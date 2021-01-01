



Некогда не запускать файл dall.aiv

Randex 20 Просмотров: 70 Комментарии: 0 0 Вчера, 14:23 by

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Я сидел за компьютером и тут мне написал друг-привет-приветик-хочешь посмотри видео-даИ тут мне добавили dall-dall-привет-dall-это твой ник-llad-Это твой ник наоборотИ мне отправили видео по название lladllad.avi и я открыл видео в начале было помехи и надпись NДN K TELEBNЗOP и пошёл и нашёл диск я там было zip там было exe файл я открыл там открыл видео вот там был мой рабочий стол и все пропали потом мое подъезд там было чёрное тень потом мое дверь и сново тень оно стучал в дверь я услышал пошёл к двери там было маска и говорила dall dall много раз и ушёл