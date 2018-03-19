Общага на Крупской. Комната

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:08

3klim3 Просмотров: 210 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 06:08 by

Вот уж не думал, что буду писать продолжение той истории, но видно судьба у меня такая. В этот раз все произошло (и происходит) гораздо ближе ко мне, чем раньше. Это не разовый случай, который можно списать на совпадение или сонный паралич, это действительно страшно. Сейчас 1:40 ночи, и происходящее меня настолько доконало, что я включил ноутбук и начал писать это в попытках выговориться тем, кто поймет меня.Как вы, наверное, помните, живу я в 4 общежитии АлтГУ, по адресу ул. Крупской 103. Тут и раньше происходили некоторые вещи, но теперь я напуган по-настоящему. Все началось в первых числах июня, со звуков. Ночью, перед засыпанием, я стал слышать странные "бульки". Они доносились из-под моей кровати и напоминали бульканье батарей. Со временем я к ним привык, пока не понял, на что они действительно похожи. Это было урчание желудка. Чьего? Не могу сказать - не знаю. Тогда это казалось забавным, пока, почти месяц спустя, я не начал слышать шепот. Он звучал одновременно тихо, чтобы нельзя было понять, что именно говорят, и громко, чтобы звучать будто бы над самым ухом. Это казалось обычной слуховой галлюцинацией, пока мне не удалось записать этот чертов шепот на диктофон.С каждым днем становилось все хуже и хуже, я перестал высыпаться. Засыпал по два часа, вертясь на кровати. Все время пересыхало во рту. А недели две назад ситуация достигла апогея. В общаге матрасы уже коек примерно на ладонь, поэтому ближе к середине ночи можно отодвинуть его от стены и спать на голой сетке. Так вот, как обычно ворочаясь перед сном, я случайно заглянул в щель между матрасом и стеной. Оттуда тоже что-то заглянуло на меня. Не сводя с него глаз, я дотянулся до фонарика на полочке над кроватью (да-да, той самой), посветил в щель, но там ничего не оказалось. Стоит ли говорить, что заснуть мне тогда так и не удалось.Сегодня (минут двадцать назад, от момента написания) произошло совсем уж странное: меня подтолкнули. Я проснулся от того, что был подброшен на кровати сантиметров на 10-15. Все тот же шёпот, те же звуки, а теперь ещё и это. Благо выключатель близко. Включил свет, включил ноут и пишу этот опус под аккомпанемент того же бульканья и корябанья по стенке (обои под кроватью теперь больше напоминают вареную лапшу). Может кто с таким встречался? Как мне поступить? Страшно, очень страшно. Сегодня вряд ли усну.

Ключевые слова: Комната кровать бульканье авторская история

Другие, подобные истории: