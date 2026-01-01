Слишком светло⁠

Летяга Просмотров: 61 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:30 by

Я пошёл убивать её, потому что она мешала.Три года я готовил ритуал. Три года собирал силу, вырезал деревни на границе, пил боль умирающих. Ещё неделя — и я открыл бы Врата. Ещё неделя — и Бездна признала бы меня своим голосом в этом мире.А потом она поселилась в лесу.Я не сразу понял, что происходит. Просто однажды мои разведчики перестали возвращаться. Нет — они возвращались. Но это были уже не мои люди.Первый пришёл через три дня.Я сидел в зале, на троне из костей, и готовил заклинание. Он вошёл — и я не сразу понял, что не так. Потом понял.Это был Крыс. Мой лучший следопыт. Убийца, задушивший голыми руками семерых. Он стоял передо мной без плаща, без оружия. В руках — букет полевых цветов. И он улыбался.Крыс не улыбался никогда.— Я пришёл попрощаться, — сказал он.— Что ты несёшь?— Там тепло. — Он посмотрел на свои руки. — Я раньше не знал, что так бывает. Что можно просто жить. Не убивать. Не бояться.Я подошёл. Заглянул в глаза.И у меня перехватило дыхание.У Крыса были глаза убийцы — мутные, с красными прожилками, с вечным голодом на дне. Я видел их тысячу раз. А теперь на меня смотрело что-то другое. Глаза были ясные. Прозрачные. Чистые, как у новорождённого. И в глубине зрачков горел слабый розоватый свет.Не отражение. Не блик. Он шёл изнутри.— Что она с тобой сделала? — прошипел я.— Ничего. Дала чаю. Спросила, как меня зовут. Настоящее имя.— И?— Я вспомнил. Я — Серёжа. Меня мама так звала.Он обвёл рукой зал — трон из костей, стены в чёрной копоти, пентаграммы на полу — и пожал плечами. Как будто впервые увидел и не понял, зачем всё это.— Я пойду, ладно? Она обещала научить печь пироги.Он ушёл. Я не стал останавливать. Не потому что позволил. А потому что впервые не знал, что делать.Крыса я знал десять лет. Я видел, как он перегрызал горло зубами. Я знал, что внутри него нет ничего, кроме голода и злобы. Я туда заглядывал. Не раз.А теперь там было пусто. Чисто. И светилось.Я послал отряд. Пять лучших. Боевые маги, головорезы, тварь из Бездны. Приказ был простой: притащить её. Живую или мёртвую.Они ушли утром. Вернулись вечером. Без неё.Я вышел встречать — и остановился на пороге.Все пятеро сидели на траве перед цитаделью. Они плели венки из полевых цветов.Гром, старший, поднял голову. В его чёрные спутанные патлы были вплетены ромашки. Он посмотрел на меня — и я увидел то же самое. Тот же свет в глубине зрачков. Розоватый. Тёплый. Чужой.— Она сказала, вы сами придёте, — ответил он. — Когда будете готовы.— К чему?!— К теплу, наверное.Я схватил его за грудки. Рывком поднял. И почувствовал.От него пахло. Не потом, не кровью, не серой, как обычно. От него пахло мёдом и ванилью. И чем-то ещё — чем-то, от чего у меня свело живот и на секунду ослабли пальцы.Я отшвырнул его. Он упал, встал, отряхнулся. Продолжил плести венок. Не огрызнулся. Даже не посмотрел с обидой.Вот это было хуже всего. Гром огрызался всегда. Это был человек, который бил в лицо за косой взгляд. А теперь он сидел на земле и улыбался, и эта улыбка была абсолютно искренней.— Хотите, научу венки плести? — спросил Шорох. — Успокаивает.Я молча ушёл в цитадель. Если бы остался, начал бы убивать. А мёртвые мне были нужны.Хотя... нужны ли? Эта мысль проскочила и исчезла. Я загнал её обратно.Ночью я не спал.Сидел в зале и думал. Что это за сила? Я знаю, как пахнет тёмная магия — железом и гарью. Знаю, как вибрирует воздух от светлой. Любой маг за версту чувствует другого. А от неё не шло ничего. Ни силы, ни угрозы, ни даже защиты. Она была как дыра в ткани мира. Пустое место, рядом с которым почему-то хотелось сесть и больше не вставать.Я вызвал демона.Это был риск. Высший демон берёт плату. Но мне нужны были ответы. Я полоснул по руке, кровь закапала в пентаграмму. Прочитал имя.