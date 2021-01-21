aruap.wmv

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:57

Причина: Изменен раздел

Lobber Просмотров: 47 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:57 by

В тот злосчастный день я готовился к переезду в новую съёмную квартиру. Вот уже несколько часов я разбирал вещи: одежда, игрушки, школьные принадлежности, флэшка, мой новый ноутбук… Стоп, но ведь у меня нету флэшки!Я осмотрел носитель, находящийся в достаточно труднодоступном месте.Флэшка была чёрного цвета, с вырезанной надписью “aruap”. Я решил посмотреть её содержимое.Открыв ноутбук, я вставил её в разъём. Несколько секунд ничего не происходило, а потом выскочило окно с содержимым носителя. Им оказался текстовой файл, в котором находилась ссылка на видео.“Стоп… а ведь я когда-то слышал это название… Точно! Около месяца назад я смотрел видео одного ютубера, в котором он рассказывал о трилогии смертельных файлов “aruap.wmv”. Интересно, что же будет здесь…”.Я скопировал содержимое текстового файла, открыл браузер и вставил ссылку.“Итак… поехали”.Началось видео. На фоне проигрывался какой-то приглушённый гул. Думаю, на видеозаписи были чёрно-белые кадры из какой-то документалки про Египет. Несколько раз на экране появлялись надписи. Они гласили:“О каком будущем ты мечтаешь?”“Они ждут тебя”“Они уже здесь”“Скоро ты присоединишься к нему”На этом видео закончилось. Знаете, оно не особо меня испугало. Да и в чём смысл этих фраз? На самом деле было похоже на работу школьника. Тем не менее эта работа оставила на мне неприятный осадок.Не знаю, связано ли это с психологическим влиянием видео, но сегодня мне снились кошмары. Кошмары про мумии и пирамиды.Но самое страшное – та самая голова из двух первых роликов. Я видел её как наяву. Она улыбалась, её глаза были широко открыты.Я не спал уже двое суток подряд, так как мне очень страшно. Это повторяется снова и снова. Каждый раз, когда я засыпаю, я вижу один и тот же сон. Пирамиды и мумии, пирамиды и мумии, улыбающаяся мумия. Пишу это из последних сил, уже буквально проваливаюсь в сон.Это наконец-то прекратилось. Около 2-ух недель я видел во сне одно и то же, но сегодня этого ужаса больше не было. Я до сих пор думаю, что оно вернётся. Но я надеюсь, что этого не произойдёт.Вот само видео:

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