- Хорошо, папа, я завтра попрошу.- А почему не сейчас? - говорю.- А он приходит только, когда я одна.Ну ладно. Позавчера она мне показывает опять рисунок. Там эта штука, и велосипед. И тем же вечером звонит мне мама:- Вот, твой брат сегодня будет мимо вас проезжать, ему друг велосипед детский отдал, почти новый, он привезет для Любочки.Я дочке говорю:- Ну ты же понимаешь, это просто совпадение.Она говорит:- Ну папа, ну проверь еще раз.Я говорю:- Ок, я хочу машину, джип.Она все, говорит, я спрошу. Приносит мне листок через пару часов.И сегодня днем звонит мне звонит тесть. Говорит, что купил машину себе новую, не хочу ли я его старую Грету себе взять, чтобы у нас тоже была машина! Ну то есть, это конечно не то, чтобы полноценный джип, но охренеть совпадение, да??? Какова его вероятность? Но я стараюсь все еще быть разумным человеком.Надо еще раз проверить, чтобы был более убедительный ряд совпадений, точнее, чтобы убедиться, что это все случайность. Вечером забираю снова мелкую, прошу - а можешь вот еще раз такой рисуночек нарисовать. Она на меня смотрит грустно, и говорит:- Нет, пап. Мне мой друг сказал, что тебе больше ничего нельзя просить. Ты жадный и нехороший. Я ему говорила, что ты хороший, но он говорит, что все взрослые такие, и что он ко мне приходить больше не будет, если я еще раз попрошу для тебя. И вообще он очень злится, что я тебе рассказала, и может мне или тебе больно сделать.Мне стало немного не по себе. Я говорю:- А разве ты не просто его и желаемый предмет рисуешь? Он прям разговаривает?- Да, - говорит шепотом. - Я его сначала рисую, он приходит, когда рядом никого нет, мы болтаем, а потом я рисую, что мне надо, и он уходит. Но, папочка, давай не будем больше говорить, а то он снова разозлится.И все, потом стала наотрез отказываться про волшебника говорить, а когда я попытался надавить, заплакала.И вот дальше совсем стремные вещи начались.Во-первых, когда я первый раз попытался обсудить это с женой за ужином, я подавился, да так, что еле откашлялся. А когда еще раз позже поднял эту тему, она зацепилась за какую-то мелочь (я даже толком и не понял, как скандал начался), разругалась со мной, забрала Любку и уехала к маме! Я позвонил другу, и когда начал рассказывать, у него у мамы сердце прихватило, он разговор оборвал естественно, побежал скорую вызывать.Мне как-то страшно еще с кем-то из близких это обсуждать, я немного выпил, и пишу сюда, и я даже не уверен, что это сообщение дойдет, а не сотрется при отправлении, но я вообще уже не понимаю, это просто цепь странных совпадений, или что мне делать?P. S. У меня есть еще один повод для беспокойства:Я нашел у мелкой среди рисунков вот этот:А несколько дней назад у них в группе самый агрессивный мальчик, который в том числе и дочку иногда обижал, попал в больницу с менингитом, воспитательница рассказывала. И он как раз в такой майке ходил. А если эта хтонь убедит дочу, что ей надо и меня так нарисовать? Что мне делать?Автор - LDA1.

Ключевые слова: Дочка рисунки игрушка велосипед угроза

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