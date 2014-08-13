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Стихи

Красная дорога Демона

Вот красная дорога зазмеилась
По чёрному пространству бытия.
И сердце вновь отчаянно забилось!
Но нежности не будет для меня.

Ты кровью позвала меня средь ночи,
Приятною, но всё-же не своей.
Мне путь к тебе опять ускорить хочешь,
А я желаю лишь любви твоей!

Но ты, плутовка, вновь ко мне жестока.
И любишь, знаю, только лишь себя!
Ты как была близка, но всё ж далёка,
Так и осталась: не со мной, моя.

Опять молчишь, упрямо сдвинув брови,
Но мысли все твои - всегда видны.
Ты для меня своей жалеешь крови!
И чувства для меня твои бледны.

Боишься ты моей внезапной власти,
Ты кругом оградилась от меня.
Ты с уваженьем просишь много счастья.
О, как же сильно любишь ты себя!

Жестокая, хочу тебя оставить!
Но ты не понимаешь до конца.
На деле - я хочу тебя исправить,
Пусть наши в унисон стучат сердца!

Я прокрадусь в твой дом, моя фемина.
Сквозь сны твои к тебе я проберусь.
Пусть мысли, будто снежная лавина,
Несут меня к тебе! Уйдя - вернусь.

...Кровавая дорога зазмеилась,
И снова я к тебе иду сквозь ночь.
Хочу, чтоб ты скорее изменилась,
Хочу тебе любить меня помочь!

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:45
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 20:45 by ЭвиллсПросмотров: 50Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Демон любовь ритуал призыв демона авторский стих

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Комментарии

#1 написал: teksas73
Вчера, 21:53
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (38|-1)
Публикаций: 27
Комментариев: 1 552
Два сердца в унисон звучать не могут, когда их разделит чужая кровь,
И чувства разглядеть в другом возможно, когда в безмолвье слышен шум шагов.
Но если ты влюблен в себя безмерно, а визави помешан на крови,
То встреча с каждой ночью дальше бездны, в которую вы оба влюблены.

Плюсую с удовольствием++++++ Быть может они и встретятся.
Зарегистрирован: 13.08.2014
     
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 10:46
0
Группа: Авторы
Репутация: (2032|2)
Публикаций: 141
Комментариев: 2 937
Стих из далёкого прошлого. Вдохновило творчество одной группы.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
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