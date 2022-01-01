Пришёл навестить

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:37

Orlando Просмотров: 94 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 09:37 by

История эта произошла летом 2012 года на даче, в Можайском районе Московской области. То, что случилось со мной той тёплой июльской ночью, явилось отголоском далёкого детства, того милого времени, когда мой разум, окружённый родительской заботой и любовью, давал ощущение беспечной защищённости и наивных мыслей, что мои близкие всегда будут со мной рядом. Чтобы картинка была более полной, расскажу её с самого начала, чтобы было понятно, что это не простая случайность или плод бурного воображения.Деда по отцовской линии я, к сожалению, не видел, он на момент моего рождения был тяжело болен и не вставал с постели. Жил он в другом городе, поэтому судьба не позволила нам увидеться. Отец мой работал на тот момент на даче Сталина. Именно той, где и не стало великого вождя. Год шёл 1984, дача была закреплена за ЦК (Центральным комитетом партии), и всё там оставалось как и при жизни самого Иосифа Виссарионовича. Отец работал на ночных дежурствах и ночью была возможность вздремнуть. Когда не стало моего деда, отец стал замечать некоторые странности. Выглядело это примерно следующим образом: дремлет, открывает глаза, а на краю кровати тень, то неожиданная тревога. Это повторялось регулярно и порядком измотало моему отцу нервы. В один момент он, в очередной раз почуяв тревогу, вскочил и крикнул: "Оставь меня в покое, наконец". До этого он дремал в холле, к которому примыкал коридор. И вдруг в коридоре он увидел чёрного кота, со слов отца: чёрный кот с белым "галстуком". Рассказывая эту историю, мой отец уверял, что кошек на территории объекта не было, по крайней мере в самом здании. Более того, он был твёрдо убеждён, что его навестил отец, душу которого он пытался прогнать своим криком.Эта история твёрдо впечаталась в мою память. Отец оставил нашу семью, когда мне было 14 лет, но мы продолжали общаться, никаких негативных вещей между нами не было. Не стало моего отца в 2011 году, а ещё через год случилась моя личная история.После очередной трудовой недели я приехал на дачу; июльские ночи короткие, семья отправилась спать, а я подготовил дровишек, чтобы не искать их в потёмках, и решил посидеть у костерка за полночь. Сразу оговорюсь, никакого алкоголя я не принимал. Просто сидел у костра, периодически покуривая сигареты, и смотрел на ровные языки пламени. Как только костёр прогорал, подбрасывал немного дровишек. И вдруг по спине пробежал холод, не холодок, а натуральный животный холод. Я буквально каждой своей клеточкой уловил достаточно сильную тревогу. Встав с маленького стульчика, на котором я сидел, всмотрелся в темноту позади себя. Как только глаза, доселе смотревшие на яркое пламя, немного привыкли к темноте, я увидел у самой земли странную тень. Страх не покидал ни на секунду. Я не из пугливых, да и не маленький ребёнок, но рубашка буквально прилипла к спине от холодного пота. На земле, метрах в пяти от меня, сидел чёрный кот и спокойно смотрел на меня. Не смотря на страх, я сделал пару шагов в его сторону, ещё шаг... Тут я разглядел на груди кота белое пятно, из глубины сознания вырвались слова отца: "чёрный кот с белым «галстуком»". Я чётко ощутил присутствие отца. Всё произошло в доли секунды: и шаги и мысли, гораздо быстрее, чем я пишу эти строки. А дальше, скорее от испуга, я начал прогонять кота – знаете, как бывает после испуга, рвущийся наружу адреналин, зачастую превращается в сиюминутную агрессию. Я шёл навстречу коту и гнал его с участка, несколько десятков шагов и кот уже возле ворот. Единственное, что было в руках – это зажигалка, я швырнул её в сторону кота, и тот ретировался в нижний проём между воротами и землёй.Сейчас, по прошествии времени, я уже более спокойно начал рассуждать, что, возможно, зря прогнал кота, ведь присутствие отца я ощущал довольно ясно. Но рассуждать задним умом всегда хорошо, примерно так же как многие люди рассуждают о том, почему люди, увидевшие в лесу медведя, не принимаются его фотографировать на телефон, а пятятся назад или сверкают пятками. Медведя в лесу я ни разу не встречал, а кота видел совершенно точно. И то, что это не просто так, абсолютно уверен. Понимаю, что рассказ, возможно, растянулся, но первая половина рассказа была необходима, дабы исключить для вас совпадения. Ведь одно дело – мои внутренние ощущения и совсем другое, когда они подкреплены событиями из жизни моего отца. История ни капли не художественная, рад был описать её для вас...

Ключевые слова: Отец кот присутствие дача авторская история

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