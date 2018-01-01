Саня пришел попрощаться

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:00

Безликий48 Просмотров: 31 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:00 by

Выкладываю анонимно. С этим грузом жить не могу, хочется разгрузиться. Даже к бомжу бы подошел и рассказал бы.Я - алкоголик. Но им был не всегда, пить начал месяц назад. Из-за чего? Умер мой брат. В авиакатастрофе. Но не его смерть меня подтолкнула к бутылке. Расскажу все ниже.Короче. Прихожу я с работы. Поужинал и лег спать. Просыпаюсь оттого, что свет на кухне горит (комната у меня прямо напротив кухни стоит). Я встаю, пошел на кухню. Вижу, что Саня сидит. Мой брат сидит и хлеб с огурцами нарезает. Я, естественно, обрадовался.- Санек! Что, раньше отпустили? - спрашиваю.А он был в командировке. В Москву ездил, короче.Он поворачивается и так грустно говорит:- Братишка, я ненадолго. Сейчас с тобой посижу и пойду.Я от такого расклада опешил, опять спрашиваю:- Куда опять собрался, Сань?А он мне на стул указывает и сесть предлагает.Я сажусь, а Саня водку достает и по стаканам разливает. Не в рюмки, а в стаканы. Садится и говорит:- Короче, брат, я тебе сейчас кое-что скажу и уйду.А я говорю:- Не тяни резину. Говори, что стряслось?Он стакан берет и залпом опрокидывает.- Помер я, брат. В самолете разбился, - потом наливает еще стакан.- Те что, башку перегрело?! Вот же ты сидишь. Живой, здоровый! - я посмотрел на него как на идиота.А он лишь грустно улыбается и говорит:- Помер я, брат. Движок у самолета полетел - в прямом смысле. Оторвался. Упали носом. Все горело, все бахало, от меня даже праха не осталось. Настолько там было жарко, - он опять выпил и налил еще. - Поэтому даже похоронить меня по-человечески не получится. Все сгорели. Даже я. Ты меня прости, что оставил все так... Жить тебе придется одному, но для тебя хоть плюс есть: тебе квартиру оставлю свою, - затем посмотрел на меня и поднял стакан. - Давай хоть... на прощание...Я как на автопилоте поднял стакан и чокнулся с ним. Я до последнего верил, что это все неправда.- Саня, но ты же... вот... сидишь, живой.А он даже не обратил на меня внимания и сказал:- На посошок, - и выпил, а потом он поднялся. - Ты давай просыпайся, а я пошел. Тебе удачи в жизни дальнейшей. И не делай глупостей.Я проснулся там же. На кухне. Передо мной наполовину выпитая бутылка водки и пустой стакан, а я так и не отпил. Надо ли говорить, что я в новостях узнал, как разбился самолет, на котором брат летел. Никто не выжил.После этого я припал к бутылке и запил на добрый месяц. Квартиру Санька продал и все деньги на бухло трачу. Снится он мне иногда. Говорит: "Скоро свидимся". Не понимаю. О чем он?

Ключевые слова: Брат прощание водка смерть призрак авиакатастрофа

Другие, подобные истории: