Красная дорога Демона

Красная дорога ДемонаВот красная дорога зазмеилась
По чёрному пространству бытия.
И сердце вновь отчаянно забилось!
Но нежности не будет для меня.
Ты кровью позвала меня средь ночи,
Приятною, но всё-же не своей.
Мне путь к тебе опять ускорить хочешь,
А я желаю лишь любви твоей!
Но ты, плутовка, вновь ко мне жестока.
И любишь, знаю, только лишь себя!
Ты как была близка, но всё ж далёка,
Так и осталась: не со мной, моя.
Опять молчишь, упрямо сдвинув брови,
Но мысли все твои - всегда видны.
Ты для меня своей жалеешь крови!
И чувства для меня твои бледны.
Боишься ты моей внезапной власти,
Ты кругом оградилась от меня.
Ты с уваженьем просишь много счастья.
О, как же сильно любишь ты себя!
Жестокая, хочу тебя оставить!
Но ты не понимаешь до конца.
На деле - я хочу тебя исправить,
Пусть наши в унисон стучат сердца!
Я прокрадусь в твой дом, моя фемина.
Сквозь сны твои к тебе я проберусь.
Пусть мысли, будто снежная лавина,
Несут меня к тебе! Уйдя - вернусь.
...Кровавая дорога зазмеилась,
И снова я к тебе иду сквозь ночь.
Хочу, чтоб ты скорее изменилась,
Хочу тебе любить меня помочь!
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:45
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 20:45 by ЭвиллсПросмотров: 50Комментарии: 2
Ключевые слова: Демон любовь ритуал призыв демона авторский стих