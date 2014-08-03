Несуществующий трамвай

Liberabit Просмотров: 822 Комментарии: 6 +19 Вчера, 08:11 by

История эта случилась с моей подругой. Это был 2011 год. Ей было 11 лет, она жила с мамой в Горелово – населённый пункт совсем рядом с Санкт-Петербургом. До Горелово по Красносельскому шоссе ходят только автобусы и маршрутки. Так вот, как-то раз ближе к часу ночи, когда почти никакой транспорт не ходит, моя подруга со своей мамой были на проспекте Ветеранов рядом с метро. Денег у них было только на один транспорт, без пересадок, на такси бы не хватило.Казалось бы, ситуация не очень приятная – идти до дома пешком через КАД по шоссе 12 км. Но дальше происходит следующее – на проспекте Ветеранов подруга и её мама видят трамвайные пути, трамвайную остановку со знаком и расписанием… Трамвай приехал почти сразу же. Двери открываются, они заходят и спрашивают у кондуктора, миловидной бабули-блондинки, едет ли этот трамвай до Горелово. На что та отвечает с дружелюбной улыбкой: “Конечно же едет! Садитесь, девочки.” Ну они и сели. Причем в трамвае была уютная обстановка: никаких алкашей с банками Балтики, в основном в трамвае были одни женщины, беседующие о чем-то. Никто не был уставшим, хотя был уже час ночи. С этими доброжелательными людьми доехали до Горелово. Потом дошли до дома, никого не встретив.А вот через неделю до них дошло… Случилось это в разговоре с отцом, который поинтересовался, как они добрались. Узнав, как это произошло, он сказал им, что ни проводов, ни трамвайных путей до Горелово нет.И действительно, никаких трамвайных путей не существовало и, возможно, не будет существовать. Сам живу на проспекте Ветеранов и знаю, что путей до Горелово нет. Трамвай из параллельного мира? Моя подруга и её мама сошлись на мнении, что это их ангел хранитель уберёг от чего-то нехорошего.

Ключевые слова: Транспорт шоссе трамвай трамвайные пути авторская история

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