Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Несуществующий трамвай

История эта случилась с моей подругой. Это был 2011 год. Ей было 11 лет, она жила с мамой в Горелово – населённый пункт совсем рядом с Санкт-Петербургом. До Горелово по Красносельскому шоссе ходят только автобусы и маршрутки. Так вот, как-то раз ближе к часу ночи, когда почти никакой транспорт не ходит, моя подруга со своей мамой были на проспекте Ветеранов рядом с метро. Денег у них было только на один транспорт, без пересадок, на такси бы не хватило.

Казалось бы, ситуация не очень приятная – идти до дома пешком через КАД по шоссе 12 км. Но дальше происходит следующее – на проспекте Ветеранов подруга и её мама видят трамвайные пути, трамвайную остановку со знаком и расписанием… Трамвай приехал почти сразу же. Двери открываются, они заходят и спрашивают у кондуктора, миловидной бабули-блондинки, едет ли этот трамвай до Горелово. На что та отвечает с дружелюбной улыбкой: “Конечно же едет! Садитесь, девочки.” Ну они и сели. Причем в трамвае была уютная обстановка: никаких алкашей с банками Балтики, в основном в трамвае были одни женщины, беседующие о чем-то. Никто не был уставшим, хотя был уже час ночи. С этими доброжелательными людьми доехали до Горелово. Потом дошли до дома, никого не встретив.

А вот через неделю до них дошло… Случилось это в разговоре с отцом, который поинтересовался, как они добрались. Узнав, как это произошло, он сказал им, что ни проводов, ни трамвайных путей до Горелово нет.

И действительно, никаких трамвайных путей не существовало и, возможно, не будет существовать. Сам живу на проспекте Ветеранов и знаю, что путей до Горелово нет. Трамвай из параллельного мира? Моя подруга и её мама сошлись на мнении, что это их ангел хранитель уберёг от чего-то нехорошего.

Вчера, 08:11 by LiberabitПросмотров: 822Комментарии: 6
+19

Ключевые слова: Транспорт шоссе трамвай трамвайные пути авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 08:21
+4
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12267|-4)
Публикаций: 1 010
Комментариев: 9 630
На ум аж две литературные ассоциации пришли: с Гарри Поттером (автобус Чёрный рыцарь) и сэр Макс Ночной Кошмар.
Последний - особенно. Там и трамвай, и рельсы там, где их никогда не было, и время суток.
Но в плагиате не обвиняю. В жизни и чУдных и чуднЫх происшествий хватает. Меня вот как-то по молодости Икарус (с гармошкой!) прямо до подъезда довёз. Правда, рельсы ему не нужны.

++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 09:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (93|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 240
Исключительно у каждого человека в биополе есть особая структура, по достижении которой в буквальном смысле всё исполняется, даже самое невероятное настолько, что сама реальность склоняет "голову".
И исключительно каждый услышавший или прочитавший эту или похожие истории будет сомневаться вплоть до неверия.
Я восхищён историей. Плюсую-этого мало. Ваша подруга с мамой с помощью патового случая изменили структуру своего поля и вуаля ... . Рад, очень рад.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Jako tako
Вчера, 10:44
+4
Группа: Посетители
Репутация: (202|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 005
Я тоже в первую очередь подумала про ангела-хранителя. Интересно.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Фингал
Вчера, 12:48
+4
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 149
ничего не сказано - оплатили ли они проезд
наверное все таки - да
чудеса за наличный расчет :-)


Узнав, как это произошло, он сказал им, что ни проводов, ни трамвайных путей до Горелово нет.///


они же и сами там жили - должны были знать ходит туда трамвай или нет
странно, что только папа открыл им глаза
Зарегистрирован: 11.08.2019
#5 написал: Zero Endorphine
Вчера, 14:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 517
Цитата: Фингал
они же и сами там жили - должны были знать ходит туда трамвай или нет

я про это же подумала. Я все детство прожила в районе города, куда не ходят троллейбусы, еще со времен СССР обещались провести эти линии, но воз и ныне там. Сейчас там родители живут, и троллейбусов там все так же нет. Мне б и в голову не пришло садиться в траллик и спрашивать, едет ли он туда. Я просто знаю, что физически не может туда ходить такой вид транспорта.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#6 написал: svv43
Вчера, 21:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 63
эх билетик бы с этого трамвая...
Зарегистрирован: 1.02.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.