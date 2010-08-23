Будьте осторожны на Байкале. Часть четвёртая. Остров, который не отпускал

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:34

зелёное яблочко Просмотров: 198 Комментарии: 2 +3 Вчера, 08:34 by

На Ольхон — самый крупный и самый загадочный остров на Байкале — мы поехали всей семьёй. Я, родители и моя младшая сестра. Никакой особой цели у нас не было: просто сменить обстановку, увидеть Байкал не с берега, а по-настоящему, изнутри, как говорят. Отец давно хотел попасть именно на остров. Мама поддержала — она вообще любила такие авантюры. Сестра сразу представила себе красивые фотографии для соцсетей. Я относился ко всей поездке спокойно — без ожиданий и без внутреннего подъёма.Про шаманов, места силы и прочую эзотерику я тогда слышал, но не придавал значения. Для меня это было чем-то из туристических разговоров — как истории про особую энергетику в горах или странные ощущения в пустыне. Не отрицал, но и не верил. Я ехал не за этим.Уже по дороге к переправе я заметил странную деталь. Люди вокруг были непривычно тихими. Не угрюмыми, не напряжёнными — просто сдержанными, будто все договорились не повышать голос. Обычно перед поездкой все говорят, обсуждают, спорят, смеются. Здесь — почти нет. В маршрутке разговоры обрывались на полуслове. Даже водитель, который по привычке комментирует дорогу, в этот раз почти молчал. Отец сказал: «Наверное, день такой». Я согласился, но ощущение странное осталось.Когда мы переправились через пролив и въехали на остров, меня удивило другое. Ольхон не встретил нас ни радостью, ни враждой. Он был равнодушным. Солнце светило, небо было чистое, но воздух казался плотным, будто насыщенным влагой и чем-то ещё. Не холодно, не душно — просто тяжело дышать полной грудью, как перед грозой. Мама сказала, что это из-за близости воды и ветров. Я кивнул, но внутри отметил: на материке такого не было.Мы поселились недалеко от мыса Бурхан. Туристы там были, но без обычной суеты. Люди ходили спокойно, разговаривали тихо, почти шёпотом. Даже дети не бегали и не кричали, как обычно на отдыхе, — и это бросалось в глаза. Отец сказал: «Может быть, все просто устали с дороги». Но усталость обычно выглядит иначе.В первый же день начали происходить мелочи, на которые никто из нас сначала не обратил внимания. У сестры телефон стал разряжаться быстрее обычного. Она списала это на плохую связь и старую батарею. У отца навигатор в машине несколько раз показывал, что мы находимся не там, где есть на самом деле: то сдвигал нас на пару сотен метров в сторону, то вообще показывал пустое поле. Отец перезапустил его и сказал: «Карты на острове кривые». Я тогда ещё подумал, что всё это легко объясняется: удалённость, слабый сигнал, особенности местности. Ничего тревожного — просто неудобство.Вечером мы узнали, что неподалёку, ближе к мысу, будут проводить шаманский обряд. Не туристический, не показательный. Смотреть можно, но издалека и без съёмки. Мама сразу сказала, что ей это не нравится. Отец, наоборот, заинтересовался — не из веры, а из чистого любопытства. Сестра загорелась моментально. Я пошёл вместе со всеми без внутреннего желания, просто потому что было интересно посмотреть.По дороге к месту обряда нам несколько раз встречались местные. Они не смотрели агрессивно, не пытались остановить, но их взгляды были внимательными — цепкими, изучающими. Ощущение было такое, будто они заранее знали, куда мы идём. Один пожилой мужчина, проходя мимо, бросил фразу, которая тогда показалась странной и почти шутливой: «Если техника начнёт дурить — не удивляйтесь». Отец усмехнулся, вежливо кивнул. Я тогда подумал, что это просто часть местного фольклора, фраза из разряда тех, которые говорят туристам, чтобы добавить таинственности. Но почему-то она застряла в голове, как заноза.Когда мы подошли ближе к месту обряда, я впервые почувствовал отчётливое напряжение. Не страх и не тревогу — а ощущение, что мы здесь лишние. Не нежеланные, а именно неуместные, как будто пришли в чужой дом без приглашения. Мы стояли в стороне и никому не мешали. Шаманы готовились молча — без театра, без слов, без демонстративных движений. Это не выглядело как представление. Это выглядело как работа.Я заметил, что вокруг стало тише. Не потому, что все замолчали, а потому, что звуки будто ушли вглубь, впитались в землю. Даже ветер перестал ощущаться.В этот момент я машинально посмотрел на телефон. И он погас у меня в руках. Не сел, не показал разрядку — просто выключился, как будто внутри что-то коротнуло. Я нажал кнопку — ничего. Ещё раз — чёрный экран. И в этот момент мне впервые стало не по себе.Я сначала даже не сказал никому. Подумал: завис, перегрелся, что угодно. Попытался включить ещё раз — безрезультатно. Экран был мёртвым, будто внутри просто ничего не осталось. Ни кнопки разрядки, ни вибрации — ничего.Рядом сестра листала что-то в своём телефоне. Экран светился нормально. Я спросил, сколько у неё процентов. Она посмотрела и удивилась: «Почти полный заряд! Хотя ещё час назад жаловалась, что батарея тает на глазах». Мы переглянулись, но вслух ничего не сказали.Отец тем временем достал свой телефон, хотел сфотографировать происходящее издалека. Камера открылась, но изображение дёргалось, будто не могло сфокусироваться. Он попробовал снять видео — телефон завис. Не выключился, а именно завис: экран застыл на одном кадре. Отец выругался, убрал его в карман и сказал, что потом разберётся. Мама вообще стояла в стороне и старалась не смотреть. Она чувствовала себя неуютно и не скрывала этого: «У меня голова болит, и здесь как-то давит». Мы тогда списали это на усталость и долгую дорогу.