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Страшилки

Прокурор

Однажды, когда я смотрел Ютуб, мне в рекомендациях попалось видео под названием "#%&('=(' :) ()456445544.avi". Когда я открыл его, появилась следующая надпись: "Видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт был удалён". Это было очень странно, потому что удалённые видео обычно не появляются в рекомендациях. Но, когда я закрыл это видео, мне прислали какой-то файл. Назывался он "#%&('=(' :) ()456445544.avi". Кто и откуда мог мне прислать это видео? Ведь с Ютуба оно удалено! Но любопытство взяло верх. Я открыл файл.

Первые 30 секунд были изменяющиеся фотографии человеческих голов. Всё это сопровождалось перевёрнутой психоделической музыкой. Мне это напоминало Вайомингский инцидент. Затем начался чёрно-белый ролик, где какие-то мужчины проводят непонятный ритуал. Они говорят что-то на неизвестном языке (возможно, это были молитвы), потом приносят голую девушку и начинают издеваться над ней. Девушка кричит: "Прокурор!" Затем на чёрном фоне появляется текст:
П@R!\!€Й PЯSM0T₽€&/_/_/iЙ СОID¥T С У/\/\А N $Д0#Н€D



₽RОKУR0R


Потом начался какой-то мультфильм, где отвратительные существа прыгают и говорят слово "прокурор". На звуковой дорожке присутствует очень некрасивая музыка. Потом появляется надпись "П0N₽AVИ!_0S6¿¡". Затем вылезает монстр и кричит: "ПРОКУРОР!!!" Видео заканчивается.

Выключив комп, я решил посмотреть телевизор. Но там сказали "прокурор!". Я переключил канал, однако, там тоже сказали "прокурор!" Сколько бы я ни переключал, везде говорили это слово.

Я захотел погулять. Но когда я пришёл на детскую площадку, все говорили только одно слово: "Прокурор!"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:09
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 15:09 by Dark_ManПросмотров: 72Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ютуб прокурор файл авторская история

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 21:05
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Комментариев: 922
Ужас, слов нет!) Пойду скажу всем:"Прокурор! Прокурор!"))

Ужас, слов нет!) Пойду скажу всем:"Прокурор! Прокурор!"))
Зарегистрирован: 20.01.2019
    
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