Вспышка чёрного пламени. И тишина.Я повторил. Снова вспышка — и ничего.На третий раз пентаграмма не загорелась. Только слабый розовый отсвет пробежал по линиям и угас.Я замер. Розовый. Тот самый оттенок.Я вызвал другого демона. Ещё одного. Все имена, что знал. Самых сильных. Самых древних.Никто не пришёл.А потом пентаграмма засветилась сама. Тихо. Розово. И из неё выбрался котёнок. Маленький, серый, пушистый. Сел в центре, зевнул и посмотрел на меня.У меня волосы встали дыбом.Потому что я чувствовал — это была та самая пентаграмма. Тот самый канал. Через него приходили существа, от которых трескались стены. А теперь из него вылез котёнок и вылизывал лапу.И тогда я услышал голос. В голове. Глубокий. Древний. Но какой-то... мягкий. Сытый.Я Бездна. Та, которую ты звал.— Ты не Бездна, — выдохнул я. — Бездна — это ужас. Это тьма.Это было. Пока она не пришла.У меня пересохло во рту.Она пришла к моим вратам три месяца назад. С пирожками. Я решил — ловушка. Обрушил на неё всю тьму, всю вечность, всю боль, что во мне была. Ужас, от которого сходили с ума боги. А она погладила меня по голове. Сказала: «Бедненький, ты просто устал». И дала молока.Котёнок моргнул. В его глазах плескался розовый свет.Я пил молоко из миски. Я, пожиратель миров. И мне было хорошо. Впервые за тысячу лет. Она ушла. Сказала, что зайдёт ещё. И я жду.— Ты демон, — сказал я. Голос не слушался. — Ты должен рвать. Убивать. Пожирать.Должен. Но не хочу. Она ничего не сделала. Просто была рядом. И теперь, когда я пытаюсь вспомнить, зачем рвал и убивал, — не могу. Зачем? Когда можно спать на ручках и мурчать.Котёнок исчез. Пентаграмма погасла.Я сидел на полу. Руки дрожали.Вы понимаете? Бездна. То, что жрало миры. То, ради чего я убивал три года. Оно лежало в корзинке и мурчало. Она не сражалась с ним. Не заточила. Не обманула. Она дала ему молока, и оно перестало быть собой. Добровольно.Вот тут мне стало по-настоящему страшно.Я посмотрел в окно. Мои бойцы всё ещё сидели у входа. Плели венки. Тихо смеялись. Кто-то напевал колыбельную.— Вы хоть понимаете, что вы теперь бесполезны? — крикнул я в темноту.— Мы теперь полезны, — ответил Гром, не оборачиваясь. — Просто не вам.Я стоял и слушал, как они смеются. Мои убийцы. Мои головорезы. Они сидели в темноте и плели цветы, и в их глазах горел розовый свет, и им было хорошо, и это было самое жуткое, что я видел в жизни.Потому что они не притворялись.Я пошёл сам. На рассвете. Потому что оставалось одно из двух: или я уничтожу её, или она уничтожит всё, чем я был. Без боя. Без крови. Просто — сотрёт.Бывшие бойцы сидели на траве с кружками. Шорох помахал мне.— Удачи! Передавайте привет!Я не ответил.Шёл через лес и чувствовал, как с каждым шагом что-то меняется. Воздух становился чище. Птицы — громче. Трава — мягче. Это не было приятно. Это было как анестезия: ты чувствуешь, как немеет, и понимаешь, что скоро не будешь чувствовать ничего.Я должен был развернуться.Ноги несли вперёд.Нашёл на поляне. Она сидела на поваленном дереве. Вязала что-то розовое. Рядом кружка, от которой шёл пар. На плече — белка.Подняла голову. Увидела меня. Улыбнулась.— Здравствуйте. Долго же вы шли. Чай будете?И тут я почувствовал — отчётливо, до дрожи.От неё шёл свет. Не как от факела, не как от заклинания. Он тёк. Медленно. Как тёплая вода. Как мёд. Он заполнял поляну, стелился по траве, поднимался по стволам деревьев. Я стоял в двадцати шагах — а чувствовал, как он трогает кожу. Как просачивается сквозь одежду. Сквозь мысли.— Что ты такое? — спросил я. Голос сел.— Человек. Просто человек.— Люди так не светятся.— Все светятся. Просто вы привыкли смотреть в темноту. А свет всегда был.Я сделал шаг. Сам не заметил как.— Не подходите, — вдруг сказала она. Впервые — твёрдо. — Я не хочу делать вам больно.Я засмеялся.— Ты? Мне? Ты демонов молоком поишь. Ты убийц в садоводов превращаешь. И ты говоришь мне про боль?