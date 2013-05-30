Судьба или случайность?История 1.
Жили-были две супружеские пары. Периодически общались. Дружили семьями, так сказать. Прошли годы.
Однажды супруга одной из пар вывешивала бельё после стирки на балконе и, поскользнувшись на мокрой табуретке, выпала с балкона. Результат падения — смерть.
В тот же период времени у супруга второй пары обнаруживают онкологию. Причём уже неоперабельную. Он сгорает за пару месяцев.
Итог семейных трагедий — две половинки сходятся и создают свою семью. Причём, с их слов, они более счастливы в этом браке, чем в первых своих.
История 2.
Жили в одной деревне, учились в одном классе, дружили. Выросли.
Мужчина уехал из деревни в Москву, там женился, дети, бизнес, всё хорошо.
Она осталась в своей деревне, вышла замуж. Жили нормально. Обычная крепкая семья.
Когда он приезжал к родителям, иногда встречались, так как жили недалеко друг от друга.
В один год у него жена попадает в ДТП на своей машине, погибает, и её муж также трагически погибает (не помню причины).
Летом они пересекаются на малой родине и решают начать жить вместе. Живут по сей день счастливо.
История 3.
Семья. Он — богатенький Буратино. Она — домохозяйка. Всё вроде хорошо. Деньги есть, жильё есть, дети есть, обеспечены всем. Однажды, придя домой после насыщенного рабочего дня с огромным желанием поужинать в домашнем кругу, он обнаружил, что дома «конь не валялся». Жене было лень готовить, и она предложила ему сходить поужинать в близлежащую кафешку.
Без особого желания пришлось выходить из дома ужинать в общепите. А там он обратил внимание на девушку, пообщались, ну и, как водится, завязался роман. Итог — он развелся с женой и обрёл счастье в браке с этой девушкой. Живут счастливо, и дети есть.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:43
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:43 by Light_a_darkПросмотров: 496Комментарии: 12
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