Несуществующий трамвай

Несуществующий трамвайИстория эта случилась с моей подругой. Это был 2011 год. Ей было 11 лет, она жила с мамой в Горелово – населённый пункт совсем рядом с Санкт-Петербургом. До Горелово по Красносельскому шоссе ходят только автобусы и маршрутки. Так вот, как-то раз ближе к часу ночи, когда почти никакой транспорт не ходит, моя подруга со своей мамой были на проспекте Ветеранов рядом с метро. Денег у них было только на один транспорт, без пересадок, на такси бы не хватило.
Казалось бы, ситуация не очень приятная – идти до дома пешком через КАД по шоссе 12 км. Но дальше происходит следующее – на проспекте Ветеранов подруга и её мама видят трамвайные пути, трамвайную остановку со знаком и расписанием… Трамвай приехал почти сразу же. Двери открываются, они заходят и спрашивают у кондуктора, миловидной бабули-блондинки, едет ли этот трамвай до Горелово. На что та отвечает с дружелюбной улыбкой: “Конечно же едет! Садитесь, девочки.” Ну они и сели. Причем в трамвае была уютная обстановка: никаких алкашей с банками Балтики, в основном в трамвае были одни женщины, беседующие о чем-то. Никто не был уставшим, хотя был уже час ночи. С этими доброжелательными людьми доехали до Горелово. Потом дошли до дома, никого не встретив.
А вот через неделю до них дошло… Случилось это в разговоре с отцом, который поинтересовался, как они добрались. Узнав, как это произошло, он сказал им, что ни проводов, ни трамвайных путей до Горелово нет.
И действительно, никаких трамвайных путей не существовало и, возможно, не будет существовать. Сам живу на проспекте Ветеранов и знаю, что путей до Горелово нет. Трамвай из параллельного мира? Моя подруга и её мама сошлись на мнении, что это их ангел хранитель уберёг от чего-то нехорошего.
Вчера, 08:11 by LiberabitПросмотров: 822Комментарии: 6
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