Красная дорога Демона

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:45

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 50 Комментарии: 2 +5 Вчера, 20:45 by

Вот красная дорога зазмеиласьПо чёрному пространству бытия.И сердце вновь отчаянно забилось!Но нежности не будет для меня.Ты кровью позвала меня средь ночи,Приятною, но всё-же не своей.Мне путь к тебе опять ускорить хочешь,А я желаю лишь любви твоей!Но ты, плутовка, вновь ко мне жестока.И любишь, знаю, только лишь себя!Ты как была близка, но всё ж далёка,Так и осталась: не со мной, моя.Опять молчишь, упрямо сдвинув брови,Но мысли все твои - всегда видны.Ты для меня своей жалеешь крови!И чувства для меня твои бледны.Боишься ты моей внезапной власти,Ты кругом оградилась от меня.Ты с уваженьем просишь много счастья.О, как же сильно любишь ты себя!Жестокая, хочу тебя оставить!Но ты не понимаешь до конца.На деле - я хочу тебя исправить,Пусть наши в унисон стучат сердца!Я прокрадусь в твой дом, моя фемина.Сквозь сны твои к тебе я проберусь.Пусть мысли, будто снежная лавина,Несут меня к тебе! Уйдя - вернусь....Кровавая дорога зазмеилась,И снова я к тебе иду сквозь ночь.Хочу, чтоб ты скорее изменилась,Хочу тебе любить меня помочь!

Ключевые слова: Демон любовь ритуал призыв демона авторский стих

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