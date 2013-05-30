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Истории из жизни

Судьба или случайность?

История 1.
Жили-были две супружеские пары. Периодически общались. Дружили семьями, так сказать. Прошли годы.
Однажды супруга одной из пар вывешивала бельё после стирки на балконе и, поскользнувшись на мокрой табуретке, выпала с балкона. Результат падения — смерть.
В тот же период времени у супруга второй пары обнаруживают онкологию. Причём уже неоперабельную. Он сгорает за пару месяцев.
Итог семейных трагедий — две половинки сходятся и создают свою семью. Причём, с их слов, они более счастливы в этом браке, чем в первых своих.

История 2.
Жили в одной деревне, учились в одном классе, дружили. Выросли.
Мужчина уехал из деревни в Москву, там женился, дети, бизнес, всё хорошо.
Она осталась в своей деревне, вышла замуж. Жили нормально. Обычная крепкая семья.
Когда он приезжал к родителям, иногда встречались, так как жили недалеко друг от друга.
В один год у него жена попадает в ДТП на своей машине, погибает, и её муж также трагически погибает (не помню причины).
Летом они пересекаются на малой родине и решают начать жить вместе. Живут по сей день счастливо.

История 3.
Семья. Он — богатенький Буратино. Она — домохозяйка. Всё вроде хорошо. Деньги есть, жильё есть, дети есть, обеспечены всем. Однажды, придя домой после насыщенного рабочего дня с огромным желанием поужинать в домашнем кругу, он обнаружил, что дома «конь не валялся». Жене было лень готовить, и она предложила ему сходить поужинать в близлежащую кафешку.
Без особого желания пришлось выходить из дома ужинать в общепите. А там он обратил внимание на девушку, пообщались, ну и, как водится, завязался роман. Итог — он развелся с женой и обрёл счастье в браке с этой девушкой. Живут счастливо, и дети есть.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:43
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:43 by Light_a_darkПросмотров: 496Комментарии: 12
+9

Ключевые слова: Семья брак смерть совпадения авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 11:21
-1
Группа: Посетители
Репутация: (97|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 498
Из-за симпатии к автору я плюсик поставил.
Хочу добавить некоторые детали, не относящиеся к истории, а потом разобрать, по скудным своим умственным данным, детали самих историй
Здесь аудитория, в основном, женская. Дамам будет интересно.
Так сложилось в нашем обществе, что женщины, в основной массе своей моногамны. А мужчины полигамны. Именно так утвердилось эволюционно в поведенческой сфере. Почему? Войны и стремление к порядку - основные причины. Мужчин вырезали, в буквальном смысле, каждого в случае крупного или не совсем крупного конфликта. Женщин же в основном уводили в полон. Но в общей массе после конфликта женщин становилось больше. Что делать одинокому и не совсем одинокому мужчине, где в мире столько красивых одиноких сердец слабого пола, которые жаждут продолжения рода? А оплодотворять их. Есть генетические исследования, если мне память не изменяет, финнов. Этот народ произошёл от одного мужчины и от множества женщин. Даже в исследованиях был указан ориентировочный год, когда что-то крайне трагичное произошло с племенем будущих финнов. Но года я не помню. Представляете, после трагедии остался единственный мужчина.
Мы полигамны не потому что грязны духовно и неверны своим жёнам. Мы полигамны, потому что все агрессивны до невероятности. А агрессивны мы, потому что боимся.
Вторая причина - стремление к порядку. Порядок, в буквальном смысле, в человеческих отношениях заряжен везде: начиная с порядка в жилище, заканчивая установленными нормами религии и права. В этом порядке очень даже заметно чрезмерное давление на женщину. Моногамность женщин, как и полигамность мужчин навязаны извне эволюционно. Это адаптация к условиям, результатом которой является изменения вплоть до уровня генов.
И вот результат этого всего тоже из недавних исследований. Женщины, если состоят в браке, стареют раньше, чем мужчины своего возраста. Женщина же вне брака не отстаёт от мужчины своего возраста. Женщину тяготит не семья. Её тяготит усталость от полигамного мужчины - мужа. Она старается, как может, чтобы быть на высоте, но по итогу, остаётся ненужной, как она думает, по свой моногамности.
Мужчины же стареют раньше, когда не находятся в браке. Все семейные мужчины выглядят респектабельно в плане внешности. И причина моложавости семейного мужчины не в его наследственных данных, а в его жене, с которой он живёт.
Есть, конечно, второстепенный факторы. Но основные причины именно в страхе как мужчин, так и женщин.
Теперь, что касается историй. Мне, допустим, очень даже заметно (это в моём собственном браке), что, где была моя жена, начиная со своего рождения, а потом в своём девичестве ( её родители жили там, ездила в гости), там был и я в разное время (это задолго до того. как мы познакомились). То есть существует какой-то невидимый, запредельный, можно сказать, мистический фактор, который водил нас вокруг да около пока не столкнул нос к носу. Моя жена в своём девичестве была ошеломительно хороша собой. Я сразу клюнул. Казалось бы, что мы здесь полностью главный герои. Но если задуматься, то именно в этих приключениях главную роль сыграл мистический тайный фактор.
В историях всё обострено до предела. Почему? Скорее всего, мы все очень длительно находимся в зависимости от фактора разумности и образованности, который на самом деле является пустышкой.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: LudaM
Вчера, 14:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 947
Отработка кармы ? Отработал и как приз - твоя настоящая половинка. Это только мои фантазии))

