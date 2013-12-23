Деревня, населённая Злом. Часть вторая - Противостояние

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

Евген Наум Просмотров: 512 Комментарии: 2 +3 Вчера, 16:08 by

С тех пор страх не покидал меня довольно долго. Со временем он конечно, притупился, но тлел в груди, разгораясь пламенем каждый раз, когда происходило что-то из ряда вон выходящее либо со мной лично, либо в самой деревне.Я отступлю от логичной временной линии, и пока не буду упоминать те события, что происходили, так сказать, в реальности, сосредоточусь на своих персональных переживаниях. На последующем опыте взаимодействия с этим злым нечто.Всё это можно было бы списать на некий детский психоз, тем более он у меня явно был, но события вне моего личного опыта говорили мне, что и то, что происходит со мной, вовсе не мои галлюцинации.После пресловутой страшной ночи, меня начал пугать сам факт нахождения дома. Я очень часто уходил гулять в лес или куда-то, где бы меня никто не видел, и в одиночестве размышлял о произошедшем. Чем больше я об этом думал, тем интереснее мне становилось. Мне всё еще было страшно, но уже интересно. После той ночи, когда я лунатил, я не видел существ, теней, я не попадал больше в состояние сонного паралича. Засыпая, я готовился, напрягался, чтобы в случае чего быстро суметь выдернуть самого себя из этих состояний обратно в реальность. Не знаю, помогала ли эта настороженность, эта готовность, или меня просто оставили в покое, но никаких пугающих ночных движений не случалось. И я немного подраслабился. Плюсом к этому, как я и сказал, мной овладел интерес. Тяга к познанию этого явления. Я не думал, что я сам его первопричина. Я был уверен наверняка, что в дальней пустой комнате действительно что-то есть. Что это не плод моего богатого воображения.Я начал заходить в эту комнату, находится в ней, пытаясь что-то ощутить. Ко мне пришла уверенность. Я уже ждал, когда в следующий раз ко мне придут мои сновиденные существа, думая что я уже могу с ними справиться, ведь главное - не бояться. Но ничего не происходило. Со временем я осмелел настолько, что стал заходить в комнату ночью, в темноте, не включая свет. В первые разы всё равно мной снова овладевал дикий ужас, но я упорно стоял и держался от моментального побега. Каждую ночь я увеличивал время пребывания в комнате. Я уже не просто боролся со страхом, я ждал, что что-нибудь начнёт происходить. Я стоял предвкушая, ожидая некоего проявления потустороннего. Я чувствовал себя, как чувствуют спортсмены-экстремалы перед свершением трюка, адреналин от предвкушения еще большего адреналина, однако самого трюка не случалось. Я довёл время пребывания до целой ночи. Заходил в комнату, как только приходило время ложится спать, и уходил из неё, когда начинало светать. Не происходило ровным счётом ничего.И если бы не странные и страшные события в самой деревне, я бы позабыл об этом пугающем опыте. Те события, что происходили параллельно моим личным приключениям я опишу в другой части. Однако, однажды мне удалось, так сказать, добиться своего.Очередным поздним вечером я снова зашёл в дальнюю тёмную комнату и сразу же почувствовал, что сегодня всё несколько иначе, не так, как всегда.Чувство присутствия кого-то появилось практически сразу, едва я пересёк порог. Но страха не было, хоть я и насторожился. Некоторое время я стоял неподвижно, затаив дыхание, потом начал делать разделённые паузами вдохи-выдохи. В тишине они казались особенно громкими. Рассматривая темноту, уже привыкшими к ней глазами, ничего неестественного я не примечал. Но ощущение присутствия никуда не делось. Спустя минут пять я вдруг понял, что чувствую дыхание, не слышу, а именно чувствую, словно кто-то дышит со мною в такт. Сердце тут же увеличило свой темп, частота дыхания тоже ускорилась. Но ощущение, что кто-то дышит со мной в унисон никуда не делось, а лишь стало сильнее. Это как в помещении с хорошей акустикой, можно услышать эхо своего же громкого дыхания, но деревенский дом советской постройки не отличался хорошей акустикой. Еще минуты через три мне уже казалось что в каждое моё ухо дышит кто-то живой. Я прошел к подоконнику заколоченного снаружи окна и оперся о него. Снаружи проникал сквозь щели звездно-лунный свет и мне стало немного поспокойнее.