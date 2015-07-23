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Страшные Арты

Противостояние

Противостояние

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:00
Вчера, 22:49 by ЭвиллсПросмотров: 37Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Вампиры война космос противостояние авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 23:57
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (590|0)
Публикаций: 107
Комментариев: 1 013
Формат великоват для сайта.
Мне очень понравились галлактики. Плюсанул. В остальном, не все понял О_о
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:05
0
Группа: Журналисты
Репутация: (705|0)
Публикаций: 399
Комментариев: 1 678
Занятная картинка. Слева человек оборотень, а с права девушка с собакой в испуганной позе при встрече с оборотнем. Впечатление, что рисовал ребёнок лет пяти, только пробующий себя на стезе рисования. Но в общем, картинка отображает в полной мере те истории, что печатаются про оборотней. За творчество плюс!+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
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