Мне два человека, в разные годы, сказали что моя половинка уже в другом мире. Первый раз сказала женщина: твоя настоящая половинка скоро нас покинет. Я улыбнулась и забыла, а потом года через три еще мужчина сказал: твоя половинка уже в ином мире. Тогда я уже не улыбалась и призадумалась. Два абсолютно разных человека, из разных городов, через довольно продолжительное время сказали одно и то же. Наверное, действительно, не все так просто
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#3 написал: Light_a_dark
Вчера, 14:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (511|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 1 811
Цитата: Eifersucht
Женщины, если состоят в браке, стареют раньше, чем мужчины своего возраста.

Сотрудница очень длительное время находилась в не очень счастливом браке. Была похожа на серую мышь.
90-е годы, сокращения и наши пути разошлись. Встречаемся через длительное время. Чуть узнала. Передо мной шикарная, цветущая женщина. Спрашиваю, что случилось? Её ответ:"Ты представляешь, для того, чтобы быть счастливой и хорошо выглядеть мне надо было похоронить мужа!"
Такова селяви...
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#4 написал: Talisha
Вчера, 17:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 439
Да, к своему счастью мы идем разными путями.
Присоединяясь к комментарию Eifersucht, скажу, что нас с мужем тоже водило "вокруг да около" друг друга. И даже в наш город мы с разных мест переехали в одном году и пересекались в разных местах но не обращали друг на друга внимания, не знакомились.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:39
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 145
Комментариев: 6 969
Я вот не знаю,,есть ли мистика в этих историях.
А мне вот лично "набубнили" человека. Да ещё и предсказание было незадолго до. Девушка лишь немного в цифрах ошиблась. Удивительное рядом
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Скарм
Вчера, 20:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (80|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 577
Удивительные случаи. Без мистики.+++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#7 написал: Гюльнара
Вчера, 20:32
+4
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Репутация: (57|-2)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 036
Да нет никаких случайностей, все в мире закономерно. Эти истории удивительны, но не мистические.
Цитата: Eifersucht

Так сложилось в нашем обществе, что женщины, в основной массе своей моногамны. А мужчины полигамны.

Да, блин, достал уже этот посыл! Да нет, женщины точно так же хотели бы тр..ся со всеми, кто им нравится, направо и налево. Но сдерживаются. У них мозг в голове! И вы попробуйте хоть раз сдержаться, не оправдывая себя тем, что мы, мужики, дескать, полигамны, и не не притягивая в поддержку своей "идеи фикс" за, извините, причиндалы, каких-то левых финнов!
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#8 написал: Eifersucht
Вчера, 21:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 498
Цитата: Гюльнара
Да нет, женщины точно так же хотели бы тр..ся со всеми, кто им нравится, направо и налево. Но сдерживаются. У них мозг в голове! И вы попробуйте хоть раз сдержаться, не оправдывая себя тем, что мы, мужики, дескать, полигамны, и не не притягивая в поддержку своей "идеи фикс" за, извините, причиндалы, каких-то левых финнов!

