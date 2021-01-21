aruap.wmv21.01.2021
В тот злосчастный день я готовился к переезду в новую съёмную квартиру. Вот уже несколько часов я разбирал вещи: одежда, игрушки, школьные принадлежности, флэшка, мой новый ноутбук… Стоп, но ведь у меня нету флэшки!
Я осмотрел носитель, находящийся в достаточно труднодоступном месте.
Флэшка была чёрного цвета, с вырезанной надписью “aruap”. Я решил посмотреть её содержимое.
Открыв ноутбук, я вставил её в разъём. Несколько секунд ничего не происходило, а потом выскочило окно с содержимым носителя. Им оказался текстовой файл, в котором находилась ссылка на видео.
“Стоп… а ведь я когда-то слышал это название… Точно! Около месяца назад я смотрел видео одного ютубера, в котором он рассказывал о трилогии смертельных файлов “aruap.wmv”. Интересно, что же будет здесь…”.
Я скопировал содержимое текстового файла, открыл браузер и вставил ссылку.
“Итак… поехали”.
Началось видео. На фоне проигрывался какой-то приглушённый гул. Думаю, на видеозаписи были чёрно-белые кадры из какой-то документалки про Египет. Несколько раз на экране появлялись надписи. Они гласили:
“О каком будущем ты мечтаешь?”
“Они ждут тебя”
“Они уже здесь”
“Скоро ты присоединишься к нему”
На этом видео закончилось. Знаете, оно не особо меня испугало. Да и в чём смысл этих фраз? На самом деле было похоже на работу школьника. Тем не менее эта работа оставила на мне неприятный осадок.
22.01.2021
Не знаю, связано ли это с психологическим влиянием видео, но сегодня мне снились кошмары. Кошмары про мумии и пирамиды.
Но самое страшное – та самая голова из двух первых роликов. Я видел её как наяву. Она улыбалась, её глаза были широко открыты.
26.01.2021
Я не спал уже двое суток подряд, так как мне очень страшно. Это повторяется снова и снова. Каждый раз, когда я засыпаю, я вижу один и тот же сон. Пирамиды и мумии, пирамиды и мумии, улыбающаяся мумия. Пишу это из последних сил, уже буквально проваливаюсь в сон.
10.02.2021
Это наконец-то прекратилось. Около 2-ух недель я видел во сне одно и то же, но сегодня этого ужаса больше не было. Я до сих пор думаю, что оно вернётся. Но я надеюсь, что этого не произойдёт.
Вот само видео:
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:57
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 06:57 by LobberПросмотров: 47Комментарии: 0
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