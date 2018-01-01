Саня пришел попрощаться

Саня пришел попрощатьсяВыкладываю анонимно. С этим грузом жить не могу, хочется разгрузиться. Даже к бомжу бы подошел и рассказал бы.
Я - алкоголик. Но им был не всегда, пить начал месяц назад. Из-за чего? Умер мой брат. В авиакатастрофе. Но не его смерть меня подтолкнула к бутылке. Расскажу все ниже.
Короче. Прихожу я с работы. Поужинал и лег спать. Просыпаюсь оттого, что свет на кухне горит (комната у меня прямо напротив кухни стоит). Я встаю, пошел на кухню. Вижу, что Саня сидит. Мой брат сидит и хлеб с огурцами нарезает. Я, естественно, обрадовался.
- Санек! Что, раньше отпустили? - спрашиваю.
А он был в командировке. В Москву ездил, короче.
Он поворачивается и так грустно говорит:
- Братишка, я ненадолго. Сейчас с тобой посижу и пойду.
Я от такого расклада опешил, опять спрашиваю:
- Куда опять собрался, Сань?
А он мне на стул указывает и сесть предлагает.
Я сажусь, а Саня водку достает и по стаканам разливает. Не в рюмки, а в стаканы. Садится и говорит:
- Короче, брат, я тебе сейчас кое-что скажу и уйду.
А я говорю:
- Не тяни резину. Говори, что стряслось?
Он стакан берет и залпом опрокидывает.
- Помер я, брат. В самолете разбился, - потом наливает еще стакан.
- Те что, башку перегрело?! Вот же ты сидишь. Живой, здоровый! - я посмотрел на него как на идиота.
А он лишь грустно улыбается и говорит:
- Помер я, брат. Движок у самолета полетел - в прямом смысле. Оторвался. Упали носом. Все горело, все бахало, от меня даже праха не осталось. Настолько там было жарко, - он опять выпил и налил еще. - Поэтому даже похоронить меня по-человечески не получится. Все сгорели. Даже я. Ты меня прости, что оставил все так... Жить тебе придется одному, но для тебя хоть плюс есть: тебе квартиру оставлю свою, - затем посмотрел на меня и поднял стакан. - Давай хоть... на прощание...
Я как на автопилоте поднял стакан и чокнулся с ним. Я до последнего верил, что это все неправда.
- Саня, но ты же... вот... сидишь, живой.
А он даже не обратил на меня внимания и сказал:
- На посошок, - и выпил, а потом он поднялся. - Ты давай просыпайся, а я пошел. Тебе удачи в жизни дальнейшей. И не делай глупостей.
Я проснулся там же. На кухне. Передо мной наполовину выпитая бутылка водки и пустой стакан, а я так и не отпил. Надо ли говорить, что я в новостях узнал, как разбился самолет, на котором брат летел. Никто не выжил.
После этого я припал к бутылке и запил на добрый месяц. Квартиру Санька продал и все деньги на бухло трачу. Снится он мне иногда. Говорит: "Скоро свидимся". Не понимаю. О чем он?
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00 by Безликий48Просмотров: 31Комментарии: 0
Ключевые слова: Брат прощание водка смерть призрак авиакатастрофа