smeh smeh smeh
Ха-Ха -ха-ха. Вы довольно-таки талантливы в плане комедии.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#9 написал: Jako tako
Сегодня, 13:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 1 158
Мое уважение пользовательнице под ником Гульнара. ))
По поводу историй. Мне всегда говорят, что все что произошло, должно было произойти. Поэтому наверное правда все неслучайно. Хоть в некоторых случаях это неслучайное и горько/больно. Но это для меня не исключает того, что все описанное = мистическое.
Меня к моему мужу подвел вещий сон, мой мертвый конечно же и предчувствия. Ну и мы тоже по факту наверняка в детстве много раз видели друг друга. Потому что я жила в одном доме с его бабушкой и дедушкой. Но не знали, кем станем друг для друга в будущем.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#10 написал: lukery
Сегодня, 13:27
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 69
Когда впервые увидела своего будущего мужа, подумала: я выйду за него замуж.
Встреча наша была случайной и короткой.
Он старше, давно и прочно в отношениях. Я совсем ещё зелёная...
В общем, тогда ничего не случилось.
И мы много лет ещё ходили друг за другом.
До смешного. Были в одних и тех же местах, но с разницей в часы.
А потом я задержалась, он приехал раньше...
Меня жутко терзало, что мы столько времени провели врозь. А он только смеялся и говорил:
- Я тогда был глуп и горяч. Ты бы сразу от меня сбежала.

Наверное, всё происходит с нами вовремя.

В судьбу, как в предопределенный сценарий жизни, не верю.
Как и в случайности.
Думаю, что если не всё, то многое зависит от выбора человека.

Цитата: Eifersucht
А мужчины полигамны. Именно так утвердилось эволюционно в поведенческой сфере. Почему?

Неловко, но когда читаю такие рассуждения, начинает в голове играть музыка из передачи "В мире животных" с Н. Дроздовым. Так и слышится, как сейчас его закадровый голос начнет рассказывать нам о жизни приматов)).

За историю плюс.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#11 написал: Eifersucht
Сегодня, 16:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 498
Цитата: lukery
Неловко, но когда читаю такие рассуждения, начинает в голове играть музыка из передачи "В мире животных" с Н. Дроздовым. Так и слышится, как сейчас его закадровый голос начнет рассказывать нам о жизни приматов)).

fellow
Вы меня очень улыбнули про в мире животных.
Есть серьёзные исследования в этом плане. Так что я не на основании фантазии пишу здесь.
Ещё, милые женщины, я в курсе, что большинство женщин думают, что только не их избранники такие... . Большинство милых дам так и думают, как и вы.
Меня очень удивила Эвелина Бледанс своим высказыванием однажды по телевизору. Она много читает и в курсе этих исследований. Я был искренне удивлён тогда, смотря искоса то, что моя жена смотрит. Весьма и весьма умная женщина. Мой респект ей, если однажды она будет читать эти строки. Умничка. И если она всё-таки прочтёт, то ей обязательно надо не перегибать палку, то есть не допускать излома ни ей, ни её супругу.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 18:40
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2900|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 998
Цитата: Light_a_dark
Сотрудница очень длительное время находилась в не очень счастливом браке. Была похожа на серую мышь.
90-е годы, сокращения и наши пути разошлись. Встречаемся через длительное время. Чуть узнала. Передо мной шикарная, цветущая женщина.

Все мы частенько перекладывать ответственность на кого-то, но дело зачастую в нас самих, что-то в ней самой не давало ей в ту пору стать другой. Часто некоторые дамы распускают перья когда в поиске, а найди она мужчину опять в серую мышь обернётся.
Цитата: lukery
Неловко, но когда читаю такие рассуждения, начинает в голове играть музыка из передачи "В мире животных" с Н. Дроздовым. Так и слышится, как сейчас его закадровый голос начнет рассказывать нам о жизни приматов)).

good Вы у меня любимка)) действительно, в отличии от приматов которым инстинкт диктует размножаться, людям дано: самоидентификация в этой жизни, доступны целые цепочки логических выводов, самосовершенствование не только в навыке выживания но и духовного роста и еще многое другое что недоступно братьям меньшим, которые живут инстинктами. Но не спорю есть конечно люди которые живут моментом и не способны сдерживать животные порывы, они наверное тоже для чего-то нужны)))
По двум первым историям: наверное вторые половины чувствовали что отдают больше чем получают и излишний напряг в этом плане сработал у кого-то катастрофой/падением, у кого-то болезнью. А оставшиеся одиночки нашли то что давно мелькало перед взором и возможно и вызывало тот напряг. А третья история ну просто жизнь - не ценишь, значит потеряешь. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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