— Это и есть боль, — тихо ответила она. — Самая страшная. Когда тебя лишают тебя. И ты не можешь даже заплакать, потому что тебе хорошо.Я не стал слушать. Вскинул руки — и ударил всем, что у меня было. «Крик Бездны», «Плеть Теней», «Дыхание Пустоты» — чёрный поток, в который я вложил всё.Он долетел до неё. Коснулся.И потёк мимо.Обтекал её, как вода обтекает камень. Стекал на землю. И там, куда падал, вырастали цветы. Розовые, жёлтые, белые. Целое поле за секунду. Тихо. Без звука.Я смотрел, как моя тьма превращается в цветы, и чувствовал, как внутри поднимается что-то похожее на панику.— Тьма не может коснуться света, — сказала она. — Может только стать им. Или исчезнуть.Я ударил снова. И снова. Выплёскивал всё — боль, злость, украденные души. Магия рвалась наружу. А она сидела и смотрела. С жалостью. С теплом.— Остановитесь. Вы себя убиваете.Я не мог остановиться. Чувствовал, как внутри рвётся что-то важное. Как тают стены. Как открываются двери, которые я заколотил давно и намертво, и за ними — то, от чего я прятался все эти годы.Свет шёл изнутри.Пробивался сквозь кожу. Сквозь мышцы. Сквозь кости. Я поднял руки к лицу — и увидел их насквозь. Кость была белой. Чистой. Внутри пульсировал розовый свет.— Что происходит? — прошептал я.— Вы атаковали меня, и ваша защита открылась. А свет не умеет ждать. Он заполняет пустоту.— Я не пустота!— Нет? А кто вы?Я открыл рот. Хотел назвать имя. Титулы. Звания.В голове было пусто. Имена стёрлись. Титулы рассыпались. Воспоминания таяли, и я чувствовал, как тянусь за ними — и не достаю. Как они уходят. Как уходит всё, чем я был.— Кто я? — спросил я вслух.— Не знаю, — сказала она. И в голосе была не радость. Была грусть. — Но мы можем узнать. Хотите чаю?Протянула руку.Я смотрел на её ладонь. Тёплую. Обычную.— Это неправильно.— Знаю.— Я не должен.— Знаю.— Я боюсь.— Я тоже. — Она улыбнулась, и по щеке скатилась слеза. — Каждый раз, когда кто-то приходит, я не знаю, выдержит ли он. Останется ли от него хоть что-то. Но если не протянуть руку — они уходят. И возвращаются. Снова убивать. А так... может быть, хоть этот останется.— Крыс... Серёжа? Остальные?— Остались. Живут в лесу. Им хорошо.— Они были убийцами.— Были. А теперь нет.Я посмотрел ей в глаза. Ни торжества. Ни гордости. Усталость. И надежда.Я взял её руку.Очнулся на траве. Рядом — девушка в розовом свитере. Вяжет. На плече у неё спит белка. В моих руках — кружка. Горячая. Пахнет малиной.— Очнулся?— А я спал?— Немного. Ты очень устал.В голове было пусто. Чисто. Как в комнате, где вымыли полы и вынесли всю мебель.— Как меня зовут? — спросил я.Она посмотрела на меня. В глазах блеснуло мокрое.— Не знаю. Ты не сказал. Хочешь, придумаем?— Хочу.— Миша. Хорошее имя. Тёплое.— Миша. Мне нравится.Я отпил чай. Сладкий. Тёплый.— А ты кто?— Света.— А что мы тут делаем?— Живём. Просто живём.Я кивнул. Посмотрел на лес, на закат, на цветы.— А раньше? Что было раньше?Она замерла. Спица остановилась.— Ты помнишь?Я прислушался. В голове дёрнулось что-то далёкое. Тени. Крики. Чёрное, липкое. Имена, которых я не знал.— Нет. И не хочу.— Правильно. Пойдём, я пирожки испекла.Мы шли по тропинке к домику. Солнце грело спину. Белка перебежала с её плеча на моё.Мы вошли. Пахло выпечкой и травами. На столе — мёд, чашки с ромашками, пирожки. В углу спал серый котёнок, свернувшись клубочком.Я откусил пирожок. С капустой.— Вкусно?— Очень.За окном темнело. В доме горел тёплый свет.Где-то у цитадели пятеро бывших убийц пили чай и слушали соловья.В пентаграмме под пустым залом спал котёнок. Ему снилось молоко.А в домике у леса девушка в розовом свитере гладила по голове человека, который не помнил своего имени. Он улыбался.За окном догорал закат.Света было слишком много.И это было самое страшное.Автор - WildKOT2022

Ключевые слова: Маг сила тьма свет

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