Heinrich Bruno.avi

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:19

Причина: Изменен раздел.

Radist366 Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:19 by

ИсторияЯ отдыхал в Будапеште и гуляя по его улицам нашел флешку.Вставив в компьютер на флешке было данное видео и текстовый документ.В документе было написанно владельцу данной флешке.Перевод с Венгерского"Данное видео создал Heinrich Bruno который был рождён в Германии и в 19 переехал жить в Венгрию.В 23 попал в психиатрическую лечебницу из-за шизофрении.Я был его лечащим врачом.Через год я его отпустил так как думал что его состояние пришло в норму,но это было не так.Он создал это видео и покончил с собой.Так мне сказали.Он вырезал себе лицо.Видео попало мне и я решил показать его одному из пациентов.Пациент попытался выколоть себе глаза,но на него надели смирительную рубашку и вернули в палату.Зайдя через сутки я обнаружил его с разорванным лицом.Он каким то образом вырвался с рубашки и совершил самоубийство.Я решил урезать видео и снова показал его пациенту.На этот раз пациент вел себя нормально и был отведен в палату.Он был обнаружен на следующий день мертвым.Выколоты глаза и разорвано лицо.Я решил разобраться и посмотрел данный видеоролик и на данный момент я чувствую себя хорошо.Но пишу так как не знаю что произойдет со мной дальше.Может я выколю себе глаза,я не знаю.Но пишу на всякий случай.Уничтожь этот видеоролик".ПоследствияПросмотрев я почувствовал головную боль и сильную сонность.Так же дичайший ужас от просмотра данного файла,неприятный звук в ушах.Через некоторое время у меня стало кровоточить из носа,не знаю что будет дальше.СодержимоеНачинается все с записи на венгерском языке.Экран мигает бело-черными цветами.Музыка состоит из очень неприятного писка.Далее показывается лицо.Присмотревшись можно увидеть что лицо не имеет глаз и выглядит высушенным либо обожженным.Далее мелодия немного меняется.Начинается мелодия,пауза и снова мелодия.На экране видны помехи и очертания человека среди помех.Вскоре музыка приобретает более спокойные тона.Далее на экране появляется отрывок из мульта,выше персонажа появляется белая надпись на венгерском.Далее музыка приобретает очень неприятные тона и на экране появляется черно-белое лицо мужчины в шляпе.Он улыбается,его лицо выглядит не пропорционально.В углу появляется венгерская надпись светло-серого цвета.Далее музыка ускоряется и становится невыносимой и появляется фото петли на дереве и черная надпись на венгерском.Далее на экране фон становится черным с белой полоской.Далее появляется кровавый балкон и из окна на нас смотрим убийца с черными глазами.Он улыбается глядя на нас.Белая кожа и кровь на рту наводит мысль на том что он не человек.Появляется белая венгерская надпись.Далее появляется сумасшедший старик который смотрит на зрителя и улыбается.Старик выглядит выцветшим словно рисунок на книге.Появляется черная венгерская надпись и видео прекращается.https://youtu.be/_if96fYW_sY

Ключевые слова: Видео файл смертельный файл авторская история

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