Но стоило мне расслабиться, как я перешел на следующей уровень странных ощущений. Часто люди используют метафору "воздух сгустился", так вот в моём случае он замёрз. При том, что температура осталась той же. Воздух стал заметно тяжелее, и он начал ... колоться. Тонкие-тонкие уколы, едва уловимые, распространялись по всей коже, как будто я чувствовал прикосновение самих молекул. Это чувство было максимально странным, для меня оно стало звоночком, что надо поскорее покинуть эту комнату. Я оттолкнулся от подоконника... и не смог шагнуть. Ноги перестали меня слушаться, они будто вмёрзли в пол, и сколько я не напрягался, я не смог поднять ни левую, ни правую ногу. Состояние не было мне в новинку, я ощущал подобное во снах. Это было один в один состояние из сна, когда ты не можешь идти или бежать, хотя стараешься изо всех сил. Отличалась только одна деталь - я не спал. Не знаю сколько времени это длилось, за сколько секунд мой мозг понял весь иррациональный ужас ситуации, но из моих лёгких приготовился вырваться громкий пронзительный крик. Приготовился и замер на уровне горла. Потому что оно тоже меня не слушалось. Я не смог выдавить даже мычания, хотя легкие буквально разрывались. Подобное я испытывал, когда боролся с сонным параличом, и для того чтобы победить его хватало лишь маленького звука, который сумел протиснуться, сквозь скрученное спазмом горло, но который стоил неимоверных усилий, не знаю даже больше мышечных или нервных. Я перенёс всё своё внимание от ног к горлу, голосовым связкам и рту. Пытаясь напрячь их, издать хоть писк. Я ощущал, что воздух вокруг меня твердеет всё сильнее. Ощущение присутствия кого-то перестало быть лёгким и едва уловимым, я практически видел тень, что стояла посреди комнаты, я практически ощущал её прикосновения, холодные, колющие, везде сразу, казалось, она касается даже моего нутра.- Ййййййиаааааааээээ....Протяжный, слабый и жалкий звук всё таки вырвался из меня, ноги отпустило тот час, как будто сработал выключатель. Я в два прыжка вылетел из комнаты и рухнул на свой диван. Я подумал было, что нужно лучше выбежать на улицу, но ощущение, что я буду в большей безопасности под одеялом, было сильнее. Странное чувство, не соотносящееся с логикой происходящего, но всем знакомое - спальное место равно безопасность.Я тяжело и часто дышал, воздух под одеялом кончался, но высовывать голову наружу я не хотел. Самое странное в этой ситуации, было то, как я её воспринимал. Мысль "это было круто" была намного сильнее страха. Знакомое ощущение, когда находишься в опасности, но избегаешь её, гормоны радости сменяют гормоны стресса и ты буквально счастлив, что ты победил. Я откинул одеяло, освободив и голову и верхнюю часть тела и улыбнулся. Я чувствовал себя победителем, я знал что нечто не выйдет из своей комнаты, что мне ничего не грозит, я был доволен собой, чувство расслабленности захватило меня полностью и я уснул.Казалось, я только закрыл глаза, как тут же их открыл, но сонливости не было, я был предельно собран и внимателен и бодр. Но следом за откратими глазами я уже не смог пошевелить ни одной мышцей своего тела. На меня напал сонный паралич.Я напрягся, сонный паралич значил то, что сейчас начнётся очередное представление по запугиванию меня, и эта чёртова херня выйдет из комнаты, либо в образе мелких существ, либо в образе огромного нечто. Я приготовился, но этого не происходило. Вместо мельтешения теней, я четко видел зал, насколько чётко можно видеть в темноте, и тут до меня дошло, что в этой темноте есть источник света. Свет шёл из дверного проёма между залом и кухней - на кухне горел свет. Но я отчетливо помнил, что свет я не включал, а дома кроме меня не было никого, и зайти никто не мог, так, как я закрылся изнутри на крючок. Следом за светом я заметил, вернее услышал, звуки, доносящиеся из кухни. Это был разговор двух мужчин. Мне потребовалось минут пять, чтобы понять, что это сосед и его друг, с которыми моя мать часто выпивала. Судя по звукам и разговору, они сидели на кухне, выпивали-закусывали и разговаривали. Разговаривали очень чётко и внятно. Их речь не была сюрреалистичной, невнятной, нелогичной, они чётко обсуждали какие-то свои дела и реальные вещи.