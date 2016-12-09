Температура

Летяга Просмотров: 278 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 09:05 by

Когда мне было около 3-4 лет, я слег с нехилой температурой под 40. Я лежал и бредил во сне, а мать суетилась рядом и от нервов позвала своих родителей, моих бабушку и дедушку, и позвонила заодно в скорую со стационарного домашнего телефона от соседей.Отступление: это происходило в небольшой деревеньке в конце 90. Ближайшая скорая в 50 км , да и телефона у нас не было, а бабушка с дедушкой жили на другом конце улицы.Моя мама поглаживала меня, поправляла постель и все время повторяла моё имя, мол сына, сынок, имя, имя.Так вот, в какой-то момент я ответил, что я не ИМЯ, и начал говорить на родном языке(бурятском), и не просто, а со старым акцентом, употребляя фразы, ударения, тянул слова как старый человек, речь была логична и понятна, а не набор слов, хотя дома всегда говорили на русском, и знать я его не мог, даже понимать вряд ли (что поделать, обрусение).Это привлекло внимание матери, она, конечно, прислушалась, а потом занервничала, и позвала дедушку и бабку ко мне.Дед у меня без тормозов, и раз представился интересный случай, он начал меня расспрашивать, кто я, как зовут, чем занимаюсь, даже сколько скота и как здоровье)))Я ответил что меня зовут Джавзан Пагм, (таких имён я никогда не слышал, ни до, ни после, как сказал дед, это супер старое имя) , здоровье хорошее, только вижу совсем плохо, и что живу со своим стариком-мужем, что очень сильно хочется поесть свежего мяса, но муж не разрешает, хотя скот есть, все хочет сыну дать, который поехал в город работать, и давненько уже не навещал.Называл я своего деда хубуном, то есть молодым человеком, или мальчиком, которому тогда было 65+Мать смотрела молча и переглядывалась с бабушкой, а дед ещё много чего спрашивал, пока я совсем не сник.Автор - nepomnusebya.

Ключевые слова: Болезнь температура бред реинкарнация медиум

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