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Истории из жизни

Подруги

Эта история произошла на самом деле. В одной деревне жили две женщины - Рима и Ирина, они были подругами. Все праздники, как семейные, так и остальные, их семьи праздновали вместе. И все бы ничего, только любили подружки погадать, порчу навести на жителя деревни, если, по их мнению, он заслуживал этого. Поэтому с ними мало кто общался. Здоровались и не более того. Естественно, находились люди, которые обращались к ним за помощью определенного направления.

Прошло время. Дети выросли. У Римы было двое детей, сын и дочь. У Ирины был сын. И ничего удивительного, что Ирина хотела, чтобы ее сын женился на дочери Римы. Тогда бы их семьи породнились. Но, как всегда в жизни бывает, дети сами выбрали свою судьбу. Дети дружили и воспринимали друг друга, как брата и сестру.

Сын Ирины привел в дом невесту. Против воли матери пошел, женился на ней. Свадьбы не было. Молодые расписались и стали жить в родительском доме.
Прожили они три года. Родили ребенка. Что творилось в этом доме, можно перечислять долго. Ирина от злости высохла. Она не хотела эту невестку. Свекровь доставляла невестке массу неприятностей. Молодая жена сына не могла угодить Ирине. Как результат, девушка не выдержала, забрала ребенка и уехала к родителям. Сын Ирины очень переживал. Ездил к родителям жены. Но жена наотрез отказалась ехать с ним в дом свекрови. Молодому мужчине предложили переехать и жить к молодой жене. Он вернулся домой за вещами. Сказал, что увольняется с работы и уезжает к своей семье.

Ирина поняла, что теряет сына. Она решила, что пора серьезно заняться этой ситуацией. Надо ли говорить, что сын никуда не поехал. Только сильно он изменился. Вспыхивал по каждому поводу. С соседями стал груб. Никто не понимал, что происходит. Но люди в деревне решили, что он просто переживает, что остался без семьи.

Тем временем по деревне разнесся слух, что дочь Римы выходит замуж. Ирина прибежала к Риме и стала вспоминать, как они мечтали поженить своих детей. Рима не хотела ругаться с подругой. Она напомнила, что сын ее женат. Да и дети сами нашли свою судьбу. Рима сказала, что она не будет вмешиваться.

Ирина со злостью хлопнула калиткой. Оглянулась, зло глядя на подругу.
Свадьба дочери Римы гремела на всю деревню: живая музыка не смолкала до утра. Вся деревня гуляла на этой свадьбе. Все закончилось фейерверком. Под утро все стихло, и все разошлись по домам. На следующий день Рима вышла во двор и увидела на калитке кладбищенский венок. Большой, перевязанный черными лентами и украшенный красными, крупными цветами. В душе женщины все перевернулось. Кроме Ирины никто не мог этого сделать. Семья Ирины не пришла на свадьбу, хотя их всех приглашали.

Рима пришла ночью к дому подруги. Ни слова не говоря, она высыпала пепел во двор подруги.
Ира приготовила ужин, позвала мужа и сына за стол. За ужином сын оживленно рассказывал, как прошел день, что нового на работе. Ирина обрадовалась, сын становится таким, как был раньше. Женщина хлопотала на кухне, убирала со стола, мыла посуду. Муж Ирины вышел на улицу покурить.

Прошло не более двадцати минут. Из дома Ирины раздался нечеловеческий крик отчаяния и ужаса. Муж ворвался в дом, и колени его подогнулись. В проеме комнаты, на тонкой веревке, с подогнутыми ногами висел его сын. Ирина пыталась его приподнять, чтобы спасти. Муж бросился на помощь Ирине. Кое-как им удалось снять веревку с гвоздя. Но всех их усилия оказались напрасными. Сын был мертв. Ирина выла, как раненная волчица.

Вся деревня пришла на похороны.
Муж Ирины стал пить. Прошел год и его нашли под забором мертвым. Врачи сказали, что он много пил, от этого и умер. Так Ирина схоронила и мужа. Она почти не выходила из дома. Соседи решились проведать ее. Уже неделю ее никто не видел. Ирина лежала на кровати. Она не ответила ни на один вопрос. Соседи потоптались у кровати, так и ушли ни с чем.

В тот вечер Ирина пошла к Риме. Калитка громко стукнула. Во двор из дома вышла Рима. Взгляды подруг встретились. Они ненавидели друг друга. Ирина сделала шаг к бывшей подруге. Она подняла руки. Скрюченные пальцы тянулись к шее Римы.
- Зачем ты так со мной? Ты отняла у меня все самое дорогое.
Рима ухватила Ирину за руки и дернула ее на себя. Ирина не сопротивлялась. У нее просто не было сил. Рима смотрела на бывшую подругу, зло прошептала:
- Никто безнаказанно не причинит моей семье зло. А теперь пошла с моего двора, - Рима оттолкнула Ирину.

Дорога домой казалась Ирине долгой. Ее душа болела. Руки в тех местах, где ее держала Рима, горели огнем. Ирина шла покачиваясь, что-то бормоча. Соседи видели, как Ирина вошла в дом. На улице стемнело. Во дворе Ирины завыла собака.

Соседей разбудил звук выстрелов. Люди повыбегали из своих домов, кто в чем. Причина стала очевидна. Из дома Ирины вырывались языки пламени. Нагретый шифер наполнил ночь треском. Шифер разлетался во все стороны. Кто-то из соседей звонил в 01. Приехал пожарный расчет, начали тушить. Дом внутри весь выгорел. Пожарные нашли скрюченный обгорелый труп.

