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Творческие истории

Ниндзя! Ниндзя!

«В буквальном переводе ниндзя значит «лазутчик», но в другом переводе звучит как «призрак», «демон», «оборотень». Искусство «оборотней» на протяжении веков оставалось уделом избранных. То, что известно об этом самом мистическом и сложном из всех воинских искусств, остается лишь верхушкой айсберга, основание которого уходит в темные глубины магии и парапсихологии».

Г. Николаев, «Ниндзя: люди-оборотни»


Над замком Нога сгустилась ночь. На стенах стражники зажгли фонарики. Как следует накрасившись и нарядившись, прекрасная госпожа Китико торжественно прошествовала в покои своего мужа - хозяина замка, молодого даймё Сигото. Слуги с поклоном раздвинули перед нею бумажные двери...

***

Пару часов спустя усталые и довольные супруги лежали на татами. Тёплый ветер залетал в окно, колыхал занавеси, раскачивал бумажные фонарики, приносил ароматы ночных цветов и моря. Пел соловей...
Воину не следует чрезмерно проявлять свои чувства, но в этот раз даже не по возрасту спокойный и рассудительный Сигото-сан расчувствовался - гладил лежащую в его объятьях жену по голове, улыбался и шептал ей нескладные хокку собственного сочинения.
Когда Сигото-сан задремал, Китико нежно высвободилась из его объятий, аккуратно села у изголовья, запустила руку в складки своего красиво сложенного кимоно, вытащила маленький, очень острый ножик и ткнула Сигото-сана в шею. Молодой даймё легонько дёрнулся и затих. На татами стало быстро расти тёмное пятно.
Убедившись, что не запачкала руки, госпожа Китико схватила кимоно, прижала к груди и отчаянно завизжала:
- Ниндзя!!! Ниндзя!!!
Двери с грохотом разъехались в стороны, и в опочивальню вбежали самураи с обнажёнными мечами.
- Ниндзя убил господина! - захлёбываясь слезами, кричала Китико-сан. - Огромный! Чёрный! Он бегал по потолку! Вон туда побежал! - Китико махнула рукой в сторону балкона. Самураи с рёвом бросились на балкон.
Покои господина Сигото были в высокой башне, на крыше и у подножья которой непрерывно дежурила стража, а по ночам горели фонари. Ни один ловкач не мог ни влезть на балкон, ни вылезти с него незамеченным... Но чего только не могут ниндзя - эти сверхъестественные воины-демоны, настоящее проклятье старой Японии, которых не дано остановить ни человеку, ни Богам!
Толкая друг друга, самураи выбежали на балкон, посмотрели вверх, свесились вниз. Стражники на крыше и внизу сокрушённо развели руками - никто не видел ниндзя. Даром ли говорят, что эти злодеи умеют становиться невидимыми!
Яростно ругаясь, воины Сигото-сана выбежали из покоев и понеслись кто вниз, кто вверх, кто прямо по коридорам и лестницам замка - ловить проклятого ниндзя. Хотя все уже понимали, что чёрный убийца ушёл. Не могли верные сердца и твёрдые руки защитников Сигото противостоять тёмному искусству демонов! Через несколько мгновений в замке уже никто не спал - все до последнего обитателя бросились обыскивать каждый уголок злополучного строения.
Во дворе горели костры, по стенам метались кровавые блики и чёрные тени. Как тут разглядеть бесшумного убийцу в защитном одеянии, сотканном из самой тьмы?.. Самураи и слуги с криками носились туда-сюда, переворачивая всё вверх дном. Наконец кто-то заорал, что видел большую чёрную тень, метнувшуюся вверх по стене. Все стали стрелять туда из луков.
Утром за стеной нашли подстреленного кота. Люди аж застонали от ужаса: все слышали, что ниндзя умеют превращаться в животных, но мало кто думал, что это окажется правдой! Кто теперь в безопасности, если любая курица может оказаться врагом? Впрочем, не все поверили, что погибший кот - это ниндзя: некоторые считали, что ниндзя невозможно убить обычной стрелой. Так что люди разделились на два лагеря: одни - в ужасе от того, что ниндзя могут принять облик кота, другие - в ужасе от того, что колдунов-ниндзя не берут стрелы.


***

После похорон Сигото-сана власть унаследовал его сын - трёхлетний Отоконоко. Пока малыш не вырастет, править за него будет его мать - прекрасная госпожа Китико под мудрым руководством своего отца - благородного даймё Того.
Того-сан уже проявил свою мудрость: самураи покойного Сигото-сана были приняты им на службу и получили богатые дары. Обычно воинов, не уберёгших господина, ждали несмываемый позор и приказ совершить сэппуку, но мудрый Того сказал: «Разве можно осуждать людей за то, что они не справились с ниндзя?». С мудрым и щедрым Того все согласились.
Возможно, Того-сан выдаст дочь замуж ещё раз - за соседнего даймё Ятиго-сана. Впрочем, и этот брак может сложиться неудачно - говорят, местный клан ниндзя объявил охоту на окрестных даймё, и Ятиго-сан, похоже, тоже был в списке: недавно слуги нашли у ворот его замка дохлую летучую мышь.
Если Ятиго-сан тоже умрёт, господину Того, отцу госпожи Китико, придётся взять под свою опеку и его земли. Большие владения - нелёгкое бремя, тяжёлый труд и большая ответственность... Чтобы управлять такой территорией, нужен хороший помощник. Остаётся только надеяться, что госпожа Китико сможет воспитать маленького Отоконоко в уважении к клану, в почтении к старшим и поможет ему стать достойным соратником своего деда - Того...


***

Маленький Отоконоко сидел в почтительной позе «сейдза» и внимательно слушал свою мать. Чтобы стать достойным правителем, ему нужно было многому научиться!
- Помни, сынок! - твёрдым голосом говорила Китико-сан. - Если плохо себя вести, придёт злой чёрный ниндзя! И никакая стража и никакой меч не смогут тебя спасти. Только я могу, потому что я знаю заклинания, чтобы ниндзя не пришёл. Всегда слушайся маму!


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:25
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:25 by Почетный святойПросмотров: 52Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Япония ниндзя магия оборотни совет да любовь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 13:26
+1
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Повторю свой старый коммент: кота жалко
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#2 написал: Почетный святой
Сегодня, 17:54
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Комментариев: 1 155
Цитата: Летяга
Повторю свой старый коммент: кота жалко

Да... pensive
Но это же Япония! Кот переродится и в следующей жизни будет ниндзя!
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
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