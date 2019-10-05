Нёсший человека

Спараксис Просмотров: 26 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:22 by

Эту историю мне рассказала бабушка.Было это давно, в 70х годах, весной, бабушка тогда была еще молодая, а её дочь, моя тётя, училась в 5 классе.Жили они в частном секторе небольшого поселка, дороги там не асфальтированные, так что в это время года там лужи и грязь. На улице уже смеркалось, когда бабушка с тётей вышли из дома прабабушки, у которой были в гостях, и направились к себе домой (жили через 5 домов). С собой был шахтовый фонарь, которым они освещали улицу, чтобы обходить лужи, прошли пару домов, бабушка посветила в улицу перед собой, и они увидели, как метрах в 7 от них тёмный силуэт человека движется к ним на встречу, причем достаточно быстро, словно летит невысоко над землей, а у него на вытянутых руках лежит человек в белом длинном одеянии.На улице было тихо и звуков шагов или бега не было слышно, хотя на дороге было грязно. Они испугались увиденного и побежали обратно домой к прабабушке, бабушка так дёрнула за дверную ручку, что вырвала железный крюк с двери (на который раньше закрывались изнутри). Рассказали об увиденном прабабушке, она сразу вышла на улицу со словами: "Пойду посмотрю, что там за чудо-юдо такое", - но там никого не было, так же тишина. А на следующее утро узнали, что умерла мама прабабушки, она тогда лежала в больнице.Тёте сейчас уже за 60, но она тоже до сих пор помнит этот случай. Как думаете, что это могло быть?

Ключевые слова: Улица темнота силуэт авторская история

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