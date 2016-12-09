Три ночи

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:14

FuryJack Просмотров: 64 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 14:14 by

Не так давно набрел в просторах сети на данный сайт. Мне стало интересно и захотелось поделиться историей, получить комментарии.Произошло описываемое событие лично со мной около пяти лет назад. Все происходило на протяжении трех ночей в сентябре 2012-го года (оговорюсь в целях исключения инсинуаций: пьян не был).Я, как обычно, около 24:00 ложусь спать. Как правило, вырубаюсь минуты за две, но в тот раз, несмотря на усталость после трудового дня, долго ворочаюсь, прокручиваю в голове события дня. Не могу сказать, через какое время, но начинаю кемарить. Эдакое переходное состояние, сон-явь.В это время накатывает необъяснимое ощущение тяжелого взгляда, пытаюсь не обращать внимания. Подумаешь, привиделось, пройдет. Нечего голову забивать и так далее.В общем, так и проспал до утра, постоянно просыпаясь от неприятных, но абсолютно бессмысленных снов. Естественно, утро, как и весь последующий день, превратились в одно желание - спать!Вот здесь уже интереснее. В плане повествования. Но на тот момент это "интереснее" чуть не надело на меня белую рубашку с длинными такими рукавами. Время около 22:00 (или 21-30), наконец-то спать, я заснул аки младенец.Просыпаюсь внезапно, посмотрел на мобильник, время было 2:29. Вот тут началось, а вот мне и сейчас трудно объяснить, что началось... Было такое ощущение, что я пытаюсь одновременно решить сто задач по высшей математике, нарисовать картину, пытаюсь найти ответ на главные философские дилеммы. Такое ощущение, что мне жизненно необходимо подобрать ключ к какой-то суперсложной головоломке, причем остался-то один шаг, одна правильная цифра в уравнении, одна фигура в пазле. Сложно это передать, но представьте: огромная многомерная фигура, которая постоянно меняет формы, и в это же самое время вы прекрасно понимаете математическую функцию, по которой построена и меняется эта фигура, но правильный ответ постоянно ускользает в шаге от вас.Все это продолжалось в моем сознании около получаса, хотя, судя по ощущениям, как минимум несколько часов, а по истечению этого времени я нашел силы встать с кровати. Меня шатало, голова шла кругом, была тошнота. Я покурил, выпил кофе, долго не решался лечь спать, а в результате - еще одна практически бессонная ночь.Прочитав вышеописанное, вы должны понимать мое состояние к вечеру дня после второй ночи. Мне было откровенно страшно ложиться спать и попасть снова в эту гигантскую головоломку, но часть меня все же жаждала разгадать ее.Время около 23:00, ложусь спать не без содрогания. Снова просыпаюсь в 2:24, жду продолжения вчерашнего "банкета", но ничего не происходит. В определенный момент накатывают тоска и страх, хочется выть с надрывом. Иду курить.Ложусь снова, страх и какое-то отчаяние все сильнее. Не помню, как на язык ложится молитва "Отче наш", последний раз ее произносил еще будучи ребенком восьми-девяти лет, да и то - под диктовку бабушки.И тут из угла комнаты, прямо над моей кроватью отчетливо слышу грубый голос, который подчеркнуто ехидно вторит словам молитвы. Страх ушел, осталась злость, мол, что же ты, гадина, спать не даешь мне третью ночь!Продолжалось все минуту-две, так как молитву успел два раза прочитать.После описанных событий все стихло, ничего подобного больше не повторялось. О случившемся никому не рассказывал. Прошло почти пять лет.Две недели назад работал в субботу один в офисе, слышал на протяжении двух часов голоса. Думал, что кто-то еще вышел дела свои доделывать, а оказалось, я один там был, в здании одна организация.Ночью разбудил жену и дочь криками, не помню, что снилось...Благодарю всех, кто это прочитал до конца. Что это? Я схожу с ума? Или это что-то не от мира сего?

Ключевые слова: Ночь молитва бессонница страх авторская история

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