Так никто и не знает, почему Ирина не спаслась из горящего дома. Рима заболела. Через год она умерла в страшных муках.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:38
Вчера, 17:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 014Комментарии: 14
+14

Ключевые слова: Подруги дружба дети свадьба смерть похороны пожар

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 17:46
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3301|0)
Публикаций: 364
Комментариев: 1 942
Опять порчи, привороты и война двух типа псевдоведьм smile
Зарегистрирован: 23.02.2016
              
#2 написал: Tigger power
Вчера, 18:05
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1255|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 340
Сказка но интересно читать, что еще умудрят)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: guerra
Вчера, 18:28
+4
Группа: Посетители
Репутация: (14|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 208
За ужином сын оживленно рассказывал, как прошел день, что нового на работе...

...Прошло не более двадцати минут...


...В проеме комнаты, на тонкой веревке, с подогнутыми ногами висел его сын...


пожрать перед смертью решил? молодец, одобряю laughing

сорри, просто не могу воспринимать историю как серьезную
Зарегистрирован: 30.08.2015
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:43
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1290|0)
Публикаций: 513
Комментариев: 5 469
Цитата: guerra
сорри, просто не могу воспринимать историю как серьезную

...так нам каждое мнение важно! Спасибо за отзыв! +++ blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#5 написал: ARTEMIDA
Вчера, 18:54
+7
Группа: Посетители
Репутация: (295|0)
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Комментариев: 204
А я не пойму, чего люди удивляются и принимают за сказку? У меня бабка, мать отца, точь-в-точь такая же, как эта Ирина. Точно также не отпускала моего отца жить с нами в нашем доме, который матери достался от её деда. И брак распался, отец не выдержал её гнета, и характером слаб. Так всю жизнь моим родителям испортила она, всю жизнь они проваландались в одиночку. А была же нормальная семья. + за историю, сказка, али быль, не важно. Главное мораль.
Зарегистрирован: 27.02.2016
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:01
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (656|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 331
Цитата: guerra
пожрать перед смертью решил? молодец, одобряю

Святое дело! Чего Ирина не нанесла ответный удар?
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 19:17
+1
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Репутация: (1290|0)
Публикаций: 513
Комментариев: 5 469
Цитата: ARTEMIDA
А я не пойму, чего люди удивляются и принимают за сказку?

Это скорее не от ложной скромности, а от скептического предубеждения. Все люди разные и поверья тоже. Но и такое мнение пусть будет. Ваш комментарий меня порадовал, спасибо! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#8 написал: Космонасть
Вчера, 20:33
+2
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Комментариев: 711
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: ARTEMIDA
А я не пойму, чего люди удивляются и принимают за сказку?

Это скорее не от ложной скромности, а от скептического предубеждения. Все люди разные и поверья тоже. Но и такое мнение пусть будет. Ваш комментарий меня порадовал, спасибо! +++

СССР,молодец ,ты не здаешься! Я либо начну кайфовать от таких историй либо pila
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#9 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:50
+1
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Публикаций: 513
Комментариев: 5 469
Цитата: Космонасть
Я либо начну кайфовать от таких историй либо

Кайфуй конечно!blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
                  
#10 написал: conjure one
Вчера, 21:28
+2
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 1 933
Неслабая баталия, а всё зло, как всегда, в авторитарных мамашах, которые, к тому же ещё, доморощенные ведьмы. Житья от них нету yaaah +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#11 написал: ARTEMIDA
Вчера, 23:00
+2
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Репутация: (295|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 204
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: ARTEMIDA
А я не пойму, чего люди удивляются и принимают за сказку?

Это скорее не от ложной скромности, а от скептического предубеждения. Все люди разные и поверья тоже. Но и такое мнение пусть будет. Ваш комментарий меня порадовал, спасибо! +++


Радостного, собственно, мало, на самом деле, ибо, кто не проходил через подобное, тот и будет скептически относятся. Не дай Бог никому через такое проходить. Пусть все семьи будут крепкими и счастливыми, пусть каждый бережёт своё гнёздышко. И не допускает всяким ненормальным вмешиваться, даже если это мать родная. Взрослые сами в ответе за свои поступки.
Зарегистрирован: 27.02.2016
#12 написал: LudaM
Вчера, 23:45
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Да, пока самих не коснется... Так и не будут верить. Всякое бывает. Страшно. Плюс
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#13 написал: Марья
Вчера, 23:50
0
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Комментариев: 47
Цитата: guerra


пожрать перед смертью решил? молодец, одобряю laughing

сорри, просто не могу воспринимать историю как серьезную


А что, так вполне могло быть... Было 3 случая среди знакомых и во всех случаях никто не мог предположить, что люди совершат суицид. Женщина 35 лет (в одной школе учились с ней), пришла с работы, слушала музыку в спальне, помылась, накрасилась, кудри навила и ногти накрасила. Достала колготки и повесилась на них. Никаких предпосылок для этого вообще не было.
Зарегистрирован: 3.08.2016
#14 написал: Рэйн
Сегодня, 03:42
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 12
Не надо за детей планировать их жизнь.Не надо идти против любви.Это плохо кончается однозначно.
Зарегистрирован: 21.02.2017
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