Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Нёсший человека

Эту историю мне рассказала бабушка.

Было это давно, в 70х годах, весной, бабушка тогда была еще молодая, а её дочь, моя тётя, училась в 5 классе.

Жили они в частном секторе небольшого поселка, дороги там не асфальтированные, так что в это время года там лужи и грязь. На улице уже смеркалось, когда бабушка с тётей вышли из дома прабабушки, у которой были в гостях, и направились к себе домой (жили через 5 домов). С собой был шахтовый фонарь, которым они освещали улицу, чтобы обходить лужи, прошли пару домов, бабушка посветила в улицу перед собой, и они увидели, как метрах в 7 от них тёмный силуэт человека движется к ним на встречу, причем достаточно быстро, словно летит невысоко над землей, а у него на вытянутых руках лежит человек в белом длинном одеянии.

На улице было тихо и звуков шагов или бега не было слышно, хотя на дороге было грязно. Они испугались увиденного и побежали обратно домой к прабабушке, бабушка так дёрнула за дверную ручку, что вырвала железный крюк с двери (на который раньше закрывались изнутри). Рассказали об увиденном прабабушке, она сразу вышла на улицу со словами: "Пойду посмотрю, что там за чудо-юдо такое", - но там никого не было, так же тишина. А на следующее утро узнали, что умерла мама прабабушки, она тогда лежала в больнице.

Тёте сейчас уже за 60, но она тоже до сих пор помнит этот случай. Как думаете, что это могло быть?

Сегодня, 07:22 by СпараксисПросмотров: 26Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Улица темнота силуэт авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 07:37
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (362|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 618
Почему нельзя было остановиться и посмотреть ближе, хотя бы со стороны? Тем более что у ,,этого,, руки были заняты. От баб нигде толку нет.
А за историю+, хотя ничего и не ясно.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.