Это был очень странный сонный паралич, вместо нереалистичных, нелогичных образов, приходящих обычно, в этом параличе было все максимально реалистично. Я чётко осознавал, что я не сплю, я четко видел свет в дверном проёме, я слышал голоса, понимал разговор, я знал, кто сидит у меня на кухне. Я искренне верил в то, что они действительно припёрлись ко мне домой, скорее всего вырвав крючок из двери, и сидят бухают у меня на кухне, потому что больше негде. И тогда я решил встать и возмутится происходящим, выгнать непрошенных гостей. Но я не мог пошевелиться. Тело меня не слушалось, оно было, словно забетонированно. Все мои попытки вырваться из лап паралича были так же действенные, как трепыхание насекомого в янтаре - никакого эффекта. Подать голос у меня тоже не получалось, как я не старался, я не смог выдавать из себя даже громкого выдоха. Я отчаялся, на меня накатила тоска и безысходность, я чувствовал, что вот-вот заплачу... И я проснулся.Я лежал на диване, сквозь окна в дом проникал серый свет раннего-раннего утра. Никакого желтого электрического света из кухни не лилось. Я вскочил, радуясь внутри, что я могу двигаться, и бросился на кухню. Там никого не было. Не было и следов пребывания кого бы то ни было. Я проверил дверь - крючок держал. Никто не мог ко мне просто так зайти. А значит это был сон. Просто сон. Через чур реалистичный и подробный, касаемо диалогов моих "гостей", я помнил всё дословно, что они говорили, темы, слова ничего не отличалось от подобного реального разговора, под бутылочку водочки.С этого самого дня подобные сны стали периодически ко мне приходить. Я перестал заходить в комнату, перестал искать встречи с этой тьмой, меня больше интересовали эти странные сны. Я не понимал, мне снится, что я нахожусь в сонном параличе, или я действительно в нём находился и галлюцинировал. Слишком реально это было, никаких признаков, фантазий или видений. Наверное так реалистично видят свои галлюцинации люди с болезнями психики. Я не верил в реальность происходящего, но и не верил, что это просто сны. Люди ко мне в них всегда приходили по двое, они всегда вели между собой диалог за распитием спиртного, они были теми, кого я знал в реальности, но не все мои знакомые приходили, а только шестеро, они могли меняться в парах между собой, но их всегда было шестеро, это открытие я сделал где-то через месяц этих посещений. Закончились же они после того, как первый из этой шестёрки умер в реальности. Да, они все постепенно умерили, кто раньше, кто позже, но умерли все, осознавать и понимать этот факт я начал ,конечно же, много позже, уже уехав из этой деревни. Обстоятельства смерти некоторых из них были довольно страшные, некоторых - логичные, при их образе жизни. Я о них расскажу дальше, когда буду строить параллель реальных событий, происходящих вместе с моими персональными приключениями.Пока же я остановлюсь на последнем событии, последнем столкновении с нехорошей силой в этом доме, после которой мы с матерью всё-таки съехали с него. Не то чтобы мы целенаправленно сбежали, матери так вообще было плевать на мои переживания, просто так совпало, что она сошлась с мужиком и он забрал её и меня к себе в дом.Так вот после смерти первого из моих сновиденных гостей, которая произошла в апреле, в следующей части объясню, почему я, так хорошо помню дату его смерти, до самой зимы не было ничего никаких проявлений, странных событий, снов, ничего. Я полностью отказался от воспоминаний об этом, равно, как и от попыток вызвать подобное еще раз. Я просто жил в своих детских проблемах и чаяниях. С наступлением зимы у меня вообще не было сил ни на что, так как после школы мне приходилось ходить в лес за дровами, чтобы не замёрзнуть, не каждый день, но часто, когда мать уходила в запой и не появлялась дома несколько дней. Однажды зимним вечером, когда я протопил печь и сидел читал книжку, я услышал тонкий тонкий вой. Так воют щенки. Вой был далёкий, стало быть выла собачка через несколько дворов или на другой улице. Этот вой то замолкал, то снова возвращался, плавая от совсем тихого до громкого. Я в сердцах выматерил эту собаку, так как вой начинал раздражать. Чуть погодя, я вышел на двор, для исправления падлы, но в холодном зимней воздухе висела тишина. Никакого воя не было слышно. Я ещё не предал этому значения, так как мало ли, замолк пёс наконец-то, но едва зайдя в хату, я вновь услышал этот вой. Вот тут меня обдала холодной волной тревога, ещё более холодной, чем воздух на улице, где я только что был. Я прошелся по дому и, как и предполагал, вой чётче всего было слышно именно возле той самой пустой дальней комнаты. Первое, что я почувствовал - отрицание. Во-первых я не хотел, чтобы нечто подобное тому, что я пережил снова начало случатся. Во-вторых это не могло быть тем самым явлением, так как спать я не ложился и не собирался, и вообще это не была ночь, на часах была только половина восьмого вечера.