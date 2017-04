YouTube-канал "O1A51CD0"

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:24

Любитель историй Просмотров: 362 Комментарии: 2 +5 Вчера, 14:22 by

Как-то раз лазил я на YouTube, искал крипоту для фостора. И нашел канал. Сам он называется "01A51CD0". Своим содержанием он похож на канал "Meat". Давайте поближе к содержанию этого канала.Ссылка на канал здесь ***Первое видео носит имя "Waiting patiently", что переводится как "Ожидайте терпеливо".Видео начинается, как ни странно, с черного экрана, на нем написано: "Ты больше не хочешь играть, это печалит меня". На фоне появляется видео, на котором показан мужчина с пистолетом, что-то объясняющий окружающим. Опять появляется надпись: "Любопытство убило кошку. Это просто выражение" и: "Но, увы", "Ты хочешь избавиться от меня", "Шутка. Это все часть плана". Тут он снова достает пистолет и успокаивает всех присутствующих, кладет пистолет в рот, и дальше идет надпись: "Ожидай терпеливо".Стоп, человек, который показан на видео, никто иной как Роберт Дваер - американский политик и казначей штата Пенсильвания. Ему в 80-х годах прошлого века было выдвинуто обвинение в коррупции. За день до вынесения вердикта он срочно созвал пресс-конференцию и заявил, что он невиновен, а потом у всех на глазах застрелился. Но в видео была неполная версия данной записи.Ссылка на видео здесь Второе видео называется "Watching you", что переводится как "Наблюдаю за тобой".Видео начинается с надписи: "Тебя проще одурачить, чем я думал", а в это время на фоне появляется жуткий мультик. Потом снова надписи: "Я слежу за тобой уже довольно долгое время" и: "Все не то, чем кажется", "Ты падешь из-за этого", "Это больше не игра, все начнется прямо сейчас". На заднем плане все еще идет этот мультик, а надписи все не прекращаются. Тут опять ужасный крик, от которого я нехило испугался. Мультик заканчивается, висит надпись: "Мы ждем терпеливо", потом видео заканчивается.Видеоролик можно посмотреть здесь Третье видео называется "Did you see us?". Это можно перевести как "Ты видел нас?". Хах, так он не один.Третье видео начинается с непонятной картинки и вот такой надписи: "Ты видишь нас?". Дальше картинка начинает прояснятся, на экране изображены маски обезьяны и зайца, и опять идут надписи: "Мы видим тебя, ты не очень наблюдательный". Потом появляется интересная надпись: "Присмотритесь" и тайм-коды - 0:43, 6:01. Появляется еще одна надпись: "Мы наблюдаем", а потом опять очень громкий и жуткий крик. Снова текст: "Мы ждем терпеливо".Стоит обратить внимание на тайм-коды. Допустим, что на 43-ей секунде что-то могло произойти или скрыто, но непонятно, что скрыто. Насчет второго времени возникают вопросы, ни одно из десяти видео не идет больше 3-х минут. Да, ладно, идем дальше.Ссылка на видео здесь Четвертое видео идет под названием "Do not ignore", что значит "Не игнорируй". На видео одна картина, крутящиеся маски обезьяны и кролика. И снова надписи, да-да: "Игнорировать нас - неразумно", "Кладбище, окно", "Мы продолжаем наблюдать, мы еще.... терпеливо ждем". И тут снова с криком появляется отрывок из видео суицида Роберта Дваера, а именно, где он застрелился.Вот еще. Слова "окно" и "кладбище" похожи на кодовые, не правда ли?Ссылки на него нет, видео было удалено.Я думаю, что четырех видео достаточно, остальные - полная психоделика по сравнению с ними.Все, видео сами по себе странные, а следующие нет смысла разбирать. Всем пока!

Ключевые слова: Странный канал маски психоделика звуки надписи ютуб

Другие, подобные истории: