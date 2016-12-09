Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Температура

Когда мне было около 3-4 лет, я слег с нехилой температурой под 40. Я лежал и бредил во сне, а мать суетилась рядом и от нервов позвала своих родителей, моих бабушку и дедушку, и позвонила заодно в скорую со стационарного домашнего телефона от соседей.
Отступление: это происходило в небольшой деревеньке в конце 90. Ближайшая скорая в 50 км , да и телефона у нас не было, а бабушка с дедушкой жили на другом конце улицы.

Моя мама поглаживала меня, поправляла постель и все время повторяла моё имя, мол сына, сынок, имя, имя.

Так вот, в какой-то момент я ответил, что я не ИМЯ, и начал говорить на родном языке(бурятском), и не просто, а со старым акцентом, употребляя фразы, ударения, тянул слова как старый человек, речь была логична и понятна, а не набор слов, хотя дома всегда говорили на русском, и знать я его не мог, даже понимать вряд ли (что поделать, обрусение).
Это привлекло внимание матери, она, конечно, прислушалась, а потом занервничала, и позвала дедушку и бабку ко мне.

Дед у меня без тормозов, и раз представился интересный случай, он начал меня расспрашивать, кто я, как зовут, чем занимаюсь, даже сколько скота и как здоровье)))

Я ответил что меня зовут Джавзан Пагм, (таких имён я никогда не слышал, ни до, ни после, как сказал дед, это супер старое имя) , здоровье хорошее, только вижу совсем плохо, и что живу со своим стариком-мужем, что очень сильно хочется поесть свежего мяса, но муж не разрешает, хотя скот есть, все хочет сыну дать, который поехал в город работать, и давненько уже не навещал.

Называл я своего деда хубуном, то есть молодым человеком, или мальчиком, которому тогда было 65+
Мать смотрела молча и переглядывалась с бабушкой, а дед ещё много чего спрашивал, пока я совсем не сник.


Автор - nepomnusebya.
Источник.

Сегодня, 09:05 by ЛетягаПросмотров: 278Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Болезнь температура бред реинкарнация медиум

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 09:28
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2903|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 956
Имечко прямо из "Звездных войн") может воспоминание кем был в прошлой жизни +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: VENDETTA
Сегодня, 09:54
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (247|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 215
Ничего себе, он еще и женщина)
Ситуация страшная на самом деле, но автор ее так легко и даже весело рассказал, что понравилось. Наверное дед-молодец, не только сгладил все углы, но развил сюжет) +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#3 написал: Фингал
Сегодня, 12:33
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 179
таких имён я никогда не слышал, ни до, ни после, как сказал дед, это супер старое имя///

наверное что то типа русских имен Фёкла или Параша ))
как то рассказ не окончен - где жил этот старинный персонаж не сказано, в каком году и остался ли этот дар с рассказчиком навсегда или прошел вместе с температурой
Зарегистрирован: 11.08.2019
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 12:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 322
Мне кажется, автор слишком молод еще, чтобы описывать чувства матери, да еще чувства деда. Когда твой ребенок болеет, или внук - сердце разрывается, что готов все отдать, даже собственную жизнь. Вот где может пригодиться опыт, тем более, образование или традиции.
Думаю, не совсем деда позвали для перевода, а для лечения.
Мы все, с вожделением глядя на америкосов, совсем забыли о своих традициях, когда в доме были универсальные советские аптечки на все случаи жизни. Вместо этого ФЭСТ с дерьмовым набором для оказания первой помощи.
Да ещё модная тема, когда температуру не снижаем, для борьбы больного организма. С воспалением можно бороться с помощью гормонов, а с температурой бороться с помощью нестероидных анальгетиков нельзя, разве что только парацетамол или нурофен, которые словно мертвому-припарка. Так и получается при беде, когда у ребенка от гипертермии уже судороги и бред, нурофен с парацетамолом - без эффекта, потому что смотрим все хором Мясникова по телеку, и мама не знает что делать, акромя отдавать собственную жизнь за свое дитя. А скорая помощь будет только утром, потому что 50 километров до врачей. Врачам властвующим забыли сказать, что у нас территории огромны, врача сложно добыть на этих территориях, у нас не может в принципе быть семейного врача по соседству, разве что только в штатах или в Москве. Все они смотрят раскрывши рот и уши на америкосов.
Всем мамам хочу сказать, если у вашего малолетнего ребенка высокая температура и не получается обратиться к народным методиками, у вас под боком есть обычный дерьмовый анальгин. Ребенку 3-4 года, он лежит с высокой температурой, четверть таблетки анальгина разомните в столовой ложке, добавьте туда кипяченой воды, размешайте и дайте мальцу. Или он ещё младше, а то и грудной, четвертину еще на пополам разломите и эту малюсенькую частичку в размешанном виде дайте. Температура спадет. Рисковать ради того, чтобы пообщаться с далекими предками не стоит. Белок, который в головном мозгу при гипертермии сворачивается очень дает кошмарные последствия, наступает глубокое слабоумие, как результат. Ни один Мясников с америкосами ничего предложить не сможет от следствий гипертермии. Думайте всегда своей головой, пожалуйста.
Повышенная температура - это по сути одна из составляющих воспаления. Принимая анальгетик, мы боремся не только с температурой, но и воспалением.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.