Но этот вой становился всё отчётливее и громче. И чем громче он становится, тем он становился выше и пронзительнее. Я буквально впрыгнул в дальнюю комнату, чтобы хоть как то понять, что воет, но судят по тому, как я, начал ощущать звук в ней, выла сама комната... Звук становился всё громче и громче, настолько громче, что его тяжело было выдерживать, вой уже перезроил в писк. Я вновь выскочил на улицу, думая, что это же должны слышать мои соседи... Но на улице было тихо. Вернее на улице было обычно - где-то проехала машина, шурша шинами по закатанному снегу, где-то залаяла собака, но именно залаяла, не завыла. Я вернулся в дом. Да, звук продолжал нарастать, и существовал он ровно в стенках дома, не выходя за его границы, а его источником была комната. Достигнув какой-то уже не различимой слухом ноты, звук начал падать вниз, становясь всё грубее и басовитее. Вместе с понижением на меня словно взваливалось что-то, мне становилось физически тяжело. У меня болели уши и подгибались колени, мной начал овладевать не страх, но животный ужас. Я потерял способность не то, что рационально, а мыслить вообще. Я заорал в унисон вою, но услышал, что вой стал только громче. Да и не вой это был, а гул, как будто в полуметре над домом пролетал огромный самолёт, я был уверен, что слышу, как дрожат стекла в рамах. Я начал бегать по дому, не понимая, что мне делать, я метался от угла к углу, я бил кулаками в стену, я плакал, я ревел и кричал, но все мои крики заглушал вой-гул. Он менялся, становясь то выже, то ниже, от писка до шмелиного жужжания, но громкость всегда только увеличивалась. Тогда в моей голове фейерверком взорвалась мысль, что я спасусь.... На чердаке. Я не мог мыслить логически, я просто поддался этому чувству, выбежал на улицу, оббежал лом и по лестнице взорвался на чердак. На чердаке было холодно, темно и не очень удобно, но я забился в самый дальний угол, где скат крыши просто касается потолка и просидел там несколько часов, замерзая и плача, вдыхая запах гари от печной трубы, соломы, смешанной со стекловатой, и высохших осинных гнёзд. Слез с чердака я тогда, лишь тогда, когда продрогнул уже окончательно, хоть я и был в куртке, в которой впервый раз выходил в туалет, но ни шапки, ни кофты, ни варежек у меня не было, хорошо хоть я не стал разуваться, вернувшись с туалета, и хорошо, что валенки, в которых я был, на слетели с моих ног. Сидя на чердаке, я услышал, как в дом кто-то вошёл, я подумал, что это мать. Спустился, вошёл тоже и увидел, что это она. Звуков не было, а через неделю, на протяжении которой сила никак себя не появочля ни в реальности, ни в моих снах, мы переехали из этого дома.От автора: подобные воспоминания, высказывания, пусть и в тексте, являются для меня некой терапией того, что я пережил. Я часто вспоминаю это место и эти события и они требуют некой "проработки". В творчестве, наверное, лучше всего. Тем более с такими темами я не могу пойти к психологу, тот сдаст меня в психушку сразу же. Мои переживания однажды вылились в стихотворение, сейчас - в этот текст. Не знаю, что будет дальше и поможет ли это мне, но рассказать об этом я попросту хочу.Вот то стихотворение, кстати:Слепые провалы оконных глазниц,Заброшенный дом у дороги.Отсутствие всяких возможных границВ деревне, что прокляли боги.Без стука и страха заходит к нам злоИ пляшет веселые танцы.Однажды нам сильно не повезлоИ вот мы с тобой оборванцы.Во сне вырывает из тела злой дух,Играет, как с мышкою кошка.Я знал, что всегда нас здесь более двух.От ужаса взмокла ладошка.Тебя по ночам звал таинственный свет,Меня - голоса в темнотищу.Тебя заготовили им на обед,Меня, как вечернюю пищу.Страданья физически гробили плоть,А разум - придирчивый голод.Молитвы ребёнка не слышал Господь,Зимой добивал жуткий холод.Прошло много лет, только злая земляВсё ждет недопитую жертву.Сосна, две черёмухи и тополяПоют гимны пьяному ветру.

Ключевые слова: История из детства сонный параллич злоба нечто в темноте авторская история

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