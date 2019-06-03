Квартиры с сюрпризами

КВАРТИРЫ С «СЮРПРИЗАМИ»

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

K.Berger Просмотров: 638 Комментарии: 7 +10 Вчера, 19:56 by

Здесь уже не раз писалось о «нехороших» квартирах, решил и я внести свою лепту.Первая история произошла в мою бытность директором магазина. Работала у нас продавцом-консультантом Татьяна, приехавшая в наш город откуда-то с Севера. Родители остались отрабатывать контракт, а ей купили квартиру в старом немецком, ещё довоенной постройки доме и отправили дочь, как у них говорится, «на материк» или «большую землю».Стал я одно время замечать, что Татьяна ходит какая-то сонная и квёлая. Пошутил насчёт бурной ночной жизни. Она невесело улыбнулась и поведала следующую историю. Диван, на котором спала Татьяна, стоял в комнате у стены, оклеенной фотообоями с изображением опушки осеннего леса. Как только девушка засыпала, ей всё время снилось одно и то же: из этого леса выходит какой-то мужик, хватает её за руку и, приговаривая «пойдём со мной», тащит в лес. Татьяна в ужасе просыпалась. И так продолжалось несколько ночей. О каком отдыхе могла идти речь?Поразмыслив, я попросил узнать у соседей о предыдущем владельце квартиры. И вот что выяснилось: раньше в ней жил одинокий выпивоха, по описанию похожий на того, кто выходил из леса. Как-то раз он не уследил за газом. Видимо, что-то готовил, но заснул, и пламя погасло то ли из-за сквозняка, то ли залило варевом. Соседи почувствовали запах газа, подняли тревогу. Взрыва удалось избежать, но хозяина квартиры спасти от отравления уже не успели.Нашедшиеся родственники квартиру быстро продали, видимо, даже обрадовавшись нежданному наследству.Что тут можно было посоветовать? Я предложил Татьяне поставить в церкви свечку за покойного и пригласить священника для освящения жилища. Так она и сделала. Прежний хозяин её больше не беспокоил.История вторая. Мой приятель Игорь обзавёлся отдельной квартирой в новостройке. Однокомнатная, неплохой планировки, но дом находился на окраине города, в новом районе, где не было необходимой инфраструктуры, да и с транспортом в нём было в то время проблемно. За окнами – поле и стройка. Игорь хотел жить в центре, где всё рядом. И решился Игорь на обмен. Подал, особо не надеясь на успех, объявление в газету. На удивление быстро откликнулся молодой человек, предложивший квартиру в центральном районе, на тихой зелёной улице, недалеко магазины, трамвай и автобус. На вопрос, почему он меняется на выселки, парень замялся, но ответил, что там ему ближе к работе.Квартира находилась на верхнем, пятом этаже ещё не старого дома, окна выходили на южную сторону, из них можно было любоваться на утопающие в зелени садов черепичные крыши особняков.Собрались компанией на новоселье. Первой, по традиции, в дом положено пускать кошку. Своей у Игоря не было, он поймал какую-то дворовую, белую (оказавшуюся глухой) и пустил её в открытую дверь. Кошка ни в какую не хотела заходить, норовя убежать обратно, и её чуть ли не пинками загнали в квартиру. Сара (так назвали кошку) забежала в санузел и спряталась под ванной, где собственно и жила всё время пока не спрыгнула с балкона, лишь иногда вылезая покормиться.Несмотря на внешние удобство и привлекательность квартиры, мне, если честно, было там не совсем комфортно. Трудно объяснить, но я не мог расслабиться, словно чувствуя за спиной чужое присутствие.Игорь служил в торговом флоте. Рейсы у него были недолгие, не больше двух недель, в основном по Европе. Именно в его отсутствие и стали происходить странности.Сосед Игоря, иногда баловавшийся с ним пивком, рассказал такой случай. Поднявшись на свою лестничную площадку, он заметил, что дверь соседней квартиры приоткрыта. «О! Игорёк вернулся!» - подумал он и заглянул в прихожую, но в доме никого не было. «Видимо, отлучился ненадолго» - решил сосед и оставил записку с просьбой зайти к нему, закрепив её между дверью и косяком. Но Игорь не зашёл. Уходя по своим делам, сосед увидел свою записку, торчащую в щели, и попытался ещё раз зайти, но дверь была закрыта. У Игоря на входной двери стоял американский замок «Panther», который закрыть можно было только ключом. Кстати, сам хозяин вернулся из рейса только спустя несколько дней.Когда Игоря не было в городе, в квартире иногда ночевала его подруга. Одной ей тоже было скучно и страшновато, поэтому с ней оставалась на ночёвку её младшая сестра. Вот с Ириной и случилась ещё одна странная история.- Спим, - рассказывала она.- Вдруг что-то или кто-то меня толкает, я открываю глаза и слышу мужской голос, зовущий меня по имени: «Ира! Ира-а-а!» Вика (сестра) спит. Стало как-то не по себе, и спать расхотелось.В то время я увлекался биолокацией. У меня были медные рамки, которые я и решил применить в «нехорошей» квартире. Помимо обычной сетки Хартмана, прямо в середине комнаты обнаружился круг негативной энергии, диаметром около метра. Я предупредил, чтобы это место старались обходить, потому что отрицательная энергетика, бьющая из него, способна причинить вред.А Игорь вскоре съехал из этой квартиры, приобретя квартиру в доме, где жила его мать.Что это было? Последствия какого-то ритуала или природная аномалия?Не зря прежний владелец уехал с радостью на окраину, избавившись от проблемного жилья. Да и бедная кошка, явно чувствуя недоброе и опасное, предпочитала не вылезать из-под ванны и сбежала радикальным способом.А сколько ещё сменилось жильцов у этой квартиры? Или нашёлся способ избавиться от аномалии? Не знаю…[justify][/justify]

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