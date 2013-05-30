Судьба или случайность?

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:43

Причина: Стилистика автора сохранена

Light_a_dark Просмотров: 496 Комментарии: 12 +9 Вчера, 09:43 by

История 1.Жили-были две супружеские пары. Периодически общались. Дружили семьями, так сказать. Прошли годы.Однажды супруга одной из пар вывешивала бельё после стирки на балконе и, поскользнувшись на мокрой табуретке, выпала с балкона. Результат падения — смерть.В тот же период времени у супруга второй пары обнаруживают онкологию. Причём уже неоперабельную. Он сгорает за пару месяцев.Итог семейных трагедий — две половинки сходятся и создают свою семью. Причём, с их слов, они более счастливы в этом браке, чем в первых своих.История 2.Жили в одной деревне, учились в одном классе, дружили. Выросли.Мужчина уехал из деревни в Москву, там женился, дети, бизнес, всё хорошо.Она осталась в своей деревне, вышла замуж. Жили нормально. Обычная крепкая семья.Когда он приезжал к родителям, иногда встречались, так как жили недалеко друг от друга.В один год у него жена попадает в ДТП на своей машине, погибает, и её муж также трагически погибает (не помню причины).Летом они пересекаются на малой родине и решают начать жить вместе. Живут по сей день счастливо.История 3.Семья. Он — богатенький Буратино. Она — домохозяйка. Всё вроде хорошо. Деньги есть, жильё есть, дети есть, обеспечены всем. Однажды, придя домой после насыщенного рабочего дня с огромным желанием поужинать в домашнем кругу, он обнаружил, что дома «конь не валялся». Жене было лень готовить, и она предложила ему сходить поужинать в близлежащую кафешку.Без особого желания пришлось выходить из дома ужинать в общепите. А там он обратил внимание на девушку, пообщались, ну и, как водится, завязался роман. Итог — он развелся с женой и обрёл счастье в браке с этой девушкой. Живут счастливо, и дети есть.

Ключевые слова: Семья брак смерть совпадения авторская история

Другие, подобные истории: