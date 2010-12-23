Корабль с алыми парусами

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:18

Илья Трифонов Просмотров: 114 Комментарии: 3 +2 Вчера, 15:18 by

Ты слышал о корабле с алыми парусами? Хотя, судя по твоему лицу, явно не слышал. Да, весь город про него судачит. Только делают они все это шёпотом. «Почему?» спросишь ты. Да из-за страха. Сообщили о том, что очередной корабль пропал. Хм. Что ж. Если у тебя такой особый интерес к этому явлению. Так уж и быть, я тебе расскажу о корабле с алыми парусами. Только не здесь, сам прекрасно понимаешь почему.Уже с конца 16-го века этот корабль наводит ужас на близлежащие воды. Никто не знает каким был этот корабль до того, как им завладела нечисть. Однако, одно можно сказать точно. Сейчас большинство из тех, кто сталкивались с ним исчезали навсегда. Но были и те, кто оставались в живых после встречи с кораблём. Выжившие всегда утверждали, что перед тем, как появлялся корабль небо застилали тучи, а море становилось всё тревожнее. Затем моряки слышали вой, от которого у них кровь стыла в жилах. Он не принадлежал, ни человеку ни какому-либо другому известному животному. Он будто бы шёл из самой преисподней. Моряки замечали вдалеке корабль, который постепенно приближался к ним. Те, кто пытались разглядеть его через подзорную трубу, падали замертво с гримасой дикого ужаса.И вот, когда неизвестный корабль подплывал достаточно близко, моряки замечали, что на корабле алые паруса. Более опытные моряки, даже определяли, что это за корабль. Они обычно утверждали, что это был испанский галеон 17-го века. Точно не известно, что происходило, когда корабль с алыми парусами подплывал к своей жертве.Обычно на таком моменте свидетели либо замирали в ужасе, не в силах вымолвить ни слова, либо же просто-напросто прекращали всякие разговоры об этом и на дальнейшее расспросы отвечали молчанием. Однако были те, кто все же, хотя и расплывчато и не полно, но рассказали о том, что происходило в этот момент.Все они говорили о жуткой какофонии звуков и смехе, который явно не принадлежал человеку. А также о небе, которое начинало светиться янтарным пламенем. Неизвестно, куда пропадали жертвы после встречи с ним. Однако, одно можно сказать точно - они исчезали навеки вечные из этого мира.Конечно, есть и выжившие, однако таких людей очень трудно назвать счастливчиками. Им постоянно снились кошмары с этим кораблём. В итоге они все либо сходили с ума, либо кончали жизнь самоубийством, либо же попросту умирали во сне. Лично мне кажется, что это он за ними приходил и забирал то, что не смог забрать тогда.Что же. Вот и вся история. Я смотрю, тебя это не особо напугало, мой юный друг. Я не буду тебя останавливать, ведь все для этого уже сделал. Но тебе важно запомнить одну очень важную вещь! Галеон с алыми парусами - это предвестник смерти. И даже если ты спасся, он всегда придёт за тобой.

Ключевые слова: Корабль море вой авторская история

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