Сам обряд проходил тихо. Без танцев, без криков, без всего того, что любят показывать в туристических роликах. Несколько человек в простой одежде, движения спокойные и точные. Был слышен глухой звук бубна — не громкий, не ритмичный, а редкий, будто его использовали не для ритма, а для отметок во времени. Между ударами стояла такая тишина, в которой начинаешь слышать собственное дыхание и биение сердца.Я заметил ещё одну странность. Люди вокруг реагировали по-разному. Кто-то стоял спокойно, будто ничего особенного не происходит. Кто-то явно нервничал: переминался с ноги на ногу, оглядывался, теребил одежду. Одна пара вообще развернулась и ушла почти сразу — просто посмотрели друг на друга и ушли молча.Я попробовал достать компас — старый механический, советский, который всегда лежал в рюкзаке. Не потому, что верил в отказы техники, а просто по привычке. Стрелка сначала дёрнулась, потом застыла — не на севере, а чуть в стороне. Я слегка постучал по корпусу — стрелка дрогнула и снова остановилась в другом положении. Не хаотично, а будто выбирала направление, не могла решиться. Мне это не понравилось.Я показал компас отцу. Он посмотрел, нахмурился, сказал: «Может, рядом металл или камни с примесями железа». Логично, объяснимо. Но он всё равно убрал компас обратно в рюкзак и больше к нему не возвращался.Самое странное было в том, что всё это происходило не одновременно и не у всех. У кого-то работало одно, у кого-то — другое. У сестры телефон работал, но навигатор в машине позже снова начал прыгать. У мамы вообще не было техники — но она чувствовала себя хуже всех. У меня — полностью выключенный телефон и ощущение, что находиться здесь слишком долго не стоит.Когда обряд закончился, никто не объявлял об этом вслух. Просто люди начали расходиться — без разговоров, без обсуждений, как будто каждый понял это сам. Мы тоже пошли обратно, уже в темноте. По дороге я снова попытался включить телефон. Он включился сразу — полный заряд, ни следов сбоя, будто ничего не было. Я показал сестре, она пожала плечами. Отец сказал: «В глуши такое бывает». Мы согласились. Разговор на этом закончился.Но внутри у меня уже появилось ощущение, которое сложно было прогнать. Не страх, не вера — а простая мысль: здесь не всё зависит от тебя. И эта мысль не отпускала.Ночью я почти не спал. Не потому, что было холодно или неудобно. В комнате было тепло, тихо, за окном ни ветра, ни волн. Всё выглядело идеально для сна. Но ощущение, которое появилось вечером, никуда не делось. Оно не усиливалось и не ослабевало — просто было рядом, как давление в ушах перед сменой погоды. Я несколько раз просыпался без причины: ни от шума, ни от кошмара — просто открывал глаза и какое-то время лежал, прислушиваясь.Тишина на Ольхоне ночью — другая. Она не пустая. В ней будто есть глубина, как в колодце. Иногда казалось, что я слышу далёкий гул — не звук, а вибрацию, как от большого механизма где-то очень далеко. Я не могу сказать точно, был ли он на самом деле или это игра усталого мозга, но каждый раз, когда я начинал прислушиваться, он исчезал.Сестра на соседней кровати ворочалась. Мама несколько раз выходила в коридор, потом возвращалась. Утром она призналась, что ей было тяжело дышать и всё время казалось, что в комнате слишком мало воздуха. Отец спал, но сон у него был беспокойный: он часто вздыхал и переворачивался. Под утро мне приснился странный сон — не страшный, без образов и лиц. Просто ощущение, что я стою на открытом месте, а вокруг очень много пространства. Не пустоты, а именно пространства, которое давит со всех сторон. Я проснулся с тяжёлым ощущением в груди и понял, что больше лежать не хочу.Когда рассвело, Ольхон снова выглядел обычным. Солнце, холодный чистый воздух, туристы, которые выходили на улицу с термосами и камерами. Всё было таким, каким должно быть. Если бы не ночное ощущение, можно было бы решить, что всё вчерашнее — просто совпадение.За завтраком мы почти не разговаривали. Каждый был в себе. Первой сказала мама. Спокойно, без паники: «Мне здесь некомфортно. Я не хочу оставаться дольше. Не потому, что страшно, а потому, что это не моё место». Сестра неожиданно согласилась. Отец сначала отмахнулся, сказал, что это просто усталость и непривычка, но потом замолчал. Через какое-то время он произнёс фразу, которая всё решила: «Я тоже плохо спал».И этого оказалось достаточно.Мы не обсуждали шаманов, обряд или технику. Не искали объяснений. Просто решили сократить поездку. Собрались без спешки, без нервов. Всё происходило спокойно, как будто так и было задумано изначально. И в этом было что-то странное — решение пришло легко, словно его приняли не мы, а кто-то за нас.Перед отъездом я вышел к берегу один. Байкал был спокойным, почти гладким, как зеркало. Я смотрел на воду и вдруг понял: за всё время на острове я ни разу не захотел подойти к ней близко. Не из страха — просто не было такого желания. Как будто что-то внутри держало дистанцию.Когда мы уезжали, техника снова вела себя идеально. Навигатор показывал точно, телефоны работали, связь была стабильной. Всё, что ломалось, будто осталось там, на острове. По дороге назад я поймал себя на мысли, что никто из нас не сказал: «Жаль, что уезжаем». И это было самым странным.Автор неизвестен

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