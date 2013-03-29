YouTube-канал "O1A51CD0"Как-то раз лазил я на YouTube, искал крипоту для фостора. И нашел канал. Сам он называется "01A51CD0". Своим содержанием он похож на канал "Meat". Давайте поближе к содержанию этого канала.
Ссылка на канал здесь.
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Первое видео носит имя "Waiting patiently", что переводится как "Ожидайте терпеливо".
Видео начинается, как ни странно, с черного экрана, на нем написано: "Ты больше не хочешь играть, это печалит меня". На фоне появляется видео, на котором показан мужчина с пистолетом, что-то объясняющий окружающим. Опять появляется надпись: "Любопытство убило кошку. Это просто выражение" и: "Но, увы", "Ты хочешь избавиться от меня", "Шутка. Это все часть плана". Тут он снова достает пистолет и успокаивает всех присутствующих, кладет пистолет в рот, и дальше идет надпись: "Ожидай терпеливо".
Стоп, человек, который показан на видео, никто иной как Роберт Дваер - американский политик и казначей штата Пенсильвания. Ему в 80-х годах прошлого века было выдвинуто обвинение в коррупции. За день до вынесения вердикта он срочно созвал пресс-конференцию и заявил, что он невиновен, а потом у всех на глазах застрелился. Но в видео была неполная версия данной записи.
Ссылка на видео здесь.
Второе видео называется "Watching you", что переводится как "Наблюдаю за тобой".
Видео начинается с надписи: "Тебя проще одурачить, чем я думал", а в это время на фоне появляется жуткий мультик. Потом снова надписи: "Я слежу за тобой уже довольно долгое время" и: "Все не то, чем кажется", "Ты падешь из-за этого", "Это больше не игра, все начнется прямо сейчас". На заднем плане все еще идет этот мультик, а надписи все не прекращаются. Тут опять ужасный крик, от которого я нехило испугался. Мультик заканчивается, висит надпись: "Мы ждем терпеливо", потом видео заканчивается.
Видеоролик можно посмотреть здесь.
Третье видео называется "Did you see us?". Это можно перевести как "Ты видел нас?". Хах, так он не один.
Третье видео начинается с непонятной картинки и вот такой надписи: "Ты видишь нас?". Дальше картинка начинает прояснятся, на экране изображены маски обезьяны и зайца, и опять идут надписи: "Мы видим тебя, ты не очень наблюдательный". Потом появляется интересная надпись: "Присмотритесь" и тайм-коды - 0:43, 6:01. Появляется еще одна надпись: "Мы наблюдаем", а потом опять очень громкий и жуткий крик. Снова текст: "Мы ждем терпеливо".
Стоит обратить внимание на тайм-коды. Допустим, что на 43-ей секунде что-то могло произойти или скрыто, но непонятно, что скрыто. Насчет второго времени возникают вопросы, ни одно из десяти видео не идет больше 3-х минут. Да, ладно, идем дальше.
Ссылка на видео здесь.
Четвертое видео идет под названием "Do not ignore", что значит "Не игнорируй". На видео одна картина, крутящиеся маски обезьяны и кролика. И снова надписи, да-да: "Игнорировать нас - неразумно", "Кладбище, окно", "Мы продолжаем наблюдать, мы еще.... терпеливо ждем". И тут снова с криком появляется отрывок из видео суицида Роберта Дваера, а именно, где он застрелился.
Вот еще. Слова "окно" и "кладбище" похожи на кодовые, не правда ли?
Ссылки на него нет, видео было удалено.
Я думаю, что четырех видео достаточно, остальные - полная психоделика по сравнению с ними.
Все, видео сами по себе странные, а следующие нет смысла разбирать. Всем пока!
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:24
Вчера, 14:22 by Любитель историйПросмотров: 362Комментарии: 2
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