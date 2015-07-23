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Противостояние
Новость отредактировал
Lynx
- Сегодня, 00:00
Вчера, 22:49 by
Эвиллс
Просмотров: 37
Комментарии: 2
+3
Ключевые слова:
Вампиры
война
космос
противостояние
авторский арт
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Комментарии
#1 написал:
Estellan
Вчера, 23:57
+1
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Публикаций: 107
Комментариев: 1 013
Формат великоват для сайта.
Мне очень понравились галлактики. Плюсанул. В остальном, не все понял О_о
#2 написал:
Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:05
0
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Журналисты
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705
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0
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Публикаций: 399
Комментариев: 1 678
Занятная картинка. Слева человек оборотень, а с права девушка с собакой в испуганной позе при встрече с оборотнем. Впечатление, что рисовал ребёнок лет пяти, только пробующий себя на стезе рисования. Но в общем, картинка отображает в полной мере те истории, что печатаются про оборотней. За творчество плюс!+++
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