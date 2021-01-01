Некогда не запускать файл dall.aiv

Некогда не запускать файл dall.aivЯ сидел за компьютером и тут мне написал друг
-привет
-приветик
-хочешь посмотри видео
-да
И тут мне добавили dall
-dall
-привет
-dall
-это твой ник
-llad
-Это твой ник наоборот
И мне отправили видео по название lladllad.avi и я открыл видео в начале было помехи и надпись NДN K TELEBNЗOP и пошёл и нашёл диск я там было zip там было exe файл я открыл там открыл видео вот там был мой рабочий стол и все пропали потом мое подъезд там было чёрное тень потом мое дверь и сново тень оно стучал в дверь я услышал пошёл к двери там было маска и говорила dall dall много раз и ушёл
Вчера, 14:23 by Randex 20Просмотров: 70Комментарии: 0