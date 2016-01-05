Присмотрел

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 22:29

Alisa293 Просмотров: 505 Комментарии: 7 +17 Вчера, 22:29 by

Хочу поделиться с вами рассказом моей одноклассницы.Отец её был коренным жителем нашей деревни Остров. Характером родитель отличался завистливым и склочным, поэтому долго оставался холостяком – ни одна из местных девушек замуж за него выйти не рискнула. Но вот, однажды, в деревню приехала семья вместе с дочерью - юной девушкой. Жили приезжие очень скромно, поэтому, когда к дочери посватался наш герой из зажиточной семьи с добротным хозяйством, те с радостью благословили дочь на этот брак.Но счастья у молодой так и не было.Выйдя замуж, она, себе на беду, расцвела нездешней красотой, вызывая у своего супруга жгучую ревность. Бил он её смертным боем из-за этой ревности, а потом все запивал водкой и вскоре совсем спился. Его родители защищали несчастную как могли, но никакие увещевания и здравый смысл (а в семье появились шестеро детей и его жене было совсем не до романов на стороне) не помогали. Так, с тяжелым сердцем, оставив без всякой защиты сноху, они тихо ушли друг за другом из этой жизни. Последним умер дедушка, держа за руку невестку, которой искренне сочувствовал. Говорят, что перед смертью он попросил у неё прощения за своего сына и … пообещал присмотреть. Эти слова она не приняла всерьез и отнесла к бреду умирающего.После смерти дедушки, дебошир совсем озверел, бедная женщина и дети прятались у соседей, а летом жили в сарае, чтобы только не попадаться на глаза.Однажды, как всегда, напившись и разогнав всех, он отправился в деревню, но через некоторое время вернулся абсолютно трезвый, бледный и непривычно тихий. Семья была дома, так как обычно в таком состоянии он долго не приходил. Но в этот день, он вернулся рано, заплакал и …. упал перед женой на колени, умоляя простить, «а то его заберут». Она была потрясена и его поведением, и тем , как он неожиданно и быстро протрезвел, поэтому ничего не смогла ответить. Он, тем временем, рыдал и просил у нее прощения, говоря, что где-то упал, уснул, а потом очнулся на кладбище. С трудом поднявшись, он уже почти направился к деревне, как увидел у кладбищенской изгороди….отца. Тут его сознание прояснилось, он протрезвел, но отец никуда не исчез, а, наоборот, подошел ближе. Хулиган хотел убежать, но понял, что не может двигаться. Отец, тем временем, негромко посетовал, что придется его забрать, а также рассказал о тех, кто в скором времени должен умереть .Можно бы было отнести это на белую горячку, но вскоре, действительно, те люди, имена которых назвал дед, умерли в той же последовательности, а вслед за ними, и отец моей одноклассницы, которому на тот момент было не более сорока лет... Перед смертью он бросил пить, и все время говорил, что знает, кто умрет следующим. Надо сказать, что все это сбылось, как и его собственная смерть…

Ключевые слова: Покойник пьяница кладбище остров

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